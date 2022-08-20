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МИД Австрии вызвал "на ковер" постпреда РФ Ульянова за скандальный твит об украинцах

михаил,ульянов

Министерство иностранных дел Австрии отреагировало на твит постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, из-за которого МИД Украины требует высылки российского дипломата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

МИД Австрии заявил, что возмущен заявлением россиянина, поэтому вызвал Ульянова на разговор в воскресенье.

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"Мы возмущены человеконенавистническими заявлениями постпреда России и его попытками привязать то, что привязать невозможно. Мы за свободу слова. Но мы также имеем право занять жесткую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпреда России Михаила Ульянова вызвали в МИД в воскресенье", – говорится в сообщении австрийского министерства в Twitter.

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Автор: 

Австрия (832) МИД (7030) посол (1809) россия (96413)


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Топ комментарии
+14
***** этого Ленина тоже!
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20.08.2022 21:07 Ответить
+12
**********
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20.08.2022 21:07 Ответить
+11
Насварять пальчиком: ай-яй-яй.
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20.08.2022 21:06 Ответить
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Насварять пальчиком: ай-яй-яй.
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20.08.2022 21:06 Ответить
Ні,на танці запросили! одна з них з куйлом вже танцювала, іншим завидно...
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20.08.2022 21:21 Ответить
Запросять провести ще одну конференцію на тему «українські нацисти» для вищого складу поліції Відня
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20.08.2022 21:36 Ответить
Замість копняка під велику сраку погрозять пальчиком, ваша правда .
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20.08.2022 22:07 Ответить
***** этого Ленина тоже!
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20.08.2022 21:07 Ответить
можна відразу до першого
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20.08.2022 21:14 Ответить
**********
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20.08.2022 21:07 Ответить
Думаю вивернеться... на жаль.
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20.08.2022 21:09 Ответить
Та, отож, нажаль... Тре таких на пляшку садити... Або, швабрагейт
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20.08.2022 21:14 Ответить
Та йому *****!
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20.08.2022 21:11 Ответить
Австрія Фірташа видати не може, а ви хочете ...
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20.08.2022 21:08 Ответить
Чого це він сандальний? -- він банальний...
"От осинки не родятся апельсинки"
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20.08.2022 21:10 Ответить
Чому сандальний?
Певно тому, що йому невдовзі добряче засандалять свої ж. А далі інші підтягнуться!
)))
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20.08.2022 21:13 Ответить
мобилизовать дебила и пусть проявляет свою любовь к раше в Крыму или под Херсоном
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20.08.2022 21:10 Ответить
Сцикуни. Потанцюйте з ним...
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20.08.2022 21:11 Ответить
Кожна така капля додає європейцям розуміння до того, що таке росія!

І це таки добре!

Нам незказанно поталанило, що наші вороги настільки тупі... було б набагато гірше, якщо б вони були розумними.
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20.08.2022 21:12 Ответить
це не обурення...це окозамилювання.
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20.08.2022 21:13 Ответить
Яке огидне кацапське іпало. Ця людина важко бухає і має негативну енергетику. Бхе?
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20.08.2022 21:14 Ответить
…тільки уявіть, як ця мерзота, дихаючи гнилими зубами вам в лице говорить подібні речі… я
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20.08.2022 21:23 Ответить
Зі мною це створіння після такої речі , гнилі зуби би випльовувала , але …
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20.08.2022 21:39 Ответить
а викинути нах.. цю нацистську потвору?
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20.08.2022 21:21 Ответить
випороть холопа
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20.08.2022 21:22 Ответить
Викиніть цю тварину на па-рашу!
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20.08.2022 21:25 Ответить
На "келим" не нужно,сразу на х..й!
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20.08.2022 21:26 Ответить
Чемодан вокзал ГААГА
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20.08.2022 21:26 Ответить
нічого йому не буде.
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20.08.2022 21:26 Ответить
Ще і на стіл насере їм.
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20.08.2022 22:12 Ответить
Я чет не понимаю - официальный представитель россии заявил и почему увольняют говорящий рот а не саму страну. Так проще и все довольны? Да нет, надо не вестись на этот развод. Если Австрия хочет уволить, так увольте россию
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20.08.2022 21:40 Ответить
Их там 100 млн, жизни не хватит всех представителей уволить
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20.08.2022 21:42 Ответить
У цього посла не слов'янське обличчя - якийсь східний азіат
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20.08.2022 21:40 Ответить
Он не посол. Не злитесь, но возможно интересно будет почитать о ветвях и ответственности в дипломатических миссиях.
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20.08.2022 21:48 Ответить
В нього не обличчя а морда і це морда кацапа
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20.08.2022 21:52 Ответить
Основна маса кацапів, не мають жодного відношення до слов'ян, у тому числі безпородна шавка путін.
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20.08.2022 21:59 Ответить
Типова кацапська харя
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20.08.2022 23:32 Ответить
Австрія завжди була насичена українським криміналітетом . Туди йшли грязні гроші як інвестиція плюс взятки , австрійців це не смущало
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20.08.2022 21:42 Ответить
На жаль, Борис Савінков не пристрелив у минулому столітті рідкісного, лисого виродка - Володимира Ульянова, хоча мав стовідсоткову можливість здійснити це. Ось і розплодилися кацапські гниди, як ці, його однофамільці, Михайло, актеришка, який виконував його роль у театрі, а другий виродок, теж Михайло, опинився зараз у Відні.
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20.08.2022 21:48 Ответить
Не допомогло б
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20.08.2022 23:58 Ответить
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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20.08.2022 21:49 Ответить
михуїло ульянов - чмо кацапське, звичайна раша-фашистська, угро-фінська свиня. Хай простять мене естонці й фіни, вони не відцурались від своїх коренів, бо нормальні.
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20.08.2022 21:49 Ответить
Вместе с верительной грамотой каждый дипломат РФ обязан предоставить справку с психдиспансера, свидетельство о прививке от бешенства, и быть в наморднике...
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20.08.2022 21:51 Ответить
пора и этого сифилитика в запломбированном вагоне на историческую родину отправить, - пусть там речи толкает на бронивичке.
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20.08.2022 21:57 Ответить
Його не на "килим" треба визивати, а хапать за яйця й тягнить на ешафот!
А там 3,14здить лопатою поки не здохне нах*й...
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20.08.2022 21:59 Ответить
Австралия , супер , *** , подтолкните накуй эту мразь прлиз .
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20.08.2022 22:02 Ответить
Поедет в госдуру. Ротация так сказать
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20.08.2022 22:03 Ответить
гнати смердючого кацапа назад на болота
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20.08.2022 22:07 Ответить
Колись на закаті днів Лазар Каганович, як писав його племінник Каган із США, розказуючи про свій шлях в партії, зауважив, якщо гарно пошкребти Володю Ульянова, то обовязково вилізе щось татарське. А фізія цього фрукта повністю тотожна середньовічному визначенню руського тіпажа - глаз узкий нос плюский -єто руській, жалко,що немає козлиної борідки
.
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20.08.2022 22:24 Ответить
Владимир Ульянов - мать урождённая Бланк- дочь староконстантиновского еврея, а отец смесь астраханского колмыка
и чуваша. Русской крови ни капли. Дед имел фамилию-Ульянин.
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20.08.2022 22:29 Ответить
Украина должна сделать запрос на предмет выдачи элемента,
с последующим привлечением по статье "терроризм".
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20.08.2022 22:26 Ответить
Ось тому цю рашиську наволоч з всіх цивілізованих країн треба гнати,ці чорти живуть ще в середньовіччі.
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20.08.2022 22:51 Ответить
 
 