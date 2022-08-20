МИД Австрии вызвал "на ковер" постпреда РФ Ульянова за скандальный твит об украинцах

Министерство иностранных дел Австрии отреагировало на твит постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, из-за которого МИД Украины требует высылки российского дипломата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

МИД Австрии заявил, что возмущен заявлением россиянина, поэтому вызвал Ульянова на разговор в воскресенье.

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"Мы возмущены человеконенавистническими заявлениями постпреда России и его попытками привязать то, что привязать невозможно. Мы за свободу слова. Но мы также имеем право занять жесткую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпреда России Михаила Ульянова вызвали в МИД в воскресенье", – говорится в сообщении австрийского министерства в Twitter.

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