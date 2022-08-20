МИД Австрии вызвал "на ковер" постпреда РФ Ульянова за скандальный твит об украинцах
Министерство иностранных дел Австрии отреагировало на твит постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, из-за которого МИД Украины требует высылки российского дипломата.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
МИД Австрии заявил, что возмущен заявлением россиянина, поэтому вызвал Ульянова на разговор в воскресенье.
"Мы возмущены человеконенавистническими заявлениями постпреда России и его попытками привязать то, что привязать невозможно. Мы за свободу слова. Но мы также имеем право занять жесткую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпреда России Михаила Ульянова вызвали в МИД в воскресенье", – говорится в сообщении австрийского министерства в Twitter.
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"От осинки не родятся апельсинки"
Певно тому, що йому невдовзі добряче засандалять свої ж. А далі інші підтягнуться!
)))
І це таки добре!
Нам незказанно поталанило, що наші вороги настільки тупі... було б набагато гірше, якщо б вони були розумними.
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
А там 3,14здить лопатою поки не здохне нах*й...
.
и чуваша. Русской крови ни капли. Дед имел фамилию-Ульянин.
с последующим привлечением по статье "терроризм".