На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на следующей неделе Россия может постараться совершить особо жестокие действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время своего видеообращения.

Президент подчеркнул: "Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – мерзкое и жестокое".

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