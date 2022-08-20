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Новости Агрессия России против Украины Война
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На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что на следующей неделе Россия может постараться совершить особо жестокие действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время своего видеообращения.

Президент подчеркнул: "Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – мерзкое и жестокое".

Смотрите также: В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) обращение (776)


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Топ комментарии
+74
Трохи вже заїбав... Кожен вечір щось верзе... Може він думає, що він - Дід Панас, і українцям потрібна казочка по-під вечір?
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20.08.2022 21:54 Ответить
+44
Кацапи вже нам і так поставили зелупу президентом який відкрив Україну для кацапських агентів та шпигунів
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20.08.2022 21:52 Ответить
+34
Йому похер. Він в бункері.
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20.08.2022 22:09 Ответить
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cтули пельку та припини рашистськi наративи.

можливо дiти гинуть через вiйну, що веде пуйло та паРаша? нi?

Зе-боба поганий президент, погано, що вибрали саме його, а не Порошенко знову.
але переносити вину з агресора на жертву агресii - це працювати на паРашу та рашистiв.
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20.08.2022 23:50 Ответить
Не знаю, чому через 3дні розблокують. В менетаке було, а чому, досі не знаю. Вони ж теж люди, або п'ють, або ці,як їх, хакери, чудя ь
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20.08.2022 23:28 Ответить
На ніку через Фейс заблокували ще в середині березня і досі заблокований.
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20.08.2022 23:41 Ответить
Навіщо тепер лякати невідомо чим?
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20.08.2022 23:24 Ответить
Ви мабуть кокс не вживали з затиснутими в дверях геніталіями, от і питаєте не знамо про що
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20.08.2022 23:31 Ответить
...але кому і звідки евакуюватися в зв'язку з цим я не скажу - бо інкаше втрачу бабло!
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20.08.2022 23:38 Ответить
...невже відмовиться від чергового сезону "Скотів"?
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20.08.2022 23:52 Ответить
Ротом много базікав
Щьоки йому надували.
Вова много трендів.
Зпитаємо з тебе....
Біжи.....
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20.08.2022 23:55 Ответить
ПРОСТО НАГАДУЮ -
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20.08.2022 23:59 Ответить
Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке

Сяде на швабру або пляшку?
Згвалтує едину козу бідної бабки?
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21.08.2022 00:09 Ответить
Білорусь Гомель Зябровка

Не що інше як реальні погрози }{уйла помститись Києву
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21.08.2022 00:28 Ответить
это он на что намекает, что по данным разведки будет яд. удар или атомный взрыв, но мы будем молчать, чтобы не было паники и инвесторов не распугать?!?
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21.08.2022 00:45 Ответить
Дбл , блд. А до цього все було добре. Кожного дня росія робить особливо жорстоке. За відосіками і фотосесіями новини ніколи почитати?
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21.08.2022 01:10 Ответить
Чесно кажучи, насправді є тривожні передчуття стосовно Дня Незалежності. ********** варіантів два... озвучувати не буду, щоб не наврочити... скажу тільки, що кожен з них двічі траплявся в історії.
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21.08.2022 05:42 Ответить
Ещё Миша Японец знал: чтоб полиция не устраивала шмон - надо подпалить полицейский участок...
Шо сидеть-ждать, ч о устроить рашка...А ей устроить, шоб она забыла устраивать ? Вы ж , ****, креативщики 95-е...
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21.08.2022 02:01 Ответить
Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав - та самая метла, что чисто метет, - стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар…
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай…

© Исаак Бабель "Как это делалось в Одессе"
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21.08.2022 05:36 Ответить
Хйло спляшет голяка? я этого точно не вынесу.
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21.08.2022 02:25 Ответить
***** попроситься в 95 квартал
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21.08.2022 04:38 Ответить
Мля... Хоч би ти, Вованіо, не каркав. І без тебе передчуття зуйові, якщо чесно.
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21.08.2022 05:03 Ответить
мені наснився ядерний удар по Києву. Десь незабаром - календаря не бачив, але погода така, яка буває в кінці вересня - до середини жовтня.
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21.08.2022 05:05 Ответить
хоча... вночі і було не холодно... як от зараз
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21.08.2022 05:13 Ответить
лучше б вам удар по маскве наснився
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21.08.2022 14:27 Ответить
Ну от, тепер всі потікають. Нафіга, Зєля?
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21.08.2022 05:28 Ответить
Лохбонэвтик задрав уже своим переливанием из пустого в порожнее. Блаблаблабла....... Гнида
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21.08.2022 05:52 Ответить
не зря подназначил зеля булданова глаой комитета разведки... не зря ведет критически важные для поставки в Украину вооружений с мировыми державами-лидерами - ботсваной, ганой, замбией, гвинеей-бисау... и вообще, после каждого такого общения зеля входит во все более глдубокую нирвану, а булданов поставляет туда лучшие сорта кофе и алмазов...
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21.08.2022 06:04 Ответить
Я думаю кожен з нас вже зробив для себе висновки стосовно ймовірної загрози, тому кожен з нас повинен покладатися тільки на себе.
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21.08.2022 06:05 Ответить
Згадав http://bunker-datacenter.com/plakat.go/ ось оцю класику (київське видання 1986 року, до речі...)
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21.08.2022 06:34 Ответить
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21.08.2022 06:08 Ответить
хай цей Ж И Д заткнеться і смердить в протилежну сторону!!!1
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21.08.2022 06:13 Ответить
Стенограмма:
Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. https://like-a.ru/politiki-stran-sng-togda-i-sejchas-neu/ Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.:
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21.08.2022 06:39 Ответить
Гарний відосик все виправить. Чи нє?
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21.08.2022 07:03 Ответить
Ну не можна ж весь час дивитись одного артиста ,який грає роль президента. Да і режисери отупіли--весь час підсовують тексти з пустим базіканя
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21.08.2022 07:10 Ответить
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21.08.2022 08:18 Ответить
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21.08.2022 08:21 Ответить
На шашлички ще встигнез з'їздити малорос???
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21.08.2022 08:35 Ответить
Нам краще здатися.
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21.08.2022 10:16 Ответить
Найвеличніший відосик виліз.
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15.01.2023 22:03 Ответить
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