На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что на следующей неделе Россия может постараться совершить особо жестокие действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время своего видеообращения.
Президент подчеркнул: "Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – мерзкое и жестокое".
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+74 Simeon Kukushkin #445513
показать весь комментарий20.08.2022 21:54 Ответить Ссылка
+44 Right Right #460828
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+34 Вася Быколог
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можливо дiти гинуть через вiйну, що веде пуйло та паРаша? нi?
Зе-боба поганий президент, погано, що вибрали саме його, а не Порошенко знову.
але переносити вину з агресора на жертву агресii - це працювати на паРашу та рашистiв.
Щьоки йому надували.
Вова много трендів.
Зпитаємо з тебе....
Біжи.....
Сяде на швабру або пляшку?
Згвалтує едину козу бідної бабки?
Не що інше як реальні погрози }{уйла помститись Києву
Шо сидеть-ждать, ч о устроить рашка...А ей устроить, шоб она забыла устраивать ? Вы ж , ****, креативщики 95-е...
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар…
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай…
© Исаак Бабель "Как это делалось в Одессе"
Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. https://like-a.ru/politiki-stran-sng-togda-i-sejchas-neu/ Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.: