Путин знал о преступлениях, трибунал над ним будет быстрым, - прокурор по делу Милошевича Найс

Российский диктатор Владимир Путин знал о всех преступлениях российской армии в Украине, а поэтому судебный процесс над ним не будет долгим.

Об этом сообщил главный прокурор по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном криминальном трибунале по бывшей Югоcлавии Джеффри Найс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, если есть достаточное количество доказательств и четкая структура преступлений или разрушения гражданских целей, то это является нарушением кодекса правил ведения войны.

Юрист отметил, что все видели, что происходило в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, а Владимир Путин знал, что происходит и мог остановить российскую армию.

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"Он делал, что хотел - осуществлял преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не может быть долгим", - сказал Найс.

Джеффри Найс был ведущим обвинителем на процессе над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, в Международном трибунале по бывшей Югославии. Найс инициировал первоначальное дело обвинения о связи зверств, совершенных в бывшей Югославии, с Милошевичем, вел дела боснийского хорвата Дарио Кордича в МТБЮ и успешное судебное преследование Горана Елисича. Со времени сотрудничества с МТБЮ Найс работал в Международном уголовном суде и с группами потерпевших. Специализируется на правах человека, публичном праве и личном вреде.