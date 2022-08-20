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Новости Война
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Путин знал о преступлениях, трибунал над ним будет быстрым, - прокурор по делу Милошевича Найс

мілошевич

Российский диктатор Владимир Путин знал о всех преступлениях российской армии в Украине, а поэтому судебный процесс над ним не будет долгим.

Об этом сообщил главный прокурор по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном криминальном трибунале по бывшей Югоcлавии Джеффри Найс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, если есть достаточное количество доказательств и четкая структура преступлений или разрушения гражданских целей, то это является нарушением кодекса правил ведения войны.

Юрист отметил, что все видели, что происходило в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, а Владимир Путин знал, что происходит и мог остановить российскую армию.

Читайте также: Создание Международного трибунала за преступления агрессии - это запрос украинского общества, а не власти, - генпрокурор Костин

"Он делал, что хотел - осуществлял преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не может быть долгим", - сказал Найс.

Джеффри Найс был ведущим обвинителем на процессе над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, в Международном трибунале по бывшей Югославии. Найс инициировал первоначальное дело обвинения о связи зверств, совершенных в бывшей Югославии, с Милошевичем, вел дела боснийского хорвата Дарио Кордича в МТБЮ и успешное судебное преследование Горана Елисича. Со времени сотрудничества с МТБЮ Найс работал в Международном уголовном суде и с группами потерпевших. Специализируется на правах человека, публичном праве и личном вреде.

Автор: 

Гаагский трибунал (240) путин владимир (31649) трибунал (291)


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Топ комментарии
+24
Він дав наказ на ці злочини, як він міг не знати
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20.08.2022 22:09 Ответить
+10
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20.08.2022 22:12 Ответить
+9
Маю надію що пукіна повісять на очах усього світу...
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20.08.2022 22:10 Ответить
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Він дав наказ на ці злочини, як він міг не знати
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20.08.2022 22:09 Ответить
Маю надію що пукіна повісять на очах усього світу...
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20.08.2022 22:10 Ответить
Пречудово! До листопада вже почекаємо... Тільки не прогавте його там!
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20.08.2022 22:10 Ответить
Напхаєм йму повну сраку динаміту, підпалим - поки горить, хай судять...
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20.08.2022 22:11 Ответить
Буржуйка 40 литров выдерживает горение и не взрывается при
2х шашек по200гр. тротил-втолуола. Лучше- гремучую ртуть.
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20.08.2022 22:15 Ответить
Так вонож не "буржуйка"!
Це х*йло зліпляне з гівна, блювотиння та гнилої соломи - така купка потлоху розлетиться і від новорічної петарди...)))
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21.08.2022 00:09 Ответить
Тепер потрібно його з бункера витягнути до требуналу , бо застрелитись йому сміливості не вистачить
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20.08.2022 22:12 Ответить
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20.08.2022 22:12 Ответить
Його пра має бути під порогом в Адмін будову на ваш вибір
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20.08.2022 22:20 Ответить
СКОРЕЕ БЫ!
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20.08.2022 22:50 Ответить
Який у цього трибунала механізм, щоб дістатися до ***** та його спільників?Якщо ніякого, то цей трибунал, це просто посміховисько для всього людства.
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20.08.2022 22:13 Ответить
можуть заочний винести..а там мисливці за головоми військових злочинців за винагороду підтягнуться, хоча в цьому випадку не встигнуть - пуйла оточення за гроші зв'язаним привезе
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20.08.2022 22:19 Ответить
Гіркін в міжнародному розшуку: його визнано винним у знищенні пасажирського літака.
Його хтось ловить?
Я не впевнений, що будуть полювати за ******, бо макрон, шольц, орбан, та драгі, ледь не плазують перед кацапським маньяком: навіть якщо трибунал винесе вирок, на цьому все і щакінчиться.
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20.08.2022 22:30 Ответить
Ну, якщо швиденько, тоді влаштуйте виїздне засідання суду на Балі. Щоб йому двічі з бункера не вилазити
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20.08.2022 22:15 Ответить
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20.08.2022 22:17 Ответить
Щоб його не знайшли в лужі сечі
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20.08.2022 22:19 Ответить
... там все одно відповідати є кому...
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20.08.2022 22:27 Ответить
Никто никогда не достанет путлера из его бункера. Он там и сдохнет...
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20.08.2022 22:20 Ответить
Він своєю смертью не здохне 100% .! Уявіть «царь» подихає , чекає водички а йому хтось засуне тряпуку в ротову порожнину між зуби
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20.08.2022 22:24 Ответить
И что....вы сначало посадите его на скамью подсудимых вместе с оленеводом и дыркиным
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20.08.2022 22:27 Ответить
путін вже списаний матеріал, він фактично вже токсичний труп разом з шойгу... Питання в тому скільки свого оточення він візьме в пекло з собою, а хто піде на угоду зі слідством і отримає амністію за голову путіна ?!
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20.08.2022 22:30 Ответить
І тут вже відкриті сигнали для цивілізованого світу, що Путін занадто токсичний і вже назавжди списаний матеріал... Це сигнал!
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20.08.2022 22:31 Ответить
Мілошевич визнаний невинним у суді Гааги (посмертно) це хтось знає?
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20.08.2022 22:35 Ответить
вони конституцію нафіга змінили ? там є пункт не визнавати міжнародні суди і інше ..а те що пуйло юрист і підготувався до цього раніше ...вони просто не будуть визнавати це і всьо
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20.08.2022 22:44 Ответить
Какой нах трибунал, кто-то реально в это верит????
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20.08.2022 22:52 Ответить
Тушке Куйла уделяется незаслуженно большое внимание. Вся Параша должна быть уничтожена физически, до последнего орка невзирая на их возраст и пол. ОМП в помощь...
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20.08.2022 22:53 Ответить
"Трата-та-та-та-та, тра-та-та-та!!!" Эй, начальник!!! (Юра Шевчук)
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20.08.2022 23:00 Ответить
362 вбиті дитини, тисячі вбитих молодих і літніх,закатованих людей,десятки тисяч вбитих кращих чоловіків - наших воїнів. Сотні тисяч зруйнованих помешкань,шкіл,садків,лікарень і церков. Цьому немає прощення. Тільки божевільна людина може бажати цього. Сподіваюсь цього виродка покарають дуже жорстоко разом з його оточенням.
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20.08.2022 23:21 Ответить
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21.08.2022 00:11 Ответить
а Джеффрі Найс, знає, що Мілошевич визнаний судом в Гаазі невинним, причому посмертно.
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21.08.2022 00:28 Ответить
сдохни *****, падло кремлівське.
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21.08.2022 04:23 Ответить
Путлеров на рабZee трое...причем все с разной ушной раковиной...
А єто як кажуть в Одессе ...разные чуваки ..что отпечатки пальцев ...неповторимые у каждого из нас...
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21.08.2022 07:14 Ответить
 
 