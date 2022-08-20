Путин знал о преступлениях, трибунал над ним будет быстрым, - прокурор по делу Милошевича Найс
Российский диктатор Владимир Путин знал о всех преступлениях российской армии в Украине, а поэтому судебный процесс над ним не будет долгим.
Об этом сообщил главный прокурор по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном криминальном трибунале по бывшей Югоcлавии Джеффри Найс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, если есть достаточное количество доказательств и четкая структура преступлений или разрушения гражданских целей, то это является нарушением кодекса правил ведения войны.
Юрист отметил, что все видели, что происходило в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, а Владимир Путин знал, что происходит и мог остановить российскую армию.
"Он делал, что хотел - осуществлял преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не может быть долгим", - сказал Найс.
Джеффри Найс был ведущим обвинителем на процессе над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, в Международном трибунале по бывшей Югославии. Найс инициировал первоначальное дело обвинения о связи зверств, совершенных в бывшей Югославии, с Милошевичем, вел дела боснийского хорвата Дарио Кордича в МТБЮ и успешное судебное преследование Горана Елисича. Со времени сотрудничества с МТБЮ Найс работал в Международном уголовном суде и с группами потерпевших. Специализируется на правах человека, публичном праве и личном вреде.
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2х шашек по200гр. тротил-втолуола. Лучше- гремучую ртуть.
Це х*йло зліпляне з гівна, блювотиння та гнилої соломи - така купка потлоху розлетиться і від новорічної петарди...)))
Його хтось ловить?
Я не впевнений, що будуть полювати за ******, бо макрон, шольц, орбан, та драгі, ледь не плазують перед кацапським маньяком: навіть якщо трибунал винесе вирок, на цьому все і щакінчиться.
А єто як кажуть в Одессе ...разные чуваки ..что отпечатки пальцев ...неповторимые у каждого из нас...