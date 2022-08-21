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В оккупированной Алупке зафиксированы несколько вспышек в море и затем раздался взрыв, - Чубаров

чубаров

В оккупированной Алупке в субботу в 2-3 км от берега в море зафиксировано несколько вспышек и затем раздался взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 км 6-7 вспышек и позже хлопки", - написал Чубаров в фейсбуке.

Смотрите также: В оккупированном Крыму работала система ПВО россиян. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6820) Крым (26435)


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Топ комментарии
+23
була українська Алупка але прийшли z стала ******* https://i.ytimg.com/vi/DdgPHAzsuTc/maxresdefault.jpg
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21.08.2022 06:01 Ответить
+22
Проба пера.)) Кацапскіє матроси смалили папіроси От етіх папіросів і вибухнув БК Пішли на дно мітроси і їхні папіроси Нема вже і корита під назвою мАцква. Q (с).))))
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21.08.2022 00:58 Ответить
+14
на палубє матроси курілі папіроси...
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21.08.2022 00:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
і не спиться ж курцям
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21.08.2022 00:48 Ответить
Що ж за вечір без вечірньої бавовни в Криму
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21.08.2022 00:59 Ответить
Звичайнісінькі НЛО!
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21.08.2022 00:49 Ответить
на палубє матроси курілі папіроси...
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21.08.2022 00:50 Ответить
Проба пера.)) Кацапскіє матроси смалили папіроси От етіх папіросів і вибухнув БК Пішли на дно мітроси і їхні папіроси Нема вже і корита під назвою мАцква. Q (с).))))
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21.08.2022 00:58 Ответить
Пайдет
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21.08.2022 01:00 Ответить
Притула на супутнику гуляє
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21.08.2022 01:08 Ответить
В Криму почався збір чудового врожаю бавовни
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21.08.2022 00:53 Ответить
Так там теперь это обыденность
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21.08.2022 00:59 Ответить
"чорний рибак" рибу глушить біля подводного крейсера ))
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21.08.2022 00:59 Ответить
Окупанти точно кричать вже SOS.
Вони ошелешені тим, що їхня так звана велика армія засрашки не може їх захистити і у Криму постійно відбувається бавовна
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21.08.2022 01:26 Ответить
Теоретически полторы-две мили на буксировщике с одной УПМ в мешке туда обратно - это два часа пути. Дыра в днище будет размером с калитку.
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21.08.2022 01:32 Ответить
спутник притулы нашел цель, 2 самолета совершили пуски ракет, и потом ,, задымление с дальнейшим возгоранием и взрыв боекомплекта на подводной лодке или очередном фрегате. утром узнаем.
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21.08.2022 01:55 Ответить
в школі помню на карті України хтось ручкою дописав дві букви в назві міста Алупка ..
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21.08.2022 05:17 Ответить
А чому двi?
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21.08.2022 08:24 Ответить
була українська Алупка але прийшли z стала ******* https://i.ytimg.com/vi/DdgPHAzsuTc/maxresdefault.jpg
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21.08.2022 06:01 Ответить
Із серії "Навмисно не вигадаєш".
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21.08.2022 08:00 Ответить
а что, сам чубаркин из *******? какие-то у него совершенно точные разведданные... за 8 лет не смог организовать сопротивление народа против оккупантов и вдруг его начало озарять видениями...
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21.08.2022 06:06 Ответить
А ти звідкіля родом москалику?
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21.08.2022 07:44 Ответить
Кацапа, жди в гості татар з гострими ножами. Вони будуть рєзать мало-мало урус чушка.
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21.08.2022 08:01 Ответить
Так думали і вважали багато хто ще в 2014 році, проте нічого подібного не сталося. Так Хотілося , що б так було як ви кажете, але не будуть, як показала практика, основна їх маса взагалі пасують, наведіть достовірні приклади участі кримських татар у ЗСУ і взагалі в подіях де саме фізично вони протистоять ворогові
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21.08.2022 11:23 Ответить


Зголодніли, маленькі...
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21.08.2022 07:55 Ответить
Кацапы, бегите подальше, заалупку!
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21.08.2022 12:29 Ответить
 
 