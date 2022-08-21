В оккупированной Алупке зафиксированы несколько вспышек в море и затем раздался взрыв, - Чубаров

В оккупированной Алупке в субботу в 2-3 км от берега в море зафиксировано несколько вспышек и затем раздался взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 км 6-7 вспышек и позже хлопки", - написал Чубаров в фейсбуке.

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