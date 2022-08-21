"Алкогольное химическое оружие", - ОП относительно обвинений оккупантов об отравлении на Запорожской АЭС

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на обвинения Минобороны России в отравлении оккупантов в Запорожской области намекнул, что они отравились алкоголем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Подоляк написал в телеграм-канале.

Подоляк считает, что российские чиновники постоянно пытаются "очевидные провальные для себя вещи объяснять анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями".

"Так вот, внимательно ознакомившись с официальным заявлением Министерства обороны России по отравлению военных российской оккупационной армии в украинском городе Васильевка Запорожской области и обвинением Украины в использовании "химического оружия" (кстати, они об этом говорят со всей серьезностью), можем сказать такое (тоже серьезно): чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии России" совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям.

Украинская земля никогда не будет гостеприимной к российским оккупантам. Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности - не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать "басни доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия", - отметил он.

Читайте также: Минобороны РФ обвиняет Украину в применении химического оружия в Запорожской области