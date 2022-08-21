РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8914 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 635 17

"Алкогольное химическое оружие", - ОП относительно обвинений оккупантов об отравлении на Запорожской АЭС

заес

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на обвинения Минобороны России в отравлении оккупантов в Запорожской области намекнул, что они отравились алкоголем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Подоляк написал в телеграм-канале.

Подоляк считает, что российские чиновники постоянно пытаются "очевидные провальные для себя вещи объяснять анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями".

"Так вот, внимательно ознакомившись с официальным заявлением Министерства обороны России по отравлению военных российской оккупационной армии в украинском городе Васильевка Запорожской области и обвинением Украины в использовании "химического оружия" (кстати, они об этом говорят со всей серьезностью), можем сказать такое (тоже серьезно): чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии России" совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям.

Украинская земля никогда не будет гостеприимной к российским оккупантам. Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности - не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать "басни доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия", - отметил он.

Читайте также: Минобороны РФ обвиняет Украину в применении химического оружия в Запорожской области

Автор: 

Минобороны рф (940) химическое оружие (377) Подоляк Михаил (246) Запорожская АЭС (727)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
a v chom sobstvenno problema ta ? otravitj etih urodov - eto dazhe ochen haroshaja ideja....shas kak raz mozhna bylo zapustitj paralitichesky gaz v ZAES - poka tam ukrainskih rabochih net na meste
показать весь комментарий
21.08.2022 01:38 Ответить
+9
спиртовую настойку йода пили. просроченную, бомбажную. щитовидка сожгли, заодно и печень погубили ))
показать весь комментарий
21.08.2022 02:01 Ответить
+8
Та хай кацапы дохнут. Ещё и оправдываться перед ними. Надо бы кацапам побольше просроченых консервов закинуть, шоб добро не пропадало. Нэхай жрут
показать весь комментарий
21.08.2022 05:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Азовські бички …воюють
показать весь комментарий
21.08.2022 01:34 Ответить
a v chom sobstvenno problema ta ? otravitj etih urodov - eto dazhe ochen haroshaja ideja....shas kak raz mozhna bylo zapustitj paralitichesky gaz v ZAES - poka tam ukrainskih rabochih net na meste
показать весь комментарий
21.08.2022 01:38 Ответить
спиртовую настойку йода пили. просроченную, бомбажную. щитовидка сожгли, заодно и печень погубили ))
показать весь комментарий
21.08.2022 02:01 Ответить
могли жити як в ОАЕ а живуть як в…

рф тепер навіть із Зімбабве не порівняти… до чого ГебЗМІ можуть довести біомасу.

Людоньки, дивитесь олігархічні ЗМІ - з вами буде щось подібне, частково вже є: «я тут кофе пить»… Да Вовочка?
показать весь комментарий
21.08.2022 02:16 Ответить
Це повна маячня! Ботулотоксин є біологічною а хімічною зброєю. Отруїтися можна лише з їжею, як Сальдо наприклад. Тому, хто їм лікар, що вживають прострочені продукти?
показать весь комментарий
21.08.2022 02:21 Ответить
Нажралися краденої водки,ось вам і наслідки!
ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ МІЦНА ГОРІЛКА,то для кацапа - смерть!
показать весь комментарий
21.08.2022 02:35 Ответить
Ханурьйо кацапське
показать весь комментарий
21.08.2022 05:08 Ответить
Та хай кацапы дохнут. Ещё и оправдываться перед ними. Надо бы кацапам побольше просроченых консервов закинуть, шоб добро не пропадало. Нэхай жрут
показать весь комментарий
21.08.2022 05:38 Ответить
Стєкломоя не було, випили горілки і вуаля. Тонка кацапська душа не переварює. Жалко що не повиздихали тварюки.
показать весь комментарий
21.08.2022 06:32 Ответить
Тормоза выпили тормозную жидкость.
показать весь комментарий
21.08.2022 07:03 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2022 07:05 Ответить
россиян можливо перемогти за допомогою МЕТАНОЛУ, води та пляшки0,5. (на дурака не нужен нош)
показать весь комментарий
21.08.2022 07:20 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2022 07:58 Ответить
Давно вже пора було налагодити їм постачання метилового спирту. Німці іноді так робили під час другої світової. Очевидно, що наша розвідка пройобує цей шанс.
показать весь комментарий
21.08.2022 08:24 Ответить
Так ще робили гренадери Фрідріха Великого, коли на шляху прямування россармії у Семирічній війні залишали бочки зі шнапсом.
показать весь комментарий
21.08.2022 11:48 Ответить
Волонтєри привєзіть їм цистєрну мєтілового спирту хай радіють і ні якої стрєльби вжє нє знадобится.
показать весь комментарий
21.08.2022 13:15 Ответить
 
 