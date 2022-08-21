В течение 20 августа на южном направлении уничтоженфы 75 оккупантов, 1 САУ "Гиацинт", 2 танка, 6 единиц бронетехники, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины на вечер 20 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
"Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная, но контролируется силами обороны".
Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенные изменения в составе и положении не фиксируются.
Силами до мотострелковой роты при поддержке трех танков трижды врагом предпринимались попытки штурмовых действий с Александровки в направлении Таврийского. Успеха не имели.
Девять раз атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Без утрат с нашей стороны.
По результатам дневного ракетного удара по Вознесенску установлено, что удар был нанесен ракетой типа "Калибр". Ранены четырнадцать гражданских лиц, среди которых есть дети. Все потерпевшие имеют ранения средней и тяжелой степени.
Нашей авиацией нанесено 5 ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.
Вражеское войско уменьшено на 75 рашистов, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", на 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются.
Корабельная группировка вражеского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц, продолжающих маневрировать в ракетно-безопасных районах моря. Наготове два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа "Калибр" и два больших десантных корабля".
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Зараз у всьому світі мода на Україну, тому він змінив своє "Крим божий" на вишиванку, але міг би так само вдягнути косоворотку, и кричати "Слава росиси"!
За перемогу, в скарбничку України - Усику подяка.
Якщо евакуювати великих цабе з Криму, то вони повинні стояти у причальної стінки, готові до погрузки!