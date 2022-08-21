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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 20 августа на южном направлении уничтоженфы 75 оккупантов, 1 САУ "Гиацинт", 2 танка, 6 единиц бронетехники, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины на вечер 20 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

"Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная, но контролируется силами обороны".

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенные изменения в составе и положении не фиксируются.

Силами до мотострелковой роты при поддержке трех танков трижды врагом предпринимались попытки штурмовых действий с Александровки в направлении Таврийского. Успеха не имели.

Девять раз атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Без утрат с нашей стороны.

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По результатам дневного ракетного удара по Вознесенску установлено, что удар был нанесен ракетой типа "Калибр". Ранены четырнадцать гражданских лиц, среди которых есть дети. Все потерпевшие имеют ранения средней и тяжелой степени.

Нашей авиацией нанесено 5 ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

Вражеское войско уменьшено на 75 рашистов, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", на 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются.

Корабельная группировка вражеского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц, продолжающих маневрировать в ракетно-безопасных районах моря. Наготове два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа "Калибр" и два больших десантных корабля".

Читайте также: На южном направлении в течение 17 августа враг потерял 29 оккупантов, 1 САУ "Пион", 5 бронеавтомобилей, - ОК "Південь"

Автор: 

Николаевская область (2152) Одесская область (3688) ВСУ (6735) Херсонская область (4951)


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🏆 УСИК!!! ЧЕМПИОН!!!!
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21.08.2022 02:08 Ответить
Плювати я хтів на цього малороса!

Зараз у всьому світі мода на Україну, тому він змінив своє "Крим божий" на вишиванку, але міг би так само вдягнути косоворотку, и кричати "Слава росиси"!
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21.08.2022 02:17 Ответить
Каша в його голові може бути наслідком професії, але останнім часом він почав одужувати. надіємося на його повне одужання і відсутність рецидиву.
За перемогу, в скарбничку України - Усику подяка.
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21.08.2022 03:06 Ответить
Я одне не розумію - якого біса там десантні кораблі швендяють?

Якщо евакуювати великих цабе з Криму, то вони повинні стояти у причальної стінки, готові до погрузки!
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21.08.2022 02:19 Ответить
Десантні кораблі там виконують завдання стратегічної важливості - ІБД ("Имитация бурной деятельности") Як зрозуміло вже командування ВМФ РФ протистоять "Нептунам" та "Гарпунам" вони нездатні Тим більше що Балаклава - УЖЕ в радіусі обстрілу нашими ракетами Тому вивели свої "корита" за межі їх досяжності - за 300 км від узбережжя Але ж треба показать росіянам що вони "не дарма хліб їдять" - тому в Новоросійськ вивели тільки частину кораблів А решта "бурхливо зображає" очікування зручного моменту для штурму Одеси"
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21.08.2022 02:34 Ответить
НЕ ОСКОРБЛЯЙ ПАТРИОТА УКРАИНЫ! НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА ЦСИКА СРАВНИВАТЬ С ПАЛАЧАМИ БУЧИ!
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21.08.2022 02:45 Ответить
Вкраїнчики так ненавиділи Порошенка шо проспонсірували партньорів роскосмоса.
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21.08.2022 05:03 Ответить
та досить! якось економте набої. Палками чи вилами оціх хантів-якутів штрикайте... Не витрачайте ракети на гівно...
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21.08.2022 06:26 Ответить
Та вже пора почати економить на спрядженні вбівства орків. Відберіть страшні вила у підара Ляшка й застосовуйте у знищенні орків!
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21.08.2022 06:34 Ответить
 
 