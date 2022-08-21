В течение 20 августа на южном направлении уничтоженфы 75 оккупантов, 1 САУ "Гиацинт", 2 танка, 6 единиц бронетехники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины на вечер 20 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

"Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная, но контролируется силами обороны".

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенные изменения в составе и положении не фиксируются.

Силами до мотострелковой роты при поддержке трех танков трижды врагом предпринимались попытки штурмовых действий с Александровки в направлении Таврийского. Успеха не имели.

Девять раз атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Без утрат с нашей стороны.

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По результатам дневного ракетного удара по Вознесенску установлено, что удар был нанесен ракетой типа "Калибр". Ранены четырнадцать гражданских лиц, среди которых есть дети. Все потерпевшие имеют ранения средней и тяжелой степени.

Нашей авиацией нанесено 5 ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

Вражеское войско уменьшено на 75 рашистов, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", на 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются.

Корабельная группировка вражеского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц, продолжающих маневрировать в ракетно-безопасных районах моря. Наготове два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа "Калибр" и два больших десантных корабля".

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