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Новости Агрессия России против Украины Война
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России придется перебросить силы с линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма, - ISW

крим

После атак на военную инфраструктуру в оккупированном Крыму россияне рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове. Однако тогда им придется отвлечь часть своих сил от линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Москва использовала все типы сил безопасности, в том числе Росгвардию. Следовательно, длительная неспособность остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе.

"Один российский блоггер подверг критике войска РФ за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) после первой атаки беспилотника 31 июля", - отмечают в ISW

Кроме этого, в отчете добавляется, что о растущей обеспокоенности общества эффективностью российских мер безопасности в Крыму могут свидетельствовать пробки, которые наблюдаются на выезде из оккупированного полуострова.

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Автор: 

армия РФ (19885) Крым (26435)


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Нехай уйо. Це єдине вірне рішення для гвинторогих.
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21.08.2022 07:16 Ответить
Умный ход, сохранить мост, чтобы гадюшник смог выехать.
Так душевно было, нехочу уезжать...
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21.08.2022 07:44 Ответить
Доброго Відпочинку Дятли. Зараж кожен росіянин під підозрою. А нам Українцям треба робити на них Лживі доноси у їхнє фєсебє, щоб вони туристів-рашистських КОШМАРИЛИ по ПОВНОЙ. щоб відпочино ДОБРЕ ЗАПАМ'ЯТАЛИ. хотели такие отдахнуть а тут вам такой Велком ту ХЕЛЛ дятлы.
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21.08.2022 10:28 Ответить
Нам пофіг хаймерси перемелять все це лайно
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21.08.2022 17:37 Ответить
 
 