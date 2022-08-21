России придется перебросить силы с линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма, - ISW

После атак на военную инфраструктуру в оккупированном Крыму россияне рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове. Однако тогда им придется отвлечь часть своих сил от линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Москва использовала все типы сил безопасности, в том числе Росгвардию. Следовательно, длительная неспособность остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе.

"Один российский блоггер подверг критике войска РФ за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) после первой атаки беспилотника 31 июля", - отмечают в ISW

Кроме этого, в отчете добавляется, что о растущей обеспокоенности общества эффективностью российских мер безопасности в Крыму могут свидетельствовать пробки, которые наблюдаются на выезде из оккупированного полуострова.

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