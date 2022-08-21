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Новости Война
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Двух россиян и украинца задержали в Албании при попытке попасть на военный завод

албанія

В Албании задержали двух граждан России и гражданина Украины, пытавшихся проникнуть на военный завод.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Албании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Три гражданина с паспортами России и Украины пытались попасть на территорию предприятия", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что во время задержания пострадали два албанских солдата.

"Офицеры, охранявшие завод, немедленно отреагировали, но во время их попытки остановить трех иностранцев двое наших военнослужащих получили ранения", - сообщили в Минобороны Албании, добавив, что военные находятся в стабильном состоянии.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что троих задержанных подозревают в шпионаже.

Один из задержанных, 24-летний гражданин России, заходил на территорию завода Gramsh и пытался сделать фотографии. Он использовал какой-то спрей против солдат, когда пытался скрыться после того, как его остановили охранники. Два других, 33-летняя россиянка и 25-летний украинец, также были задержаны неподалеку.

Отмечается, что во время коммунистического правления "Грамш" использовался для производства российского типа винтовки АК-49.

Как сообщается на сайте министерства обороны, сейчас завод оказывает производственные услуги для оборонно-промышленного комплекса страны.

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Автор: 

Албания (81) шпионаж (1417)


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Топ комментарии
+19
Сербське питання. «сруській мир» допомагає «браттям» . Українець мабудь з днр чи лнр.
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21.08.2022 07:46 Ответить
+15
Кацапські роги стирчать. Нафіга б українцю пертися на якийсь довбаний албанський (!) завод по виробництву незрозуміло чого. Явно спецом для шумихи зроблено.
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21.08.2022 07:13 Ответить
+13
То не "українець", то 3,14дарас...
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21.08.2022 08:04 Ответить
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Кацапські роги стирчать. Нафіга б українцю пертися на якийсь довбаний албанський (!) завод по виробництву незрозуміло чого. Явно спецом для шумихи зроблено.
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21.08.2022 07:13 Ответить
Сербське питання. «сруській мир» допомагає «браттям» . Українець мабудь з днр чи лнр.
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21.08.2022 07:46 Ответить
у этого "украинца" есть гражданство рефии, ордиловское кодло
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21.08.2022 09:15 Ответить
Албанія - дружня до України держава. Російських агентів затримують по всій Україні (на Луцький аеродром здається місцевий музикант з камерного оркестру наводив росіян?), окреме проросійськи налаштоване гівно могло поїхати за кордон з тією ж метою.
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21.08.2022 09:49 Ответить
первым в этом деле был эксштурман местного авиаполка, который работал Космосагентве, рассаднике шпионов ГРУ
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21.08.2022 10:15 Ответить
То не "українець", то 3,14дарас...
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21.08.2022 08:04 Ответить
Азіров Мікола в трусіках?
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21.08.2022 08:15 Ответить
Не треба було про це повідомляти. Тихенько розстріляти на місці. Так як російські окупанти в Бучі робили
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21.08.2022 08:45 Ответить
зачем писать украинец, вы что проверяли его родовое дерево? Какое то сепарское отродие. Украинцы живут по всему свету в разных странах, знают Українську мову. А в Украине их очень мало осталось, в основном завезенные кацапы гибриды, которые не хотят знать учить государственный язык, и никогда не будут украинцами.
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21.08.2022 09:07 Ответить
есть разница между гражданином Украини и украинцем или гражданином США и американцем?
какая ?
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21.08.2022 09:17 Ответить
есть, не нужно всех называть украинцами, граждане Украины. В США тоже разного понаехало со своими национальностями. Так легче говорить украинцы, американцы, но это не правильно.
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21.08.2022 09:24 Ответить
Ак-49????? Это же сорт конопли.🤣
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21.08.2022 09:58 Ответить
да вы шо ? стрелок ФСБ, который убил в Германии чечена также жилв Украине некоторое время, у него живет родная сестра в Украине. Кстати,на его опознание в Германию, ездил бывший его швагер и после опознания ему и дали фамилию при рождении. Он в ОПе сколько украинцем только по месту рождения, какие хочь диковинные народности имеются и их тоже называют украинцами
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21.08.2022 10:20 Ответить
 
 