Оккупанты атаковали Одесщину пятью ракетами. Две сбиты над морем, три попали в сельскохозяйственное предприятие, - ОВА

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одещина. Вражеская атака 5 ракетами. Две сбиты над морем. Три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района", - говорится в сообщении.

По словам Братчука, есть попадание в зернохранилище.

"Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа", – резюмирует он.

Ранее сообщалось, что уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые россияне выпустили из акватории Черного моря.

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