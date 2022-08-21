Оккупанты атаковали Одесщину пятью ракетами. Две сбиты над морем, три попали в сельскохозяйственное предприятие, - ОВА
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одещина. Вражеская атака 5 ракетами. Две сбиты над морем. Три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района", - говорится в сообщении.
По словам Братчука, есть попадание в зернохранилище.
"Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа", – резюмирует он.
Ранее сообщалось, что уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые россияне выпустили из акватории Черного моря.
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