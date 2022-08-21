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Новости Война
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Оккупанты атаковали Одесщину пятью ракетами. Две сбиты над морем, три попали в сельскохозяйственное предприятие, - ОВА

калібр

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одещина. Вражеская атака 5 ракетами. Две сбиты над морем. Три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района", - говорится в сообщении.

По словам Братчука, есть попадание в зернохранилище.

"Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа", – резюмирует он.

Ранее сообщалось, что уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые россияне выпустили из акватории Черного моря.

Читайте также: В течение 20 августа на южном направлении уничтоженфы 75 оккупантов, 1 САУ "Гиацинт", 2 танка, 6 единиц бронетехники, - ОК "Південь"

Автор: 

обстрел (28205) Одесса (7953) Одесская область (3688) ракеты (3634) Братчук Сергей (108)


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21.08.2022 08:38 Ответить
Якщо кацапи і підуть з Криму, то все там знищать. а знамениті винні погреби вже вивезли на маасковію.
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21.08.2022 08:53 Ответить
Для рашистських свинособак вже сама назва свинокомплекс образлива ? )
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21.08.2022 08:39 Ответить
Щоб не ображались, можна назвати руссокомплекс, руссоферма...
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21.08.2022 08:49 Ответить
"Зернова угода" в дії...
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21.08.2022 08:50 Ответить
Кацапня знищує виробництво сільгосппродукції, запаси зерна щоб утворити голод.
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21.08.2022 08:56 Ответить
Нормально гутереіш погуляв по Одещині.
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21.08.2022 08:58 Ответить
кацапня ипуча , всю ніч сирени вили млять..(((
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21.08.2022 09:02 Ответить
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21.08.2022 09:04 Ответить
 
 