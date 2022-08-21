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Новости Война
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Очередь на выезд с оккупированной территории в Запорожье: из-за бесчеловечных условий на блокпосте в Васильевке погибла женщина

область,запорізька,василівка

Сегодня в эвакуационной очереди на выезд с оккупированной территории Запорожской области из-за созданных оккупантами бесчеловечных условий на блокпостах умерла женщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одну жизнь унесли рашисты, не пропускающие по несколько дней эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.
Сегодня в очереди автомобилей в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тысячами человек она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", - говорится в сообщении.

Федоров добавляет, что количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

"Однако оккупантов это не смущает - каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира". Не простим ни одной смерти, ни одной искалеченной судьбы! Верим, что каждый оккупант найдет на нашей земле только смерть", - резюмирует глава города.

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Запорожье (2694) оккупация (10209) смерть (9259) эвакуация (2117) Запорожская область (3249)


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Топ комментарии
+17
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21.08.2022 08:54 Ответить
+9
Росіяни мають заплатити своїм життям за цей геноцид.
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21.08.2022 08:49 Ответить
+3
Ще одне життя забрали рашисти,
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Це зелені потвори винні у стражданні окупованого півдня України
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21.08.2022 09:27 Ответить
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Росіяни мають заплатити своїм життям за цей геноцид.
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21.08.2022 08:49 Ответить
рятівники наші...отак окупанти рятують українські життя
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21.08.2022 08:52 Ответить
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21.08.2022 08:54 Ответить
"..4000-ма тисячами людей..." = 4 000 000 людей. Редактор мабудь ще не прокинувся....
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21.08.2022 09:09 Ответить
не переймайся, кожний редактор по своїй суті та складу розуму - гуманітарій, а у гуманітаріїв з числами перманентні трабли
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21.08.2022 09:12 Ответить
все бегут в вяликий и красивий "рузськІй мІр" (с обратным вектором)
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21.08.2022 09:10 Ответить
Василівка це чергова ганьба київської влади! Перешийок, Херсонщина, Запоріжжя і трагедія Маріуполя і далі далі далі....... по списку. Всі ці люди могли переміститися за пару днів до війни, в перший день нападу, але хто ж їм про це сказав? А марафон віщав про Київщину цілодобово тоді.....уроди кончені!
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21.08.2022 09:17 Ответить
это уже после паспортизации
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21.08.2022 09:17 Ответить
Ще одне життя забрали рашисти,
--------------------------------
Це зелені потвори винні у стражданні окупованого півдня України
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21.08.2022 09:27 Ответить
Незважаючи на нестерпну спеку, тисячі українців, що тікають від "рускава міра", змушені тижнями чекати на проїзд через ворожі блок-пости під Василівкою на дорозі до Запоріжжя.
Так рашисти намагаються прикритись людьми, як живим щитом, від можливої атаки під час контрнаступу ЗСУ.
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21.08.2022 09:41 Ответить
От... поголів'я, а не населення тото жопорожьє... Не мало й не має відношення до Козацтва, яке тото не підпускало до себе... КУПА макітр, а на Історію УПА си вср@ло. Можете плювати у мене, хто у 1990-му плював у омон на Хрещатику, а потым на кораблях Камчатки "в плэн" не здався й гражданцтва расыянскаэ не прийняв матросом...
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21.08.2022 09:51 Ответить
Ну ось новий пункт пропуску замість Сданого Чонгару зелені покидьки вже організовали наступне це розмінування розведення та запуск шатлі
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21.08.2022 12:02 Ответить
А где же Верещук? Почему не обустроила точки отдыха? Она хоть вообще что то сделала кроме бла бла?
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21.08.2022 13:19 Ответить
 
 