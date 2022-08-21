Очередь на выезд с оккупированной территории в Запорожье: из-за бесчеловечных условий на блокпосте в Васильевке погибла женщина

Сегодня в эвакуационной очереди на выезд с оккупированной территории Запорожской области из-за созданных оккупантами бесчеловечных условий на блокпостах умерла женщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одну жизнь унесли рашисты, не пропускающие по несколько дней эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.

Сегодня в очереди автомобилей в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тысячами человек она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", - говорится в сообщении.

Федоров добавляет, что количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

"Однако оккупантов это не смущает - каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира". Не простим ни одной смерти, ни одной искалеченной судьбы! Верим, что каждый оккупант найдет на нашей земле только смерть", - резюмирует глава города.

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