Оккупанты из Белгорода обстреливали Харьковщину ракетами. Враг пытался наступать, но понес потери и отошел по нескольким направлениям, - Синегубов

Этой ночью обстрелы Харькова не зафиксированы, впрочем российские оккупанты наносили ракетные удары по Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Около полуночи из г. Белгород был зафиксирован пуск ракет. В пгт Рогань Харьковского района 1 ракета ударила в недостроенный частный дом, произошел пожар. 2 человека - мужчина 36 лет и 24-летняя женщина - получили ранения", - говорится в сообщении.

Также по словам Синегубова, удар 2 ракетами зафиксирован в поселке Докучаевское Харьковского района, повреждены хозяйственные постройки учебного учреждения. Произошел пожар на открытой территории. Без пострадавших.

"За прошедшие сутки враг продолжил терроризировать мирное население Харьковщины обстрелами. Под огнем были г. Харьков, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, горели гаражи, офисные сооружения", - говорится в сообщении.

На месте попадания 18 августа ракеты в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе вчера продолжались поисковые работы. Найдены тела еще 3 погибших. Таким образом, общее количество погибших от этого удара насчитывает 18 человек.

Читайте также: Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и безуспешно пытались наступать в районе Борщевой и Изюма, - Синегубов

Также Синегубов сообщает, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг постоянно обстреливает наши позиции с танков и артиллерии, использует авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, но потерпел неудачу.

Оккупанты пытались вести наступление в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка - Новая Дмитровка. Под огнем наших защитников отступили с ощутимыми потерями.

"Наши военные продолжают успешно защищать Харьковщину и ежедневно уничтожают оккупантов и их технику. Верим в ВСУ! Слава Украине!" - резюмирует глава региона.