373 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 721 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 21 августа 2022 года более 1094 ребенка пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 373 ребенка погибли и более 721 получили ранения различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 387, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 64, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41", - говорится в сообщении.

В часности, 20 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры г. Вознесенск Николаевской области получили тяжелые ранения трое детей в возрасте от 3 до 8 лет.

В ходе фиксации военных преступлений, совершенных оккупантами в г. Мариуполь Донецкой области, стало известно о гибели еще 10 детей в возрасте от 1 до 17 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных учреждений. Из них 289 разрушены полностью.

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