Российская армия - армия лжи, именно поэтому она терпит неудачу, - французский генерал Бюркар
Российская армия не смогла добиться успеха в своем вторжении в Украину, в частности из-за господства у россиян лжи на всех уровнях командования.
Об этом заявил начальник Генштаба ВС Франции генерал Тьерри Бюркар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Российская армия, как и ее общество, – это армия лжи: командиры лгали своим начальникам, командиры лгали своим подчиненным, командиры лгали самим себе. В военном деле ложь стоит дорого", – сказал Бюркар, анализируя причины неудач российских оккупантов в Украине.
Кроме того, по мнению французского генерала, Россия недостаточно инвестировала в обучение своих военных.
"На первых двух этапах войны мы видели российскую армию испытывающей большие трудности в плане совместных боевых действий и материально-технического обеспечения… Я уже подчеркивал важность обучения, достаточно абстрактного понятия. Почему это стоит так недешево? Почему это требует времени? Потому что на поле боя нехватка подготовки всегда обходится очень дорого", – сказал глава генштаба Франции.
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Известный всем Пригожин на зоне стоит перед строем зэков и убеждает их вступать в армию, чтобы воевать в Украине.
Вид у него, упасть и не встать - в шортах и тонкой майке, из майки выпирает пузо, а на майке нацеплена Звезда Героя России.
Но самое главное не вид его дурацкий, а его слова
- Вступайте в российскую армию и все ваши грехи будут прощены на поле боя. Записывайтесь в ОПГ "Войсковое"
Бедняжка
"...Российская армия. Самая страшная армия в истории человечества."
15 квiтня, 2014,
https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/zavoduk/124578-rossijskaja-armija.-samaja-strashnaja-armija-v-istorii-chelovechestva.html
Російська армія страшна тільки беззбройним цивільним. Для добре навчених, оснащених і мотивованих бійців вони не такі вже й грізні, а місцями навіть жалюгідні.
"Если вы начинаете лгать - вы уже проиграли."
Это ещё вторая мировая.