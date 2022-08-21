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Новости Война
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Российская армия - армия лжи, именно поэтому она терпит неудачу, - французский генерал Бюркар

бюркар

Российская армия не смогла добиться успеха в своем вторжении в Украину, в частности из-за господства у россиян лжи на всех уровнях командования.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Франции генерал Тьерри Бюркар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Российская армия, как и ее общество, – это армия лжи: командиры лгали своим начальникам, командиры лгали своим подчиненным, командиры лгали самим себе. В военном деле ложь стоит дорого", – сказал Бюркар, анализируя причины неудач российских оккупантов в Украине.

Кроме того, по мнению французского генерала, Россия недостаточно инвестировала в обучение своих военных.

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"На первых двух этапах войны мы видели российскую армию испытывающей большие трудности в плане совместных боевых действий и материально-технического обеспечения… Я уже подчеркивал важность обучения, достаточно абстрактного понятия. Почему это стоит так недешево? Почему это требует времени? Потому что на поле боя нехватка подготовки всегда обходится очень дорого", – сказал глава генштаба Франции.

Автор: 

армия РФ (19885) Франция (3555) генерал (67)


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Топ комментарии
+23
це правило стосується усіх і Найвеличнівшивого ОСОБИСТО, воно брехало та й зараз іноді бреше, як дише
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21.08.2022 09:29 Ответить
+23
Те, що називають російською армією, насправді є велика терористична організація, яка правдами і неправдами заволоділа ядерною зброєю України і Білорусі, веде політику на руйнування спільної світової безпеки, знищення націй і захоплення чужих територій методами їх прапрадідів ординців - облога міст, брехня, залякування, підпали і знищення цивільних, жінок, дітей і бідуль з бабулями, маніпуляції і обов'язкове знищення, хоч ти їм повірив і здався, а хоч воював до останнього подиху. А нам наші прапрадіди залишили цю потвору недобитою, яку ми маємо знищити, навіть ціною життя, щоб не залишати її наших внукам і правнукам, бо діти відчули на собі дії цієї брехливої потвори.
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21.08.2022 09:44 Ответить
+19
"Якщо ти брешеш, ти вже програв" (с) Генерал Ямомото
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21.08.2022 09:27 Ответить
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Отож.
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21.08.2022 09:24 Ответить
"Якщо ти брешеш, ти вже програв" (с) Генерал Ямомото
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21.08.2022 09:27 Ответить
Ямомото був адміралом
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21.08.2022 09:39 Ответить
це правило стосується усіх і Найвеличнівшивого ОСОБИСТО, воно брехало та й зараз іноді бреше, як дише
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21.08.2022 09:29 Ответить
Какая подготовка? Кацапня уверена, что их алкаши и уголовники зарешают. По крайней мере их не жаль.
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21.08.2022 09:32 Ответить
У Параши не армия а сброд уголовных элементов.
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21.08.2022 09:35 Ответить
Ролик ходит по Сети.
Известный всем Пригожин на зоне стоит перед строем зэков и убеждает их вступать в армию, чтобы воевать в Украине.
Вид у него, упасть и не встать - в шортах и тонкой майке, из майки выпирает пузо, а на майке нацеплена Звезда Героя России.
Но самое главное не вид его дурацкий, а его слова
- Вступайте в российскую армию и все ваши грехи будут прощены на поле боя. Записывайтесь в ОПГ "Войсковое"
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21.08.2022 09:48 Ответить
Рашинська армія як би сама себе знищуе, а Українська тут взагалі не при ділах.
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21.08.2022 09:37 Ответить
Те, що називають російською армією, насправді є велика терористична організація, яка правдами і неправдами заволоділа ядерною зброєю України і Білорусі, веде політику на руйнування спільної світової безпеки, знищення націй і захоплення чужих територій методами їх прапрадідів ординців - облога міст, брехня, залякування, підпали і знищення цивільних, жінок, дітей і бідуль з бабулями, маніпуляції і обов'язкове знищення, хоч ти їм повірив і здався, а хоч воював до останнього подиху. А нам наші прапрадіди залишили цю потвору недобитою, яку ми маємо знищити, навіть ціною життя, щоб не залишати її наших внукам і правнукам, бо діти відчули на собі дії цієї брехливої потвори.
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21.08.2022 09:44 Ответить
там не тільки армія брехні, а й ціла недокраїна брехні! саме тому їх цивілізація загнала на самий край аж цілого материка!!!!
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21.08.2022 10:07 Ответить
Самі ж онє ж думають, що вони не брехливі хитрі! 😁 Але український прутень з потужною різьбою доводить, що вони ще й безчесні та дурні.
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21.08.2022 10:09 Ответить
інколи Конашенкова навіть приємно послухати Ну, щоб пореготати
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21.08.2022 10:20 Ответить
Саме слово росія на людську мову народів світу перекладається як брехня.
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21.08.2022 10:35 Ответить
Идеолог рашизма Александр Дугин попал в больницу после гибели дочери, - российский политолог Сергей Марков.
Бедняжка
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21.08.2022 10:46 Ответить
Из чего он попал в больницу?
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21.08.2022 12:24 Ответить
Очень хорошая статья-анализ ... Ее нужно было изучить украинцам еще в 2014 году, чтобы избежать таких потерь от орков...

"...Российская армия. Самая страшная армия в истории человечества."

15 квiтня, 2014,

https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/zavoduk/124578-rossijskaja-armija.-samaja-strashnaja-armija-v-istorii-chelovechestva.html

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21.08.2022 11:07 Ответить
Ой, як моторошно... Треба терміново здаватися, ми приречені, опиратися немає сенсу!
Російська армія страшна тільки беззбройним цивільним. Для добре навчених, оснащених і мотивованих бійців вони не такі вже й грізні, а місцями навіть жалюгідні.
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21.08.2022 12:42 Ответить
Японский адмирал Ямамото:
"Если вы начинаете лгать - вы уже проиграли."
Это ещё вторая мировая.
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21.08.2022 20:32 Ответить
 
 