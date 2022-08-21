Российская армия - армия лжи, именно поэтому она терпит неудачу, - французский генерал Бюркар

Российская армия не смогла добиться успеха в своем вторжении в Украину, в частности из-за господства у россиян лжи на всех уровнях командования.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Франции генерал Тьерри Бюркар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Российская армия, как и ее общество, – это армия лжи: командиры лгали своим начальникам, командиры лгали своим подчиненным, командиры лгали самим себе. В военном деле ложь стоит дорого", – сказал Бюркар, анализируя причины неудач российских оккупантов в Украине.

Кроме того, по мнению французского генерала, Россия недостаточно инвестировала в обучение своих военных.

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"На первых двух этапах войны мы видели российскую армию испытывающей большие трудности в плане совместных боевых действий и материально-технического обеспечения… Я уже подчеркивал важность обучения, достаточно абстрактного понятия. Почему это стоит так недешево? Почему это требует времени? Потому что на поле боя нехватка подготовки всегда обходится очень дорого", – сказал глава генштаба Франции.