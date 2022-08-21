На оккупированной Луганщине за информацию о местонахождении мужчин россияне дают по 60 тысяч рублей, - Гайдай

Оккупанты принудительно мобилизуют украинских мужчин на захваченных территориях.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители на оккупированных территориях скрываются от российских военных и принудительной мобилизации. Информацию о них сообщают родственники и соседи за денежное вознаграждение от оккупационных властей. За информацию о местонахождении мужчин оккупанты дают по 60 тысяч рублей.

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Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял.

"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги, не колеблясь. Логика проста – не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. Сами россияне не хотят идти в открытый бой, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых будут потом бросать в ад", - написал Гайдай.

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