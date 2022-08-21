На оккупированной Луганщине за информацию о местонахождении мужчин россияне дают по 60 тысяч рублей, - Гайдай
Оккупанты принудительно мобилизуют украинских мужчин на захваченных территориях.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, местные жители на оккупированных территориях скрываются от российских военных и принудительной мобилизации. Информацию о них сообщают родственники и соседи за денежное вознаграждение от оккупационных властей. За информацию о местонахождении мужчин оккупанты дают по 60 тысяч рублей.
Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял.
"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги, не колеблясь. Логика проста – не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. Сами россияне не хотят идти в открытый бой, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых будут потом бросать в ад", - написал Гайдай.
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Надо было больше субсидий сделать в телевизионную пропаганду для совков и ватников и еще в 2005-ом году медленно, неспешно отрубить все кацапские каналы под разными предлогами. Притом жестко рубить, они бы и спутник ставили, и даже самый тупой ватник бы сделал доступ к интернет-каналам, лишь бы смотреть пропаганду, настолько им приятно жить в этой ненависти и злобе друг к другу.
А теперь уже поздно. То, что там якобы молодые прячутся и не хотят воевать - так потому что проигрывают и дохнут. Если бы война была выигрышная, там бы 95% мужчин впереди паровоза летели на войну и гордились своим участием. А их нытье якобы они против убийств, насилия и грабежей - это лишь страх и нежелание подыхать. Придется отменять два переселения народов от Ленина (в Крым закинул убийц и насильников, кто убивал за шубу целую семью) и Сталина (в ОРДЛО заселил целую кучу кацапов, а также попытался смешать поляков и украинцев, но не особо получилось, несмотря на старые войны, у нас есть один общий враг, которого следует уничтожить).
И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)