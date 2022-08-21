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Новости Война
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На оккупированной Луганщине за информацию о местонахождении мужчин россияне дают по 60 тысяч рублей, - Гайдай

луганщина

Оккупанты принудительно мобилизуют украинских мужчин на захваченных территориях.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители на оккупированных территориях скрываются от российских военных и принудительной мобилизации. Информацию о них сообщают родственники и соседи за денежное вознаграждение от оккупационных властей. За информацию о местонахождении мужчин оккупанты дают по 60 тысяч рублей.

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Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял.

"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги, не колеблясь. Логика проста – не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. Сами россияне не хотят идти в открытый бой, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых будут потом бросать в ад", - написал Гайдай.

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армия РФ (19885) оккупация (10209) мобилизация (2829) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+14
Гордий народ Лугандона, все па-скрєпному, па-нашєму, па-братски - правда? А шахтарськими шоломами постукати в москві перед будинком уряду, слабо? Це ж не хвашісткій рєжім Кієва?
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21.08.2022 09:44 Ответить
+12
А в нас суди колаборантів до прослуховування гімну присуджують. .. Може їх краще продавать параші?! Хоч судові витрати компенсують... Найняти Себастіана Перейру і ....
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21.08.2022 09:37 Ответить
+11
Гайдай не переживай за них
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21.08.2022 09:29 Ответить
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Гайдай не переживай за них
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21.08.2022 09:29 Ответить
"идёт охота на волков, позорных и простых..." 😂
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21.08.2022 10:49 Ответить
А в нас суди колаборантів до прослуховування гімну присуджують. .. Може їх краще продавать параші?! Хоч судові витрати компенсують... Найняти Себастіана Перейру і ....
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21.08.2022 09:37 Ответить
Цікаво -який в раші реальний курс рубля??
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21.08.2022 09:40 Ответить
Вони вірять що 50 чи 60 , тільки хрін купиш 500$ де.
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21.08.2022 09:43 Ответить
З баксами у них норм. Місяць тому читав, що на якійсь елетронній біржі можна було конвертувати по 52.
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21.08.2022 09:54 Ответить
А вони ж волали "можєм пафтаріть".... от й повторюють - примусова мобілізація й заград отряди.
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21.08.2022 09:42 Ответить
Гордий народ Лугандона, все па-скрєпному, па-нашєму, па-братски - правда? А шахтарськими шоломами постукати в москві перед будинком уряду, слабо? Це ж не хвашісткій рєжім Кієва?
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21.08.2022 09:44 Ответить
Так вони ж, дебіли, цього не розуміють. Вони ж воюють. Не хочуть, бояться, але воюють. І втрати у них захмарні, бо саме їх кидають в мясорубку, але ж ненавидять українців.
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21.08.2022 09:57 Ответить
Они уже практически нелюди. Настолько их обучили беспомощности с помощью мощной пропаганды, что превратили в северокорейцев или туркмен. Послушные рабы, кто будет плакать, если приедет Царь.

Надо было больше субсидий сделать в телевизионную пропаганду для совков и ватников и еще в 2005-ом году медленно, неспешно отрубить все кацапские каналы под разными предлогами. Притом жестко рубить, они бы и спутник ставили, и даже самый тупой ватник бы сделал доступ к интернет-каналам, лишь бы смотреть пропаганду, настолько им приятно жить в этой ненависти и злобе друг к другу.

А теперь уже поздно. То, что там якобы молодые прячутся и не хотят воевать - так потому что проигрывают и дохнут. Если бы война была выигрышная, там бы 95% мужчин впереди паровоза летели на войну и гордились своим участием. А их нытье якобы они против убийств, насилия и грабежей - это лишь страх и нежелание подыхать. Придется отменять два переселения народов от Ленина (в Крым закинул убийц и насильников, кто убивал за шубу целую семью) и Сталина (в ОРДЛО заселил целую кучу кацапов, а также попытался смешать поляков и украинцев, но не особо получилось, несмотря на старые войны, у нас есть один общий враг, которого следует уничтожить).
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21.08.2022 10:25 Ответить
Рудскій мір во всєй красє . ! ....Кацапи лугандонську вату використовіють як туалетний папір ,, але ж вона сама до цього вперто йшла . Не жаль абсолютно ..
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21.08.2022 09:44 Ответить
Зато вдова получит аж 10к.
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21.08.2022 09:44 Ответить
Бу-га-га! Здав сусіда, кума і зажіл па-багатому! Завідуйтє молча!
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21.08.2022 09:45 Ответить
звучить як реклама...
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21.08.2022 09:49 Ответить
Орки лоханулись. Могли бы и 10тыс. предлагать. 60тыс. это слышком много.
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21.08.2022 09:53 Ответить
Гайдай - типа Арестовича. Только последний просто болтун, а этот реально сдал Луганскую область.
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21.08.2022 11:18 Ответить
Здав, але не Гайдай. Бери трохи вище.
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21.08.2022 12:57 Ответить
А вот тут угадали, не отнять. Старая совковая метода. Браво нквд, кгб. Встрепенулись падлики морозовы. пошли мелком крестики ставить на дверях соседей. Сработает конечно. Нам пойдет в пользу такое. В чем соль методы? Тот кто стучит на соседа, не догадывается что есть и другие соседи. Тут кто первей бабло схватит. Потратить не успеет---сам участкового ночью увидит с повесточкой! С самого начала мечтал что бы тот донбалласт весь, ну почти отломился, хотя отрубать бы своими руками было бы нам все таки логичней. Когда впереди река и надо переплыть, балласт летит за борт! Цель оправдывает средства!!!
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21.08.2022 11:33 Ответить
Так би турбувались,попередні сім років,за тих хто ще в 2014-2015 роках виїхав з лугандону,як турбується за пристосуванців та колаборантів.А "мобіки" просто відробляють ті кошти,які рашисти туди платили і платять.Це в київські невігласи оббирають своїх,щоб "вилизати ду₴у" лугандону, без умислу.У рашистів таке не проходить.Політика "наші люді в окупаціі" - хибна та злочинна.Що це за окупація,якщо спокійно катаються туди-сюди а життя в окупаці не гірше,а за рахунок,подвоювання соц.виплат(рашистські та українські) ще поліпшується?Чи може хтось заперечить,що на 2600 гривень гірше жити ніж на 5200?І це з однаковими цінами?
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21.08.2022 11:43 Ответить
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.
И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)
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21.08.2022 11:51 Ответить
Зачищення території від нелояльного населення. А що хотіли донбасята? Така ваша доля - зрадники нікому непотрібні.
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21.08.2022 12:55 Ответить
Мда, наступний коментатор тупіше попереднього! Хто хотів в армію лрн, пішов туди добровільно і давно! Вам же кретинам пишуть, що люди переховуються, а зрадники їх здають! Мова йде про вільну до 24.02 територію Луганщини! Яку окупували одночасно з київщиною Сумщиною Херсонщиною Запоріжжям Чернігівщиною! Люди досі в чергах на виїзд стоять з окупованих територій, бо виїхати неможливо! Люди там в пеклі, а ви тварюки свої стереотипні гімнокоментарі виписуєте, замість слів підтримки! Мені не хочеться щоб ви жили в Україні! Відкриють кордони, і піздуйте ***** звідси!
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21.08.2022 15:20 Ответить
 
 