Британия объявила о выделении 15 млн. фунтов стерлингов на гуманитарную помощь украинцам

Великобритания будет финансировать закупку и доставку гуманитарной помощи для украинских беженцев и переселенцев

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Великобритания объявила о выделении 36 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь людям в Украине, Восточной Африке и Сирии. Из них 15 млн фунтов стерлингов будет выделено на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам, проживающим в Украине и выехавшим в Польшу.

Эти средства будут выделены для 200 000 человек из наиболее уязвимых слоев населения, пострадавших от вторжения России. Это касается детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Международная гуманитарная организация Mercy Corps будет работать над обеспечением этих людей экстренной помощью, удовлетворением их основных потребностей, включая еду, воду и санитарию, психологическую поддержку и услуги по уходу за детьми.

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Сейчас в Украине Великобритания работает вместе с надежными партнерами, чтобы выполнить свой гуманитарный залог в 220 миллионов фунтов стерлингов. Директор отдела реагирования Корпуса Милосердия в Украине Майкл Янг подчеркнул, что в Украине и Польше продолжается сотрудничество с местными организациями, которые лучше знают потребности своих громад и быстро работают над доставкой гуманитарной помощи.

"Благодаря этому финансированию наши партнеры будут продолжать оказывать экстренную помощь и доставлять необходимые товары, такие как продукты питания и предметы гигиены, людям, пострадавшим от боевых действий, а также предоставлять достоверную информацию о том, где получить доступ к основным услугам, безопасным маршрутам, законные права беженцев и лиц, перемещенных внутри Украины", – добавил Янг.

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Кроме того, отмечается, что российское вторжение обостряет мировой продовольственный кризис, наиболее поражающий беднейшие слои населения, особенно в Восточной Африке. Великобритания также предоставляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов на внедрение технологии, чтобы определить, было ли зерно, которое Россия продает на мировом рынке, украдено в Украине.

Сообщается, что пакет железнодорожной поддержки Украины также обеспечит курсирование поездов, возящих зерно. Кроме того, Соединенное Королевство предоставляет Украине военный потенциал для защиты ее портов, необходимый для успеха зерновых соглашений.