Сумасшедший Дугин – слишком мелкая цель для Украины. Убийство его дочери – дело рук самих россиян, - журналист Романенко

Дарья Дугина, как и ее отец, слишком мелкие фигуры для Украины.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Юрий Романенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что убийство Дарьи Дугиной на 100% - дело рук самих россиян. Для Украины цель слишком мелкая, и тратить ресурсы на сумасшедшего Дугина смысла не было. А вот для внутреннего контекста в России это убийство крайне выгодно. Такой себе мини 1999 год, только вместо подорванных многоквартирных домов икона евразийства, которая теперь запылает праведным гневом. И углубит, расширит дискурс о дегуманизации Украины. Впрочем, они там уже давно сошли с ума, что нет смысла обращать внимание на это", - отмечает он.

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Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.