Сумасшедший Дугин – слишком мелкая цель для Украины. Убийство его дочери – дело рук самих россиян, - журналист Романенко
Дарья Дугина, как и ее отец, слишком мелкие фигуры для Украины.
Об этом пишет в фейсбуке журналист Юрий Романенко, передает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что убийство Дарьи Дугиной на 100% - дело рук самих россиян. Для Украины цель слишком мелкая, и тратить ресурсы на сумасшедшего Дугина смысла не было. А вот для внутреннего контекста в России это убийство крайне выгодно. Такой себе мини 1999 год, только вместо подорванных многоквартирных домов икона евразийства, которая теперь запылает праведным гневом. И углубит, расширит дискурс о дегуманизации Украины. Впрочем, они там уже давно сошли с ума, что нет смысла обращать внимание на это", - отмечает он.
Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.
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Да кто угодно мог....у русских нациков врагов дофигища......
Бог є, Бог бачить, Бог шукає і жде нагоди на кожну гниду...)))
Да и жучка эта знала не меньше.
А жучка... що їй вставити в голову, те вона й буде відтворювати. Таких "жучок" на расії - кожна друга, не рахуючи першу. Тут або дурнувата "сакральна жертва", або... тут варіанти несподівано закінчились.
- ******* доньку дугіна
- хто такий дугін?
- не знаю. але ми ******* його доньку.
- а вона хто?
-ХЗ., але херово буде холмогорову
- хто такий холмогоров?
- не знаю
- микола, бери тротил, виїзжаємо!
ослопіськінаБикова?
Під корінь нищачи зелений шовк отав,
Зійшлися якось Бегемот й Гіпопотам.
І Бегемот сказав, як міх, розкривши рот:
- Тебе вітаю я, колего Бегемот!
- Я - Бегемот? Буть Бегемотом встид і срам!
Ти Бегемот, а я, затям, Гіпопотам.
Не лізь знайомитись, взяли б тебе чорти,
Не жру я стільки й не такий товстий, як ти.
Закрий-но рот, бо бубонить, немов тамтам.
Будь Бегемотом, я, затям, Гіпопотам!
- А ще ти хам!
- А ти Свиня та ідіот!
Так розійшлись Гіпопотам та Бегемот.
Є росіяни ,,чесні й добрії'', які
Говорять чемно: ,,Ми за мир, ми не такі!'',
Хоча російські ліберали й путіністи
І пофігісти у душі завжди рашисти.
Вони в бажанні грабувать чужий народ
Подібні, як Гіпопотам та Бегемот.
На кой хрен нужна эта московская курица для ГУР и СБУ, когда у них есть серьезные и важные мишени типа гауляйтеров Петушилина, Аксёнова и Развозжаева ?