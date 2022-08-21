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Судан и Россия обсудили расширение сотрудничества в нефтяном секторе и доступ российской компании к суданским месторождениям нефти

судан

Судан хочет предоставить нефтедобывающей компании "Зарубежнефть" доступ к месторождениям нефти в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sudan Tribune.

Судан предложил больше нефтяных блоков российской нефтедобывающей компании "Зарубежнефть", заявил генеральный директор Управления разведки и добычи нефти Министерства нефти Судана аль-Тахир Абул-Хасан. Министерская делегация Судана во главе с министром полезных ископаемых завершила трехдневный визит с 17 по 19 августа в Москву.

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"Мы обсуждали предложение "Зарубежнефти" по инвестициям в Судан. Раньше мы предоставляли несколько блоков для разработки, а теперь мы добавили еще больше в регионах с газовым и нефтяным потенциалом. Думаю, к октябрю мы передадим необходимую информацию, чтобы они могли начать рассматривать эти районы ", - сказал Абул-Хасан.

Правительство Хартума расширило двусторонние отношения с Россией, которая пытается усилить политическое и экономическое сотрудничество и развить влияние в Африке после введения международных санкций из-за вторжения в Украину.

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Руководитель департамента международного сотрудничества Минэнергоугля РФ Дмитрий Семенов сообщил, что страны рассматривают возможность расширения нефтяного сотрудничества и договорились с министерством энергетики и нефти Судана и государственной нефтяной компанией Sudapet увеличить разведку нефти в стране.

"Мы также договорились обсудить расширение сотрудничества в нефтяном секторе за пределы добычи, рассмотреть технологии добычи нефти, утилизацию попутного газа, нефтепереработку, нефтехимию и обучение", — сказал Семенов.

инвестиции (1167) нефть (1938) россия (96420) Судан (52)


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Топ комментарии
+5
який сенс надавати дозвіл на видобуток нафти компанії, яка буде в грудні 22, обкладена нафтовим ємбарго. Місцевому царьку завезли чемодан з наліком. Більше пояснень не маю.
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21.08.2022 11:43 Ответить
+4
Рашисты хитрожопые как всегда. Отжимают ископаемые у других стран, проводят добычу с помощью украденных западных технологий, руками таджиков.
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21.08.2022 10:38 Ответить
+4
что на помойке рамблера постный день .. а .. опарыш ?
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21.08.2022 11:18 Ответить
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Рашисты хитрожопые как всегда. Отжимают ископаемые у других стран, проводят добычу с помощью украденных западных технологий, руками таджиков.
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21.08.2022 10:38 Ответить
це не хитрість. Це наглість
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21.08.2022 11:41 Ответить
А по шумок толкают свою нефть... ШАХ И МАТ ВАШИ ВСЕ САНКЦИИ!!!
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21.08.2022 10:46 Ответить
Та да. Судан мосчный партнёр. Мосчный))
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21.08.2022 11:01 Ответить
что на помойке рамблера постный день .. а .. опарыш ?
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21.08.2022 11:18 Ответить
Ідіоти суданці про вторинні санкції США не чули😂
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21.08.2022 10:48 Ответить
А хто про них чув? Судан хоче грошi, а не якiсь пiсеньки про санкцiї
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21.08.2022 11:01 Ответить
який сенс надавати дозвіл на видобуток нафти компанії, яка буде в грудні 22, обкладена нафтовим ємбарго. Місцевому царьку завезли чемодан з наліком. Більше пояснень не маю.
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21.08.2022 11:43 Ответить
Про Ерітрею забули. Буде непереможне для НАТО тріо. 😆
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21.08.2022 11:02 Ответить
А ти не бачив як Блінкен метався по Африці, і як його президент ПАР відверто послала? Я чесно кажучи поржал, а Блінкін не знав куди подітися.
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21.08.2022 11:27 Ответить
.. чуєш... придурковате... !! Ти б хоч поцікавиося..хто зараз президент ПАР?! Поржати тут з тебе...дурноголового.. потрібно!)))
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21.08.2022 11:41 Ответить
Сначала начнут добывать, даже не станут добывать, а разожгут войну. Чтобы выбить Судан из поставок на мировой рынок нефти, цена на нефть подпрыгнет, опять энергетический кризис. Русских надо везде гнать на ...
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21.08.2022 11:24 Ответить
 
 