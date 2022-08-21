Судан и Россия обсудили расширение сотрудничества в нефтяном секторе и доступ российской компании к суданским месторождениям нефти

Судан хочет предоставить нефтедобывающей компании "Зарубежнефть" доступ к месторождениям нефти в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sudan Tribune.

Судан предложил больше нефтяных блоков российской нефтедобывающей компании "Зарубежнефть", заявил генеральный директор Управления разведки и добычи нефти Министерства нефти Судана аль-Тахир Абул-Хасан. Министерская делегация Судана во главе с министром полезных ископаемых завершила трехдневный визит с 17 по 19 августа в Москву.

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"Мы обсуждали предложение "Зарубежнефти" по инвестициям в Судан. Раньше мы предоставляли несколько блоков для разработки, а теперь мы добавили еще больше в регионах с газовым и нефтяным потенциалом. Думаю, к октябрю мы передадим необходимую информацию, чтобы они могли начать рассматривать эти районы ", - сказал Абул-Хасан.

Правительство Хартума расширило двусторонние отношения с Россией, которая пытается усилить политическое и экономическое сотрудничество и развить влияние в Африке после введения международных санкций из-за вторжения в Украину.

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Руководитель департамента международного сотрудничества Минэнергоугля РФ Дмитрий Семенов сообщил, что страны рассматривают возможность расширения нефтяного сотрудничества и договорились с министерством энергетики и нефти Судана и государственной нефтяной компанией Sudapet увеличить разведку нефти в стране.

"Мы также договорились обсудить расширение сотрудничества в нефтяном секторе за пределы добычи, рассмотреть технологии добычи нефти, утилизацию попутного газа, нефтепереработку, нефтехимию и обучение", — сказал Семенов.