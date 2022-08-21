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Новости Война
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Российские эксперты выступают против привлечения военных к торжественным мероприятиям на фоне значительных потерь армии РФ в войне, - британская разведка

донеччина

Гиркин все более откровенно критикует тактику Кремля на войне в Украине.

Об этом сообщают на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала вторжения Игорь Гиркин, российский сторонник жесткой линии, бывший офицер ФСБ и министр в самопровозглашенной "ДНР" все более откровенно критикует то, как Кремль ведет войну в Украине. 19 августа 2022 года Гиркин опубликовал скупую критику поведения президента Зеленского во время войны.

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Он сравнил это с ситуацией в России, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров". Танковый биатлон – громкое кульминационное событие Российских армейских международных игр, прошедших на прошлой неделе под Москвой. Значительная часть российских военных и специалистов по вопросам безопасности, вероятно, считает, что нецелесообразно продолжать привлекать силы к военным торжественным мероприятиям в мирное время, пока российские войска продолжают нести большие потери в Украине", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19885) Великобритания (5046) внешняя разведка (392) Донецкая область (10119)


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Топ комментарии
+20
Не хватало ще гіркіна цитувати. Щоб воно не говорило це ворог, слова якого, щоб він не казав, переслідують одну ціль, - знищити тебе...
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21.08.2022 11:04 Ответить
+20
Так у чому проблема?
Хай беруть на "парад" тих хто вже "отпрацював"...
""
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21.08.2022 11:37 Ответить
+11
мне лично плевать на мнение гиркина-******** возомнившего о себе хренпоймикого
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21.08.2022 11:13 Ответить
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Не хватало ще гіркіна цитувати. Щоб воно не говорило це ворог, слова якого, щоб він не казав, переслідують одну ціль, - знищити тебе...
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21.08.2022 11:04 Ответить
Ну кількох переможців біатлону цього тут у нас вже задвохсотили...
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21.08.2022 11:10 Ответить
мне лично плевать на мнение гиркина-******** возомнившего о себе хренпоймикого
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21.08.2022 11:13 Ответить
Танковый биотлон --минус1980 танков в Украине, а сколько в
экипаже не известно. В танковом полку- нет духового оркестра---
или успел выскочить, или детонация, или танк сгорел без остатков.
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21.08.2022 11:35 Ответить
Так у чому проблема?
Хай беруть на "парад" тих хто вже "отпрацював"...
""
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21.08.2022 11:37 Ответить
Ну а кто Гиркина отпустил из Славянска Уже тогда надо было вводить военное положение , а не играться в АТО Киев всю дорогу бздит
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21.08.2022 11:54 Ответить
Кто отпустил Гиркина из Славянска,был заинтересован,чтоб очаг войны на Донбассе разжёгся.Сколько лет прошло,а виновного и не искали,ибо там наверху все повязаны,из прошлой и нынешней властях.
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21.08.2022 19:53 Ответить
А ми звеземо металобрухт від рашистів. На Хрещатик. От і все.
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21.08.2022 12:23 Ответить
Гиркин российский эксперт британской разведки. Анекдот.
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21.08.2022 13:07 Ответить
Таки да!
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21.08.2022 13:26 Ответить
Експерт він,чи ні-але по цьому питанню я з гіркіним категорично не згоден.Конкурс надгробків кацапи провели?Провели.Хай не зупиняються.Тепер в кожній дєрєвнє,в кожному аулі,кожному кишлаку провести конкурс-парад на кращу похоронну процесію,з білими "Ладами",вінками і т.д.ЗСУ допоможуть з заповненням гробиків.Ніякої халтури і підробок.Потім провести ще конкурс-парад на кращий заповнений кацапом гріб... Гіркін,ти що сказився-як же без кацапських парадів?
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21.08.2022 14:18 Ответить
колишній офіцер ФСБ - на кого це лайно розраховано?
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21.08.2022 18:24 Ответить
 
 