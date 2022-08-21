Российские эксперты выступают против привлечения военных к торжественным мероприятиям на фоне значительных потерь армии РФ в войне, - британская разведка
Гиркин все более откровенно критикует тактику Кремля на войне в Украине.
Об этом сообщают на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с начала вторжения Игорь Гиркин, российский сторонник жесткой линии, бывший офицер ФСБ и министр в самопровозглашенной "ДНР" все более откровенно критикует то, как Кремль ведет войну в Украине. 19 августа 2022 года Гиркин опубликовал скупую критику поведения президента Зеленского во время войны.
Он сравнил это с ситуацией в России, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров". Танковый биатлон – громкое кульминационное событие Российских армейских международных игр, прошедших на прошлой неделе под Москвой. Значительная часть российских военных и специалистов по вопросам безопасности, вероятно, считает, что нецелесообразно продолжать привлекать силы к военным торжественным мероприятиям в мирное время, пока российские войска продолжают нести большие потери в Украине", - говорится в сообщении.
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экипаже не известно. В танковом полку- нет духового оркестра---
или успел выскочить, или детонация, или танк сгорел без остатков.
Хай беруть на "парад" тих хто вже "отпрацював"...
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