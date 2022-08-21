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Новости Война
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Морские пехотинцы уничтожили 2 российских танка, БМП и самоходную гаубицу "Гиацинт-С", - ВМС ВСУ

вмс

На востоке морская пехота ВМС нанесла оккупантам урон в живой силе и технике.

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 20 августа, военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок уничтожали врага на закрепленных участках фронта.

На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 2 российских танка, БМП и автомобиль с боекомплектом. Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Подтверждены потери врага: 12 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна самоходная гаубица "Гиацинт-С".

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Автор: 

армия РФ (19885) ВМС (1489) уничтожение (7383) Донецкая область (10119) потери (4464)


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Молодці наші мужні воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.08.2022 11:32 Ответить
В оккупированной Горловке в воскресенье утром, 21 сентября, прогремели мощные взрывы.
В Горловке что-то взрывалось, был мощный пожар - в небо поднимался высокий столб дыма, свидетельствуют видео, которые опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк».
В оккупированном городе был уничтожен склад боекомплекта, сообщил в мессенджере «Оперативний ВСУ».
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21.08.2022 11:57 Ответить
молодці... дякуємо захисникам !!
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21.08.2022 12:03 Ответить
 
 