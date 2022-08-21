Морские пехотинцы уничтожили 2 российских танка, БМП и самоходную гаубицу "Гиацинт-С", - ВМС ВСУ

На востоке морская пехота ВМС нанесла оккупантам урон в живой силе и технике.

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 20 августа, военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок уничтожали врага на закрепленных участках фронта.

На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 2 российских танка, БМП и автомобиль с боекомплектом. Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Подтверждены потери врага: 12 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна самоходная гаубица "Гиацинт-С".

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