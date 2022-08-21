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На "открытие" детсада в захваченной россиянами Новой Каховке привели одного ребенка - сына работницы

каховка,нова

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области на "открытие" детсада привели одного ребенка.

Об этом в фейсбуке сообщила депутат Новокаховского городского совета Ирэна Лепень, которая находится за пределами Новой Каховки, передает Цензор.НЕТ.

"На открытие детского сада "Ивонька" в Новой Каховке под патронатом оккупанта пришли новая заведующая-гауляйтер, одна воспитательница и один посетитель - мальчик работницы детсада. Другие дети посещать этот детсад отказались", - говорится в сообщении.

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Автор: 

детсад (430) Новая Каховка (155) оккупация (10209)


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Топ комментарии
+19
респект каховцям !
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21.08.2022 12:03 Ответить
+8
Ну прямо аншлаг. Не протолкнуться.))
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21.08.2022 12:06 Ответить
+7
таке навіть придумати важко. але життя воно таке
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21.08.2022 11:58 Ответить
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таке навіть придумати важко. але життя воно таке
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21.08.2022 11:58 Ответить
респект каховцям !
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21.08.2022 12:03 Ответить
Кругом є продажні нелюди , без совісті і честі 😡
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21.08.2022 12:05 Ответить
Ну прямо аншлаг. Не протолкнуться.))
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21.08.2022 12:06 Ответить
тепер може хизуватись, що в нього є особистий дитсадок..а мати олігархіня
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21.08.2022 12:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CEWXuo5e-VU&ab_channel=GeeN1978
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21.08.2022 12:29 Ответить
той момент, коли за сина якось не зручно.
Батьків не обирають
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21.08.2022 13:12 Ответить
Трішечки обісрались...
Загалом - як завжди...
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21.08.2022 13:29 Ответить
Не зручно, то так. Обстрiли були по ГЕС. попросили дома сидiти.
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21.08.2022 16:38 Ответить
 
 