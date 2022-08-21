На "открытие" детсада в захваченной россиянами Новой Каховке привели одного ребенка - сына работницы
В оккупированной Новой Каховке Херсонской области на "открытие" детсада привели одного ребенка.
Об этом в фейсбуке сообщила депутат Новокаховского городского совета Ирэна Лепень, которая находится за пределами Новой Каховки, передает Цензор.НЕТ.
"На открытие детского сада "Ивонька" в Новой Каховке под патронатом оккупанта пришли новая заведующая-гауляйтер, одна воспитательница и один посетитель - мальчик работницы детсада. Другие дети посещать этот детсад отказались", - говорится в сообщении.
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