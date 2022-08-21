Жена начальника СБУ в Кировоградской области Наконечного услышала звук выстрела и обнаружила тело мужа без признаков жизни, - прокуратура
В Кировоградской области прокуроры открыли уголовное производство по факту гибели руководителя Управления Службы безопасности Украины.
Об этом сообщили на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
По данным следствия, 20 августа 2022 года около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни. Проводятся неотложные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Кропивницкого районного управления полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области.
Ранее сообщалось, что обнаружено тело Наконечного с огнестрельным ранением.
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а фото їх машин, маєтків, дач, квартир
і тоді буде видно, за що.
за боротьбу з криміналом, чи за великий апетит
Баканов - з 25 січня 2013 року був конферансье ТОВ «Квартал 95»;
Наумов - працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.
Так, у вашій системі переважна більшість підіймається по службових щаблях поступово.
Але ж ... с...ка ... Звідкиля ж беруться жирні морди з купою маєтків і дружинами - громадянками рф ?
Як !? Як в органах можуть працювати люди з ближніми родичами країни агресора ??????????
чому розслідує обласна поліція е не слідчий з особливо важливих справ/важняк/з Генпрокуратури???
мутна дуже мутна справа а особливо рівень слідчої організації
З точки зору психології це може бути : психічне відхилення або усвідомлення неправомірних дій на посаді...
Або людину довели до стану афекту,можливо свідомо,щоб не було свідка....
Треба служити народу України чесно та віддано, і прожити довге життя,виховуючи внуків,насолоджуючись кожним прожитим днем.
А керівництво ??
Мій родич, військовий у відставці, 83 роки, до цих пір у госпіталь ходить.