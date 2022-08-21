Жена начальника СБУ в Кировоградской области Наконечного услышала звук выстрела и обнаружила тело мужа без признаков жизни, - прокуратура

В Кировоградской области прокуроры открыли уголовное производство по факту гибели руководителя Управления Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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По данным следствия, 20 августа 2022 года около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни. Проводятся неотложные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Кропивницкого районного управления полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

Ранее сообщалось, что обнаружено тело Наконечного с огнестрельным ранением.

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