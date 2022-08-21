С февраля в Израиль прибыли более 20 тысяч украинских беженцев, - посол Бродский

В Израиле украинцы получили статус беженца и помощь государства.

Об этом рассказал посол Израиля Михаил Бродский в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее в посольстве считалось, что в результате этой войны в страну приедут десятки тысяч, если не сотни тысяч евреев.

"Мы сказали, что приезжающие из Украины и не имеющие права на репатриацию могут приехать, если у них есть в Израиле родственники или друзья, которые могут им помочь. Так и было. И, действительно, с начала войны более 20 тысяч украинцев, у которых нет еврейских корней, приехали в Израиль и получили статус беженца. Но это в основном люди, которые имеют друзей, родственников в Израиле, и они получили статус беженца, возможность легально находиться, получили определенную небольшую помощь", - отметил Бродский.

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Также он добавил, что после решения Высшего Суда справедливости отменили ограничения. Каждый украинец может взять билеты, прилететь в Израиль, но это не значит, что его впустят в страну, если есть подозрение, что человек приезжает работать нелегально.

"Нужно прибавить (до 20 тысяч. - Ред.) примерно четыре тысячи человек, которые находились в Израиле нелегально. У нас есть такие граждане Украины, которые приехали как туристы, а остались и работают нелегально. Им всем была предоставлена ​​возможность остаться в Израиле легально. То есть их всех легализовали и сказали: "Если вы уже здесь, то можете здесь оставаться, никто вас отсюда не депортирует, никто не выгонит. Вы можете продолжать здесь жить, принимая во внимание войну", - добавил посол.

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