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Новости Война
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С февраля в Израиль прибыли более 20 тысяч украинских беженцев, - посол Бродский

бродський,міхаель

В Израиле украинцы получили статус беженца и помощь государства.

Об этом рассказал посол Израиля Михаил Бродский в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее в посольстве считалось, что в результате этой войны в страну приедут десятки тысяч, если не сотни тысяч евреев.

"Мы сказали, что приезжающие из Украины и не имеющие права на репатриацию могут приехать, если у них есть в Израиле родственники или друзья, которые могут им помочь. Так и было. И, действительно, с начала войны более 20 тысяч украинцев, у которых нет еврейских корней, приехали в Израиль и получили статус беженца. Но это в основном люди, которые имеют друзей, родственников в Израиле, и они получили статус беженца, возможность легально находиться, получили определенную небольшую помощь", - отметил Бродский.

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Также он добавил, что после решения Высшего Суда справедливости отменили ограничения. Каждый украинец может взять билеты, прилететь в Израиль, но это не значит, что его впустят в страну, если есть подозрение, что человек приезжает работать нелегально.

"Нужно прибавить (до 20 тысяч. - Ред.) примерно четыре тысячи человек, которые находились в Израиле нелегально. У нас есть такие граждане Украины, которые приехали как туристы, а остались и работают нелегально. Им всем была предоставлена ​​возможность остаться в Израиле легально. То есть их всех легализовали и сказали: "Если вы уже здесь, то можете здесь оставаться, никто вас отсюда не депортирует, никто не выгонит. Вы можете продолжать здесь жить, принимая во внимание войну", - добавил посол.

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Автор: 

беженцы (1659) Израиль (2065) Бродский посол (31)


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Топ комментарии
+4
да уж... до Умані більше хасидів щороку приїзджало...
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21.08.2022 12:58 Ответить
+3
А интересно, сколько среди них особ мужского полу призывного возраста?
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21.08.2022 13:38 Ответить
+3
лицемерные гниды. ************* шлемазлы.
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21.08.2022 13:45 Ответить
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да уж... до Умані більше хасидів щороку приїзджало...
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21.08.2022 12:58 Ответить
35 як льоду.
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21.08.2022 13:10 Ответить
т все они евреи, которые сразу получат гражданство, если докажут родство
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21.08.2022 13:33 Ответить
Вы всегда через две строки на третью читаете?

"И, действительно, с начала войны более 20 тысяч украинцев, у которых нет еврейских корней, приехали в Израиль и получили статус беженца. Источник:
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21.08.2022 16:28 Ответить
А интересно, сколько среди них особ мужского полу призывного возраста?
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21.08.2022 13:38 Ответить
лицемерные гниды. ************* шлемазлы.
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21.08.2022 13:45 Ответить
И тут евреи в своем репертуаре....По сути,не Украинских беженцев,а Украинских евреев приняли..так и надо говорить..Вы своих приняли,причем...не больно то и много.УНо нужно обязательно акцент на этом расставить,в отличие от других стран-принявших миллионы,но просто делающих свою посильную миссию и безвозвозмездную помощь.
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21.08.2022 13:56 Ответить
Вам глаза застлало...?
Одно вижу, другое читаю, третье понимаю, так, да?
Приняли около 38-40 тысяч, из них 18 тыс. это люди имеющие право на репатриацию, а 20 тыс. просто беженцы.
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21.08.2022 14:02 Ответить
Это тебе глаза застило.

6 миллионов в Польшу - это показатель,

а 18 тысяч в Израиль - это прикол,

да ещё при том, что некошерного кацапья в это же самое время туда приехало в 5 раз больше.
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21.08.2022 14:50 Ответить
А это ничего, что весь Израиль, как одна Варшава с окрестностями, а?
А то, что Израиль сам непрерывно воюет, и всего три недели назад закончилась очередная операция и с ракетами и с обстрелами и с убежищами, это тоже не в счет?
Про "некошерное кацапье" вообще ничего не понял.
Чего этим то сказать хотели?
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21.08.2022 15:07 Ответить
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней. Поток нееврейских беженцев из Украины, по его словам, «уничтожит Израиль»..."
https://news.israelinfo.co.il/101610
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21.08.2022 15:08 Ответить
И он прав на 100%.
Израиль огромный в информационном поле, а в физическом это крохотная страна, где в центре город от города отделяется лентой шоссе, на севере в основном арабское население, а юг это пустыня.
И то, что упорным трудом трех поколений этот крохотный уголок безводной пустыни превратился в развитое государство, сделало его лакомым кусочком для беженцев, мигрантов, переселенцев и просто авантюристов любого толка. А места уже нет, а воды нет, а дороги забиты... И что делать еще и с понаехавшими любителями легкой жизни?
В 90-00-х сюда хлынули африканцы и от них пришлось срочно закрываться 6-метровым забором. Поток прекратился, а что делать с уже осевшими 50-70 тысячами никто не знает. Выдворить их нельзя, а сами они уезжать не хотят.
Поэтому, когда началась война в Украине, было два мнения - никого вообще не принимать кроме имеющих право на репатриацию или принять ограниченное количество беженцев. Остановились на промежуточном варианте №2 и приняли 20 тысяч.
А глава Иммиграционного управления МВД знает это, как никто другой. По статистике, еще довоенной, из украинских туристических групп до 40% не возвращались, растворялись в дебрях "огромного" Израиля. А что говорить про нынешнее военное состояние.
Поэтому и ограничения, поэтому и отмена виз.
Извините, если в 9-миллионный Израиль, который подошел к пределу своих ресурсов, добавиться еще 3 млн беженцев, то на этом все.
Надеюсь, понятно объяснил?
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21.08.2022 15:38 Ответить
Когда последний раз Градами, Смерчами и Ураганами был полностью разрушен какой-нибудь израильский город ?
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21.08.2022 16:24 Ответить
Израиль был очень бедным, терпел нужду и лишения, не доедал, жил в бараках, до 70-х годов не смотрел телевизор, но с нуля развивал свою армию и военную промышленность и сделал все, чтобы его города не разрушали, а население не погибало.
Извините, не хочется пальцем тыкать в тех, у кого получилось ровно наоборот - имел все, а через 30 лет остался с голой... Ну, мы это называем тухесом.
А с вами лично, после вашего гордого высказывания - "6 миллионов в Польшу - это показатель!!!", я вообще не желаю разговаривать.
Нашел, дурачок, чем гордиться.
Встань с дивана, возьми лопату в сарае и иди на врага, чтобы не пришлось похваляться куда и сколько твое население разбегается
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21.08.2022 16:36 Ответить
та оно как-то лопатой против крылатых ракет не очень получается,

а ПВО нет благодаря вашим Бигусам, Коломойским и Зеленским
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21.08.2022 21:34 Ответить
Жаль, что приехали фальшивые беженцы: ловкие бабы из Львова, Ужгорода, Киева. В этих городах нет никакой опасности.
А вот Харьков, Херсон, Мариуполь - там фронт и война, но люди оттуда не так наглы и обеспеченны, чтоб доехать до Англии, Израиля и США и потребовать помощи и жилья.
К сожалению, Львов и Ужгород проявили себя как нечестные города, наводнив иные страны фальшивыми беженцами из глухих и безопасных сёл за 1100 км от фронта.
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21.08.2022 14:43 Ответить
в Виннице пожить не хочешь или в Вознесенске ?
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21.08.2022 14:52 Ответить
Давно в Польщі?
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21.08.2022 15:03 Ответить
рашистів на форумі викриває впертість у використанні літери "йо", тобто кацапською - "е з двома крапками". Це в них ще з 90-х років такий пароль в інеті: "я свій".
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21.08.2022 16:06 Ответить
та не стєбайся )))

вживання літери Ё - зе просто правило правопису при використанні російського языка
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21.08.2022 16:27 Ответить
Зачем ты звездишь на букву "п", Агнежка? и из Мариуполя и из Харькова и из Херсона люди уезжали и в США и в Англию и в Израиль.
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21.08.2022 16:32 Ответить
То сцикуни ще ті. ....
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21.08.2022 15:40 Ответить
жаль шо я таки не евреей иссак соломонович кацнельсон он же прапорщик и пароход((
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21.08.2022 18:33 Ответить
 
 