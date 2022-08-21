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Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал, вероятнее всего, гражданский беспилотник SkyEye 5000mm Pro UAV, - ISW

чф,рф

Штаб Черноморского флота в Севастополе 20 августа, вероятнее всего, атаковал гражданский БПЛА.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Допускается, что удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе был нанесен гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV.

Этот беспилотник может нести до 20 кг груза, развивать скорость до 150 км/ч и находиться в воздухе до 7 часов. При этом его можно свободно приобрести через интернет.

На многочисленных кадрах видно, что дрон не был сбит российскими военными, что противоречит официальному заявлению оккупационной "власти" о якобы сбитии БПЛА прямо над крышей.

Как отмечают аналитики, беспилотник взорвался от удара, а не от того, что сработало рашистское ПВО.

Накануне в штаб Черноморского флота в Севастополе врезался БПЛА. Оккупанты утверждали, что беспилотник был сбит "стрелковым оружием", но упал на крышу. Вследствие этого в здании произошел пожар.

Смотрите также: Оккупационные власти Севастополя заявили о работе систем ПВО. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3847) взрыв (6820) Крым (26435) город Севастополь (1764) Черноморский флот РФ (1562)


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Топ комментарии
+53
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21.08.2022 13:23 Ответить
+30
Все хваленое рашенское ПВО не смогло отработать по беспилотнику с Алиекспресс. Хуже удара по орловской пропаганде "аналоговнет" придумать невозможно. Обосрались по полной.
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21.08.2022 13:18 Ответить
+29
Пусть теперь крымчане собирают подписи на петицию что бы НАТО закрыло им небо.
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21.08.2022 13:15 Ответить
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Потерь нет )))))
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21.08.2022 13:13 Ответить
Аналоговнетне кацапське ПВО прогавило навіть іграшку з АліЕкспреса... РЖУНІМАГУ !!!
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21.08.2022 13:15 Ответить
https://de.aliexpress.com/item/1005004138584666.html?gatewayAdapt=glo2deu
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21.08.2022 13:13 Ответить
Для кацапського штабу не жалко. А ще і 20 кг вантажу.
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21.08.2022 13:22 Ответить
Пусть теперь крымчане собирают подписи на петицию что бы НАТО закрыло им небо.
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21.08.2022 13:15 Ответить
Все хваленое рашенское ПВО не смогло отработать по беспилотнику с Алиекспресс. Хуже удара по орловской пропаганде "аналоговнет" придумать невозможно. Обосрались по полной.
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21.08.2022 13:18 Ответить
нижче дна опускають рашку, а що буде від атаки ударного бпла
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21.08.2022 13:18 Ответить
А їм пофігу. Вони вялікіє і точка.
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21.08.2022 13:29 Ответить
почему вероятно? на видео четко его можно рассмотреть.
Вообще-то, кому то надо дать медаль за отличную идею вскрывать ПВО с помощью дешевого гражданского БПЛА, да еще для троллинга снаряжая его несколькими килограммами взрывчатки для текущего ремонта кровли штаба флота.
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21.08.2022 13:18 Ответить
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21.08.2022 13:23 Ответить
А я ще коли пропонував, наробити багато простих дерев'яних. Причепити вибухівку і по штук 20-30 за раз запускати. Нехай збивають. А там дивись, один або і більше долетить до цілі.
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21.08.2022 13:45 Ответить
8000$
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21.08.2022 13:31 Ответить
Ракета для с-400 або с-300 в десятки разів дорожча, запуск безпілотників вигідний і в плані економічному, і в плані психологічному.
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21.08.2022 14:08 Ответить
это дешевле и быстрее, чем вербовать офицера ПВО в Крыму, ну а несколько кг взрывчатки - это такой бонус, "саечка за испуг" так сказать.
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21.08.2022 14:08 Ответить
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21.08.2022 13:19 Ответить
"почта параши" готовится к атаке на штаб ))
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21.08.2022 13:26 Ответить
Русіше аналоговнет.
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21.08.2022 13:28 Ответить
жаль шо "пустой".. перевозил бы хоч кулек с дерьмом ))))))
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21.08.2022 15:12 Ответить
Дрон не Камикадзе ...оказался Штирлицом путлера...проверял боеготовность в городе рюZZkoго позора... Севастополе...
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21.08.2022 13:29 Ответить
Господи, такими темпами їх скоро діти лозинами будуть п*здить...)))
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21.08.2022 13:37 Ответить
жоден кацап не здох в результаті, тому не варта ця подія такої уваги.
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21.08.2022 13:50 Ответить
плохо что теперь кацапня у своих друзей китайцев такие вагонами покупать будет
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21.08.2022 13:59 Ответить
Также подумал

Что если оттуда такие же полетят

ПВО то почти одинаковое
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21.08.2022 14:04 Ответить
журнашлюхи - тупые дегенераты. неумеющие просчитывать результат своего публичного *******
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21.08.2022 14:06 Ответить
Справа в тому, що кацапи по нас і так пускають щоденно сотні ракет різних типів, саморобні дрони камікадзе вони і так десятками намагаються використовувати щоденно. Для нас це вже, прошу вибачення, звична річ, ми більш менш знаємо що робити. А в них почалося веселе життя в тих місцях, де вони абсолютно не відчували війни, для кацапів це потрясіння типу катастрофи свідомості, нафтобази і склади знаходяться в режимі мирного часу.
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21.08.2022 14:17 Ответить
Новошахтинск произошёл 22-го июня. Объясните, тогда почему с тех пор мы не увидели в небе ни одного кацапского SkyEye Pro UAV ??
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21.08.2022 14:17 Ответить
часто в небо смотрите ?
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21.08.2022 16:00 Ответить
Все время. Так где SkyEye Pro UAV с 22-го июня?
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21.08.2022 18:12 Ответить
реально могли бы поменьше своими погаными языками *******. и модель сказали и ссылки еще показали где купили. дебилы *****.
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21.08.2022 14:05 Ответить
Новошахтинск произошёл 22-го июня. Объясните, тогда почему с тех пор мы не увидели в небе ни одного кацапского SkyEye Pro UAV ??
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21.08.2022 14:18 Ответить
модель SkyEye 5000mm Pro UAV згідно гуглу коштує 6.7 тис доларів
непогано так за такі смішні гроші навести кіпішу в цілому мордорі
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21.08.2022 14:26 Ответить
Нашего производства ударных дронов нет и не было. Мавики и октокоптеры выручают, да редкие лелеки. Кроты что Пети, что Зели работают.
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21.08.2022 14:35 Ответить
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі 20 серпня, найімовірніше, атакував цивільний БПЛА.

Та то він просто був одягнений в цивільне!
)))
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21.08.2022 14:57 Ответить
А я вот расстроился, что это не они его сбили. Мне больше нравилась рашистская версия, что беспилотник летел в штаб флота, его сбили и он попал в штаб флота. Побольше таких сбиваний.
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21.08.2022 15:14 Ответить
Кацапам надо поискать на алике более эффективное пво.
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21.08.2022 15:28 Ответить
Наше ППО С-300 збиває 7 з 7, 4 з 4
Їхнє ППО С-300 знову обіс..лось (варіанти ця/ра)
Напевно, річ у тому, звідки руки ростуть
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21.08.2022 15:48 Ответить
у нормальных людей руки растут максимально близко к тому месту, где находится мозг. А если таковой отсутствует, и вместо него есть только гипоталамус, то рукам всё равно откуда расти.
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21.08.2022 18:33 Ответить
 
 