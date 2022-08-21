Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал, вероятнее всего, гражданский беспилотник SkyEye 5000mm Pro UAV, - ISW

Штаб Черноморского флота в Севастополе 20 августа, вероятнее всего, атаковал гражданский БПЛА.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Допускается, что удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе был нанесен гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV.

Этот беспилотник может нести до 20 кг груза, развивать скорость до 150 км/ч и находиться в воздухе до 7 часов. При этом его можно свободно приобрести через интернет.

На многочисленных кадрах видно, что дрон не был сбит российскими военными, что противоречит официальному заявлению оккупационной "власти" о якобы сбитии БПЛА прямо над крышей.

Как отмечают аналитики, беспилотник взорвался от удара, а не от того, что сработало рашистское ПВО.

Накануне в штаб Черноморского флота в Севастополе врезался БПЛА. Оккупанты утверждали, что беспилотник был сбит "стрелковым оружием", но упал на крышу. Вследствие этого в здании произошел пожар.

Смотрите также: Оккупационные власти Севастополя заявили о работе систем ПВО. ВИДЕО