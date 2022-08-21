Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал, вероятнее всего, гражданский беспилотник SkyEye 5000mm Pro UAV, - ISW
Штаб Черноморского флота в Севастополе 20 августа, вероятнее всего, атаковал гражданский БПЛА.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Допускается, что удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе был нанесен гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV.
Этот беспилотник может нести до 20 кг груза, развивать скорость до 150 км/ч и находиться в воздухе до 7 часов. При этом его можно свободно приобрести через интернет.
На многочисленных кадрах видно, что дрон не был сбит российскими военными, что противоречит официальному заявлению оккупационной "власти" о якобы сбитии БПЛА прямо над крышей.
Как отмечают аналитики, беспилотник взорвался от удара, а не от того, что сработало рашистское ПВО.
Накануне в штаб Черноморского флота в Севастополе врезался БПЛА. Оккупанты утверждали, что беспилотник был сбит "стрелковым оружием", но упал на крышу. Вследствие этого в здании произошел пожар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вообще-то, кому то надо дать медаль за отличную идею вскрывать ПВО с помощью дешевого гражданского БПЛА, да еще для троллинга снаряжая его несколькими килограммами взрывчатки для текущего ремонта кровли штаба флота.
Что если оттуда такие же полетят
ПВО то почти одинаковое
непогано так за такі смішні гроші навести кіпішу в цілому мордорі
Та то він просто був одягнений в цивільне!
)))
Їхнє ППО С-300 знову обіс..лось (варіанти ця/ра)
Напевно, річ у тому, звідки руки ростуть