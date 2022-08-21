В оккупированном Севастополе утром снова раздавались взрывы. Захватчики говорят о ПВО

Жители временно оккупированного Севастополя утром сообщали о новых взрывах.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "Крым. Реалии".

Взрыв прогремел примерно в 06:33 утра. Дыма или работы ПВО заметно не было.

Оккупационный "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев тем временем утверждает, что работали системы противовоздушной обороны.

"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - написал он в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Севастополя заявили о работе систем ПВО. ВИДЕО

Напомним, взрывы в Севастополе раздавались накануне.