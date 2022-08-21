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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Севастополе утром снова раздавались взрывы. Захватчики говорят о ПВО

севастополь

Жители временно оккупированного Севастополя утром сообщали о новых взрывах.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "Крым. Реалии".

Взрыв прогремел примерно в 06:33 утра. Дыма или работы ПВО заметно не было.

Оккупационный "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев тем временем утверждает, что работали системы противовоздушной обороны.

"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - написал он в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Севастополя заявили о работе систем ПВО. ВИДЕО

Напомним, взрывы в Севастополе раздавались накануне.

взрыв (6820) Крым (26435) город Севастополь (1764)


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Топ комментарии
+15
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21.08.2022 14:14 Ответить
+14
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21.08.2022 14:07 Ответить
+13
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21.08.2022 14:13 Ответить
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21.08.2022 14:07 Ответить
сезон такий
спеку в оксамитових шатах переносити важко, а от бавовняні футболочки та тунічки зі штанцями - просто писк сезону!
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21.08.2022 14:20 Ответить
Это пуканы. Они разрывались чтобы защитить срусские корыта.
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21.08.2022 14:11 Ответить
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21.08.2022 14:13 Ответить
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21.08.2022 14:14 Ответить
23 августа 1939 года советские краснопузые и нацисты Гитлера стали братьями навек...
Интересная деталь...этот брацкий союз двух негодяев Гитлера и Сралина скрывали до августа 1989 года...типа это враньё.. никаких договоров не было...это враньё Госдепа...
Крысы позорные...
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21.08.2022 14:18 Ответить
на вокзале Севастополя аншлаг

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21.08.2022 14:22 Ответить
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21.08.2022 14:23 Ответить
"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій"
Це тільки початок
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21.08.2022 14:25 Ответить
як в тому анєкдоті
дідусь скаржиться лікарю, що йому всього сімдесят рочків а він із жінкою вже нічо не може. а сусіду сімдесят п'ять і він каже, що може!
лікар відповідає: НУ ТО І ВИ КАЖІТЬ...

окупанти кажуть, що це ППО
ну то хай і всі кажуть.
нашим ЗСУ своє робить.
а раша хай розказує і про недопалки і про недбале відношення при перегрузці снарядів, і про ППО і про день народження франца-іосипа.

бавовні лемент солов'їного лайна та шум зливного бачка ********** ну аж ніяк не завадять
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21.08.2022 14:28 Ответить
Путирастические кацапсины, пожинайте хлопок с отрицательным ростом и прорывом в анало гавнеты !
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21.08.2022 14:29 Ответить
надо уже попасть куда-то в конце концов....
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21.08.2022 14:31 Ответить
а шо такое ? привык радостно засыпать ? )))))
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21.08.2022 15:00 Ответить
можно попасть с утра. Тогда и день на позитиве и ночь радостна)
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21.08.2022 15:19 Ответить
Пусть боятся, черти…
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21.08.2022 14:41 Ответить
ну тогда выходит, что кацапская ПВО бьёт по своим, чтобы чужие боялись
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21.08.2022 14:43 Ответить
Не куріть де попало -- куріть там де ше не попало
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21.08.2022 14:54 Ответить
 
 