В оккупированном Севастополе утром снова раздавались взрывы. Захватчики говорят о ПВО
Жители временно оккупированного Севастополя утром сообщали о новых взрывах.
Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "Крым. Реалии".
Взрыв прогремел примерно в 06:33 утра. Дыма или работы ПВО заметно не было.
Оккупационный "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев тем временем утверждает, что работали системы противовоздушной обороны.
"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - написал он в соцсетях.
Напомним, взрывы в Севастополе раздавались накануне.
Топ комментарии
+15 аспм мпри
показать весь комментарий21.08.2022 14:14 Ответить Ссылка
+14 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий21.08.2022 14:07 Ответить Ссылка
+13 VOLVO XC 70
показать весь комментарий21.08.2022 14:13 Ответить Ссылка
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спеку в оксамитових шатах переносити важко, а от бавовняні футболочки та тунічки зі штанцями - просто писк сезону!
Интересная деталь...этот брацкий союз двух негодяев Гитлера и Сралина скрывали до августа 1989 года...типа это враньё.. никаких договоров не было...это враньё Госдепа...
Крысы позорные...
Це тільки початок
дідусь скаржиться лікарю, що йому всього сімдесят рочків а він із жінкою вже нічо не може. а сусіду сімдесят п'ять і він каже, що може!
лікар відповідає: НУ ТО І ВИ КАЖІТЬ...
окупанти кажуть, що це ППО
ну то хай і всі кажуть.
нашим ЗСУ своє робить.
а раша хай розказує і про недопалки і про недбале відношення при перегрузці снарядів, і про ППО і про день народження франца-іосипа.
бавовні лемент солов'їного лайна та шум зливного бачка ********** ну аж ніяк не завадять