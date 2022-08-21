Только каждый 20-й ракетный удар РФ по территории Украины попадал в военный объект, - СБУ

Лишь одна из 20 российских ракет попадает в военные объекты, остальные 19 летят на мирные города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ведомстве отметили, что за шесть месяцев полномасштабной войны погибли тысячи украинцев, уничтожены дома людей, и тысячи детей потеряли родителей.

"Россия - страна-террорист! Лишь каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, остальные 19 - попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты... В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и с чего складывалась наша мирная жизнь", - говорится в сообщении.

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