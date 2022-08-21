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Новости Война
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Только каждый 20-й ракетный удар РФ по территории Украины попадал в военный объект, - СБУ

обстріл,миколаїв,руйнування

Лишь одна из 20 российских ракет попадает в военные объекты, остальные 19 летят на мирные города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ведомстве отметили, что за шесть месяцев полномасштабной войны погибли тысячи украинцев, уничтожены дома людей, и тысячи детей потеряли родителей.

"Россия - страна-террорист! Лишь каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, остальные 19 - попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты... В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и с чего складывалась наша мирная жизнь", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (28205) россия (96420) СБУ (20120) военные преступления (1466)


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Щось люди переживають що буде на 24 серпня.
Цікаво навіщо влада влаштовує гулянки на Хрещатику ? Ціль для кацапів готує ?
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21.08.2022 14:23 Ответить
Совок еще не выветрился.
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21.08.2022 14:28 Ответить
зная приблизительное колличество всех выпущенных парашей ракет, озвученное балаболом в видосике, мы можем оценить для себя некоторые цифры.
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21.08.2022 14:28 Ответить
Одну ОПу 200 раз розстріляли.
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21.08.2022 14:30 Ответить
ВІлповідно до закону України "Про декомунізацію" все,що має радянські корні, повинно бути знищено. Так що Путін, знищуючи нашу інфраструктуру, просто допомагає нашим
"патріотам" боротися нашим комуністичним минулим..
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21.08.2022 14:41 Ответить
Я переконаний, що в рашці вважають такі обстріли результативними, бо знищується житлова і промислова інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення населених пунктів, а громадяни в більшості вимушені залишати непридатні для проживання домівки. Територія України без українців - це їх головна мета.
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21.08.2022 14:42 Ответить
Удары по военном объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население !
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21.08.2022 14:45 Ответить
 
 