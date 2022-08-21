На оккупированной Луганщине до сих пор не эксгумировали оставшиеся под завалами тела погибших, - Гайдай

На Луганщине в населенных пунктах нет коммуникаций и не проводится эксгумация погибших.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне не ведут учет погибших, мобилизованных на оккупированных территориях. А местных мужчин продолжают мобилизовать в качестве "пушечного мяса" на передовую. Мобилизированных с оккупированных территорий бросают на первую линию, чтобы вычислить по направлению ведения огня позиции ВСУ или выявить слабые места в линии защиты. Затем эти позиции россияне обстреливают из артиллерии.

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Там, где проходила активная линия боевых действий, ситуация ужасная. Есть информация, что оккупанты будут "тянуть" газ и электричество, пытаются их восстановить в разрушенных городах. Но подключить газовые трубы к зданиям и построить сеть газопроводов, например в Северодонецке, невозможно. Ведь город после бомбардировок уничтожен.

Оккупационные власти будут сносить дома, потому что это свидетельство их преступлений. Они до сих пор не забрали тела погибших из-под завалов, которых завалило в домах, и они там умерли.

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