В Херсонской области украинские воины сбили три вражеских беспилотника, - Воздушное командование "Південь"
На Юге украинские воины уничтожили русские беспилотники.
Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 21 августа, в промежуток времени с 12.00 до 13.00, в небе над Херсонщиной, военные воздушного командования "Південь" обнаружили и уничтожили три воздушные цели.
Известно, что враг запустил три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, вероятно, "Орлан-10", чтобы проводить воздушную разведку и корректировать огонь артиллерии на южном направлении. Три вражеских беспилотника были уничтожены украинскими защитниками.
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Чайка Київ
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nav svargi
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Влад Кашин
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