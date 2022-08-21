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Не хотим, чтобы нашей соседкой стала Россия: премьеры Словакии и Чехии призывали помогать Украине

чехія

Премьер-министры Чехии и Словакии в 54-ю годовщину советского вторжения в Чехословакию призвали помогать Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение премьеров.

Петр Фиала и Эдуард Хегер в 54-ю годовщину вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию и подавления "Пражской весны" заявили, что сегодня, когда российские танки идут по украинской земле, как никогда важно помнить об августе 1968-го и всеми силами помогать Украине.

"Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия стала нашей соседкой", - сказал словацкий премьер Эдуард Хегер.

Читайте также: "Мы должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности военной", - премьер-министр Чехии Фиала

"Помня историю, мы учимся на ней, чтобы она уже никогда не смогла повториться", - добавил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Напомним, правительство Словакии не будет прекращать военную поддержку Украины, несмотря на все усилия России повлиять на общественное мнение в стране. Также отметим, что Чехия поддержала запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

Автор: 

Словакия (1008) Чехия (1745) Хегер Эдуард (15) Фиала Петр (81)


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Топ комментарии
+14
Притомні люди.
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21.08.2022 14:49 Ответить
+11
як ми вас розуміємо... і ми не хотіли і не хочемо... а воно вже є...(ніколи б їх не бачити!)
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21.08.2022 15:07 Ответить
+8
nu jasno delo - nikto nehoche manjaka v sosednei kvartire...un nas uvi nemae vyboru.
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21.08.2022 15:11 Ответить
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Притомні люди.
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21.08.2022 14:49 Ответить
У Чехії немає кордону з Україною. Після такої заяви - у Польщі вчергове напряглися.
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21.08.2022 15:04 Ответить
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21.08.2022 15:51 Ответить
Не у Польші,а У Австрії,Угорщині. Ну і Словатчина.
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21.08.2022 18:43 Ответить
Оце я би назвала - репутація!
Коли люди хрестяться і плюють тричі аби не одержати у сусіда вар'ятів із відсутньою мораллю та низбкою соціальною відповідальністю.
ЦЕ Ж СКІЛЬКИ РАЗІВ ТРЕБА БУЛО ПРОБИТИ ДНО??
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21.08.2022 14:52 Ответить
на носарі таку сосідку нада садить
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21.08.2022 14:59 Ответить
як ми вас розуміємо... і ми не хотіли і не хочемо... а воно вже є...(ніколи б їх не бачити!)
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21.08.2022 15:07 Ответить
nu jasno delo - nikto nehoche manjaka v sosednei kvartire...un nas uvi nemae vyboru.
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21.08.2022 15:11 Ответить
то на фига вы тогда русских к себе пускаете? визы даете, работу?! гоните этих шмар взашей!
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21.08.2022 15:22 Ответить
uzhe nepuskaem nashot gnatj za karabljem - posmotrim sho mozhno sdelatj tut uzhe vsjaki "dozhdi" ta "meduZi" nachali gaditj....
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21.08.2022 15:26 Ответить
отож. Давите их в зародыше
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21.08.2022 15:28 Ответить
всі,в кого здоровий глузд
не бажують
зовсім
існування мацковіі
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21.08.2022 15:12 Ответить
Мавзолейное быдло надо изолировать Берлинской Стеной высотой 5 метров минимум от всего цивилизованного Мира...навечно...
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21.08.2022 15:18 Ответить
И залить бетоном!
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21.08.2022 18:45 Ответить
але Чехія не має кордону з Україною.
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21.08.2022 15:19 Ответить
это он превентивно боятся. Или уже и польшу похоронили
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21.08.2022 15:24 Ответить
Люди, перед тим як писати коментар, читайте статтю. Невже так важко прочитати кілька рядків?
"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія стала нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Геґер.
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21.08.2022 15:42 Ответить
Але є з Австрією та Угорщиною!
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21.08.2022 18:46 Ответить
В августе 1968 года советские шакалы вошли в Прагу...печальный период а истории Чехии и Словаки...Вечная память погибшим тогда ЧехоСловакам...
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21.08.2022 15:23 Ответить
Из Ужгорода в Прагу автобус идёт всего за тысячу гривен..
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21.08.2022 15:36 Ответить
Из Праги в Киев можно доехать на автобусе за две тысячи крон...
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21.08.2022 15:38 Ответить
 
 