Не хотим, чтобы нашей соседкой стала Россия: премьеры Словакии и Чехии призывали помогать Украине
Премьер-министры Чехии и Словакии в 54-ю годовщину советского вторжения в Чехословакию призвали помогать Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение премьеров.
Петр Фиала и Эдуард Хегер в 54-ю годовщину вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию и подавления "Пражской весны" заявили, что сегодня, когда российские танки идут по украинской земле, как никогда важно помнить об августе 1968-го и всеми силами помогать Украине.
"Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия стала нашей соседкой", - сказал словацкий премьер Эдуард Хегер.
"Помня историю, мы учимся на ней, чтобы она уже никогда не смогла повториться", - добавил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Напомним, правительство Словакии не будет прекращать военную поддержку Украины, несмотря на все усилия России повлиять на общественное мнение в стране. Также отметим, что Чехия поддержала запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.
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Коли люди хрестяться і плюють тричі аби не одержати у сусіда вар'ятів із відсутньою мораллю та низбкою соціальною відповідальністю.
ЦЕ Ж СКІЛЬКИ РАЗІВ ТРЕБА БУЛО ПРОБИТИ ДНО??
не бажують
зовсім
існування мацковіі
"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія стала нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Геґер.