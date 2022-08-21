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Пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День Независимости будут отменены, - "Укрзализныця"

прапор,укрзалізниця,потяг

Комендантский час в Харьковской области продлится с вечера 23 августа до утра 25 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, Укрзализныця по соображениям безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты.

Как отмечается в сообщении, пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День независимости будут отменены, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе.

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В ведомстве просят следить за обновлениями на официальных каналах Харьковской ВГА и Укрзализныци.

День Независимости (1196) отмена (160) Укрзализныця (2766) Харьков (7620)


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