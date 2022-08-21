Пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День Независимости будут отменены, - "Укрзализныця"
Комендантский час в Харьковской области продлится с вечера 23 августа до утра 25 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".
В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, Укрзализныця по соображениям безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты.
Как отмечается в сообщении, пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День независимости будут отменены, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе.
В ведомстве просят следить за обновлениями на официальных каналах Харьковской ВГА и Укрзализныци.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль