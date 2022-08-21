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Новости Война
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Россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей Херсонщины, не ставших на учет в оккупационной налоговой службе, - ССО

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На временно оккупированной Херсонщине предпринимателям разослали письма с требованием стать на учет в оккупационной налоговой службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Спротив".

Встать на учет враг требует до 1 сентября. На предприятия, не уплачивающие налоги оккупантам, введут "администрацию" для внешнего управления.

"Как известно, понятие "частная собственность" в РФ отсутствует, поэтому не стоит воспринимать угрозы россиян несерьезно. Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ эвакуироваться на момент проведения операции по освобождению территорий ВСУ", – говорится в сообщении.

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Напомним, россияне угрожают конфисковывать имущество родителей, не отдающих своих детей в оккупационные школы.

Автор: 

оккупация (10209) предприниматели (1234) россия (96420) шантаж (90) ССО (538) Херсонская область (4951)


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мародери, чо
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враження, що допоки їх пороговно не загорнути плотно у вату (яку роблять з БАВОВНИ) вони не заспокояться
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21.08.2022 15:00 Ответить
А тех которые добровольно приду к окупантам с деньгами не тронут?
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21.08.2022 15:04 Ответить
Представьте ,как людям живётся среди варваров и дикарей. ,хотя и тут, на на оккупированной территории не лучше, тоже самое было и есть. территория хаоса и беззакония,если быть честным. Телефонное право. у меня кум Ермак,у меня кум Луценко, продавили через Раду и всё, твори ЩО ХОШ.
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21.08.2022 15:40 Ответить
Они что, не слышали про контраступление? Резников два месяца как озвучил.
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21.08.2022 15:42 Ответить
Фишка в том что в Украине больше нет Кучмистов миллиардеров ...типа Коломойский или Шапкокрад Индюкович... которого Кучма назначил президентом в 2004 году...
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21.08.2022 15:42 Ответить
Контрнаступление начнется в Час X..
Когда Залужный и Наев уничтожат логистику Мавзолейного быдла...а это сегодня сделать легко...
Президент Азербайджана подсказал как это сделать в Нагорном Карабахе...качественно и быстро...
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21.08.2022 15:50 Ответить
 
 