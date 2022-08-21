Россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей Херсонщины, не ставших на учет в оккупационной налоговой службе, - ССО
На временно оккупированной Херсонщине предпринимателям разослали письма с требованием стать на учет в оккупационной налоговой службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Спротив".
Встать на учет враг требует до 1 сентября. На предприятия, не уплачивающие налоги оккупантам, введут "администрацию" для внешнего управления.
"Как известно, понятие "частная собственность" в РФ отсутствует, поэтому не стоит воспринимать угрозы россиян несерьезно. Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ эвакуироваться на момент проведения операции по освобождению территорий ВСУ", – говорится в сообщении.
Напомним, россияне угрожают конфисковывать имущество родителей, не отдающих своих детей в оккупационные школы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
відібрати та присвоїти
враження, що допоки їх пороговно не загорнути плотно у вату (яку роблять з БАВОВНИ) вони не заспокояться
Когда Залужный и Наев уничтожат логистику Мавзолейного быдла...а это сегодня сделать легко...
Президент Азербайджана подсказал как это сделать в Нагорном Карабахе...качественно и быстро...