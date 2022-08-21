Россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей Херсонщины, не ставших на учет в оккупационной налоговой службе, - ССО

На временно оккупированной Херсонщине предпринимателям разослали письма с требованием стать на учет в оккупационной налоговой службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Спротив".

Встать на учет враг требует до 1 сентября. На предприятия, не уплачивающие налоги оккупантам, введут "администрацию" для внешнего управления.

"Как известно, понятие "частная собственность" в РФ отсутствует, поэтому не стоит воспринимать угрозы россиян несерьезно. Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ эвакуироваться на момент проведения операции по освобождению территорий ВСУ", – говорится в сообщении.

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Напомним, россияне угрожают конфисковывать имущество родителей, не отдающих своих детей в оккупационные школы.