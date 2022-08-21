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Новости Война
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Несколько единиц российской техники, из которой оккупанты били по Марганцу и Никополю, утилизированы на металлолом, - Евтушенко

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Уничтожены несколько единиц вражеской техники, из которой обстреливались города на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

"Парочка техники, которая была ночью причастна к обстрелам Марганца и Никополя, покинула чат навсегда и была утилизирована на металлолом", - говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидированы российские оккупанты, однако точное количество не называется. По словам Евтушенко, потери врага в живой силе "на данный момент посчитать не удается".

Смотрите также: Удар рашистов по жилым кварталам Марганца и Никополя: начато расследование, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Ночью оккупанты обстреливали прибрежные территории Никопольского района и совершили 25 залпов со ствольной артиллерии по городской застройке в Никополе. Повреждены частное предприятие, учебное учреждение, 13 частных, 3 девятиэтажных, 3 пятиэтажных жилых дома, автомобили, автобусная остановка, водо-, газо-, электросети. Пострадавших нет.

Город Марганец оккупанты обстреливали со ствольной артиллерии - произвели 7 выстрелов по территории, расположенной рядом с городским кладбищем.

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Автор: 

Марганец (89) Евтушенков Владимир (7) Никополь (1093) Днепропетровская область (4150)


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дай Боже щоб це було правдою...
дай Боже щоб побите і підбите не скоро замінили на нове...
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21.08.2022 15:13 Ответить
Добре, але так має бути щодня! Бо щодня обстрілюють!
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21.08.2022 17:08 Ответить
А воно Вам треба- мертвих мавп рахувати? Хробаки розберуться.
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21.08.2022 17:36 Ответить
 
 