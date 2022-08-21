Несколько единиц российской техники, из которой оккупанты били по Марганцу и Никополю, утилизированы на металлолом, - Евтушенко
Уничтожены несколько единиц вражеской техники, из которой обстреливались города на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.
"Парочка техники, которая была ночью причастна к обстрелам Марганца и Никополя, покинула чат навсегда и была утилизирована на металлолом", - говорится в сообщении.
Кроме того, ликвидированы российские оккупанты, однако точное количество не называется. По словам Евтушенко, потери врага в живой силе "на данный момент посчитать не удается".
Ночью оккупанты обстреливали прибрежные территории Никопольского района и совершили 25 залпов со ствольной артиллерии по городской застройке в Никополе. Повреждены частное предприятие, учебное учреждение, 13 частных, 3 девятиэтажных, 3 пятиэтажных жилых дома, автомобили, автобусная остановка, водо-, газо-, электросети. Пострадавших нет.
Город Марганец оккупанты обстреливали со ствольной артиллерии - произвели 7 выстрелов по территории, расположенной рядом с городским кладбищем.
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