Несколько единиц российской техники, из которой оккупанты били по Марганцу и Никополю, утилизированы на металлолом, - Евтушенко

Уничтожены несколько единиц вражеской техники, из которой обстреливались города на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

"Парочка техники, которая была ночью причастна к обстрелам Марганца и Никополя, покинула чат навсегда и была утилизирована на металлолом", - говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидированы российские оккупанты, однако точное количество не называется. По словам Евтушенко, потери врага в живой силе "на данный момент посчитать не удается".

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Ночью оккупанты обстреливали прибрежные территории Никопольского района и совершили 25 залпов со ствольной артиллерии по городской застройке в Никополе. Повреждены частное предприятие, учебное учреждение, 13 частных, 3 девятиэтажных, 3 пятиэтажных жилых дома, автомобили, автобусная остановка, водо-, газо-, электросети. Пострадавших нет.

Город Марганец оккупанты обстреливали со ствольной артиллерии - произвели 7 выстрелов по территории, расположенной рядом с городским кладбищем.

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