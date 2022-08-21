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Новости Война
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Полиция призывает украинцев 23-25 августа соблюдать осторожность и обязательно прятаться в укрытие во время сигналов тревоги

укриття

Украинцам 23-25 августа следует особенно строго соблюдать правила при воздушной тревоге, в частности, обязательно идти в укрытие.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - сказал он.

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День Независимости (1196) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+8
а ви помітили, що вже неділю перестраховуються і закликають берегти себе...
а на початку лютого так боялись посіяти паніку....
чому?
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21.08.2022 15:41 Ответить
+7
тому що брехуни
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21.08.2022 15:54 Ответить
+6
Краще би ЗСУ на свято зробили великуууу бавовну оркам. Оце би було свято.
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21.08.2022 15:29 Ответить
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масовок не робіть. там як Голобородько любить концертів Сердючки і рожевих зайчиків. поїде він на рай до кобзона
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21.08.2022 15:27 Ответить
Краще би ЗСУ на свято зробили великуууу бавовну оркам. Оце би було свято.
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21.08.2022 15:29 Ответить
Вообще если серьёзно ,то НАХЕР все вот эти совковые парады с военной техникой должны кануть в лета. Ну что это за бред ,показывать на параде одно,а бить врага, нужно просить вооружение у запада. Показуха голимая для поголовья, а как кинулись, всё продано, всё уже украдено до них было.
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21.08.2022 15:34 Ответить
Парад має бути одразу після перемоги.
І щороку на День Незалежності після перемоги.
От тоді вже можна демонструвати битий цапський металолом.
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21.08.2022 15:53 Ответить
Ну нє в лєта а в лєту..
Мене інше у твоєму дописі збентежило..чого ж ти себе так не поважаєш, поголов'я, ой бідося..

А якщо серйозно, то вчи українську..поголів'я вилупкове
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21.08.2022 16:35 Ответить
Навіщо одноразовому ботові вчити українську (чи будь-яку іншу) мову? Воно і своїм єзиком не дуже володіє.
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21.08.2022 19:06 Ответить
Так в цьому році рашисти приїхали до нас на паради. В Києві, Львові, Одесі - парад спаленої рашистської техніки на головних вулицях.
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21.08.2022 16:36 Ответить
а ви помітили, що вже неділю перестраховуються і закликають берегти себе...
а на початку лютого так боялись посіяти паніку....
чому?
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21.08.2022 15:41 Ответить
тому що брехуни
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21.08.2022 15:54 Ответить
папулісти і ..і пофігісти
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21.08.2022 16:04 Ответить
тиждень не тиждень..мене от прям зараз тіпає від вибухів десь в районі танкового полігону Київ..заспокоює варіант - тренуються й нову зброю випробовують..варіант - розміновують, не нра(
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21.08.2022 16:39 Ответить
Видали коментар
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21.08.2022 16:44 Ответить
 
 