Полиция призывает украинцев 23-25 августа соблюдать осторожность и обязательно прятаться в укрытие во время сигналов тревоги

Украинцам 23-25 августа следует особенно строго соблюдать правила при воздушной тревоге, в частности, обязательно идти в укрытие.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - сказал он.

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