Полиция призывает украинцев 23-25 августа соблюдать осторожность и обязательно прятаться в укрытие во время сигналов тревоги
Украинцам 23-25 августа следует особенно строго соблюдать правила при воздушной тревоге, в частности, обязательно идти в укрытие.
Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - сказал он.
Топ комментарии
+8 Вася Шевченко #371210
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+7 Ksenia VB
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+6 wislen Lem
показать весь комментарий21.08.2022 15:29 Ответить Ссылка
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І щороку на День Незалежності після перемоги.
От тоді вже можна демонструвати битий цапський металолом.
Мене інше у твоєму дописі збентежило..чого ж ти себе так не поважаєш, поголов'я, ой бідося..
А якщо серйозно, то вчи українську..поголів'я вилупкове
а на початку лютого так боялись посіяти паніку....
чому?