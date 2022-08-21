На Харьковщине пособник оккупантов организовал разграбление воинской части Нацгвардии, складов мясокомбината и сахарозавода, - прокуратура

В Волчанске мужчина помогал российским военным и предоставлял им украденные продукты и горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В Харькове задержан 38-летний мужчина, ему сообщено о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что мужчина по собственной инициативе наладил коммуникацию с представителями РФ в Волчанске.

Смотрите также: Собрана доказательная база по деятельности еще 8 коллаборантов на оккупированных территориях Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Подозреваемый организовал разграбление воинской части Национальной гвардии Украины, которая находится на территории указанной громады, складских помещений ООО "Волчанский мясокомбинат", помещений предприятия по производству сахара на территории поселка Белый Колодец Чугуевского района. Он передал оккупантам украденные продукты и горюче-смазочные материалы.

Мужчина также сообщал представителям РФ информацию о проукраински настроенных гражданах, проживающих на территории громады. Подозреваемый лично сопровождал российскую армию на автомобиле, чтобы оккупанты лучше ориентировались на местности.

Читайте также: Экс-мэр Купянска Демченко перешел на сторону российских оккупантов, - Офис Генпрокурора