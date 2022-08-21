РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9250 посетителей онлайн
Новости Война Российская агрессия
4 583 7

На Харьковщине пособник оккупантов организовал разграбление воинской части Нацгвардии, складов мясокомбината и сахарозавода, - прокуратура

харківщина

В Волчанске мужчина помогал российским военным и предоставлял им украденные продукты и горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В Харькове задержан 38-летний мужчина, ему сообщено о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что мужчина по собственной инициативе наладил коммуникацию с представителями РФ в Волчанске.

Смотрите также: Собрана доказательная база по деятельности еще 8 коллаборантов на оккупированных территориях Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Подозреваемый организовал разграбление воинской части Национальной гвардии Украины, которая находится на территории указанной громады, складских помещений ООО "Волчанский мясокомбинат", помещений предприятия по производству сахара на территории поселка Белый Колодец Чугуевского района. Он передал оккупантам украденные продукты и горюче-смазочные материалы.

Мужчина также сообщал представителям РФ информацию о проукраински настроенных гражданах, проживающих на территории громады. Подозреваемый лично сопровождал российскую армию на автомобиле, чтобы оккупанты лучше ориентировались на местности.

Читайте также: Экс-мэр Купянска Демченко перешел на сторону российских оккупантов, - Офис Генпрокурора

Автор: 

задержание (6692) Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2179) коллаборационизм (890)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повідомляв представникам РФ інформацію щодо проукраїнськи налаштованих громадян, які проживають на території громади. Підозрюваний особисто супроводжував російську армію на автомобілі, щоб окупанти краще розумілись на місцевості. Цікаво який буде вирок
показать весь комментарий
21.08.2022 15:23 Ответить
Урочисто вручать зелений мандат депутата Слуги Урода
показать весь комментарий
21.08.2022 16:07 Ответить
Где-то такую картину уже наблюдали на протяжении 2014 по 2019 год и ничего, это как называется, тогда вот так и почему, а сейчас вот так, расскажите.,как такое может быть
показать весь комментарий
21.08.2022 15:29 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2022 16:21 Ответить
я все розумію про м'ясокомбінат і цукровий завод. Але як можна розграбувати склади нацгвардії? там була зброя, **********, амуніція, пмм? і де ділась та нацгвардія?
може це якраз її командир і співробітничав з окупантом?
показать весь комментарий
21.08.2022 16:32 Ответить
В мене таке саме питання по Херсонщині і Запоріжжю. В кожній області були і є частини зсу і нацгвардії. Що з ними сталося на окупованих територіях? Де зброя, де люди? Чи там як в Криму? Чи перед війною все і всіх вивезли, залишивши області без захисту?!
показать весь комментарий
21.08.2022 17:06 Ответить
 
 