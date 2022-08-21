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Новости Война
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Оккупанты существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море, - Силы обороны Юга об угрозе обстрелов в праздничные дни

море,блокада,рф

Российские оккупанты увеличивают количество носителей ракет в Черном море, что может свидетельствовать о подготовке к обстрелам украинских городов в День Независимости Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что они (россияне, – ред.) существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами "Калибр" их сейчас 5, в т.ч. подводные. Использование "Калибров" этой ночью может быть определенным знаком того, что они сейчас готовы их использовать, даже несмотря на большую стоимость и не очень большое количество, которое еще осталось", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, отвечая на вопрос ведущего о возможном увеличении количества обстрелов украинских городов россиянами 23 и 24 августа.

Она призвала украинцев быть готовыми к возможному увеличению количества обстрелов, но при этом не поддаваться панике и не бояться, быть умными и стойкими для того, чтобы "сохранить себя и Украину".

Также смотрите: Российская танковая колонна расположена в центре Львова. ВИДЕО

День Независимости (1196) корабль (2047) обстрел (28205) ракеты (3634) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+7
Й на Белорашке натягли ракет.... щось такі готує син сатани - *****!
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21.08.2022 15:35 Ответить
+7
США, ну чего тупим?! Ляха муха кто тупит? Избиратели клована-нелоха?
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21.08.2022 15:41 Ответить
+5
Будемо сподіватись що все буде по іншому і шо саме ЗСУ зроблять їм таке свято фееричне !
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21.08.2022 17:18 Ответить
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и чем нам туда достать!?? США, ну чего тупим?!
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21.08.2022 15:29 Ответить
США, ну чего тупим?! Ляха муха кто тупит? Избиратели клована-нелоха?
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21.08.2022 15:41 Ответить
кобзон був би кручє в рази
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21.08.2022 15:56 Ответить
у нас до клована было оружие достать кацапов в морях? уничтожать подлодки?! мы тупили всегда, в отличие от США
А сейчас мы не тупим, а тупит США.
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21.08.2022 15:59 Ответить
Окупанти істотно збільшили кількість

Такі вже вони істоти - що поробиш...
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21.08.2022 15:35 Ответить
Й на Белорашке натягли ракет.... щось такі готує син сатани - *****!
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21.08.2022 15:35 Ответить
Ми теж готуємось рахувати кількість пускових установок, кількість підвезених ракет, кількість запусків...
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21.08.2022 16:21 Ответить
https://www.tiktok.com/@ukr.news.ua/video/7134191681405979910?_t=8V14iJOMmzG&_r=1
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21.08.2022 15:42 Ответить
То что реально доставлено в Украину из США вам никто не скажет...
Жуйте в соцсетях Стингеры и Гимарсы...
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21.08.2022 15:56 Ответить
Мені по-барабану, що й скільки там доставлено із США. Я бачу безкарну руйнацію українських міст кацапами і не бажання нашої влади та геніальних полководців із Генштабу змінити ситуацію.
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21.08.2022 16:16 Ответить
Треба щось потопити, щоб трохи охолодити запал орків...
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21.08.2022 16:46 Ответить
Ждем удара?
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21.08.2022 16:55 Ответить
Будемо сподіватись що все буде по іншому і шо саме ЗСУ зроблять їм таке свято фееричне !
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21.08.2022 17:18 Ответить
Кроме как горя мирным гражданам и разрушенные дома, фашисты этими ракетными обстрелами не принесут.
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21.08.2022 17:47 Ответить
Звідкивони їх притарабанили?
Дарданели?
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21.08.2022 18:02 Ответить
вопрос откуда они там ьеруться если море закрыто привозят на поезде??
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21.08.2022 18:28 Ответить
Вот у меня тот же вопрос, откуда они приходят , телепортация что ли , . Турция била пяткой в грудь ,что пролив закрыт для всех
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21.08.2022 18:42 Ответить
наверное с Каспия каналом, там Буяны были, еще давно по сирии пуляли.
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21.08.2022 19:14 Ответить
Вихід один :терміново зменьшити кількість ракетоносіїв
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21.08.2022 22:32 Ответить
Не понял..... Это Турция их пропустила?
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29.01.2023 01:53 Ответить
 
 