Оккупанты существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море, - Силы обороны Юга об угрозе обстрелов в праздничные дни

Российские оккупанты увеличивают количество носителей ракет в Черном море, что может свидетельствовать о подготовке к обстрелам украинских городов в День Независимости Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что они (россияне, – ред.) существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами "Калибр" их сейчас 5, в т.ч. подводные. Использование "Калибров" этой ночью может быть определенным знаком того, что они сейчас готовы их использовать, даже несмотря на большую стоимость и не очень большое количество, которое еще осталось", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, отвечая на вопрос ведущего о возможном увеличении количества обстрелов украинских городов россиянами 23 и 24 августа.

Она призвала украинцев быть готовыми к возможному увеличению количества обстрелов, но при этом не поддаваться панике и не бояться, быть умными и стойкими для того, чтобы "сохранить себя и Украину".

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