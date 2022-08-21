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Оккупанты уничтожили стелу "Украина единая" и установили бюст Ленину в Горностаевке

горностаївка

Российские захватчики в Горностаевке разрушили стелу "Украина единая".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила Херсонская ОВА.

"В пгт Горностаевка Каховского района оккупанты разрушили стелу "Украина единая", которая стояла в центре поселка. Вместо нее установили бюст Ленину", - говорится в сообщении.

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Автор: 

оккупация (10209) памятник (2243) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+13
їбануті назавжди
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21.08.2022 15:35 Ответить
+12
У центрі Кам'янця-Подільського, через півроку нападу росії на нашу землю, на Хмельниччині прихильники проросійської "Української Православної Церкви Московського Патріархату"провели https://news.obozrevatel.com/ukr/society/na-hmelnichchini-vlashtuvali-hresnu-hodu-rosijskoi-tserkvi-z-trikolorom-u-rukah-foto.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription так звану "хресну ходу".

Серед іншої символіки учасники акції несли російський триколор.

Ми можемо перемогти на полі боя, ми можемо виявити та віддати під суд агентів ФСБ, але поки на території України діятиме Московська церква, наша перемога над "рускім міром" ніколи не буде повною.

https://t.me/Sharpreview/16449
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21.08.2022 15:36 Ответить
+9
Нема спокою звіздонутим Просто цікаво,на якій помийниці вони члєніна знайшли...
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21.08.2022 15:36 Ответить
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їбануті назавжди
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21.08.2022 15:35 Ответить
А я перестав дивуватися. Тільки не росіяни можуть поєднувати сімю Самодержців Російських Романових із їхнім убивцею Лєніним. Патріарх Усєя Русі освячує злочини своїх духовних ворогів СКістів..Маланська за своїм походженням і суттю владна верхівка Росії ставить всі духовні цінності з ніг на голову
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21.08.2022 16:41 Ответить
Нема спокою звіздонутим Просто цікаво,на якій помийниці вони члєніна знайшли...
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21.08.2022 15:36 Ответить
Його окупанти з якути зліпили
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21.08.2022 15:41 Ответить
в смислі з гівна?
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21.08.2022 17:08 Ответить
Гімна і білих пов'язок
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21.08.2022 17:14 Ответить
У центрі Кам'янця-Подільського, через півроку нападу росії на нашу землю, на Хмельниччині прихильники проросійської "Української Православної Церкви Московського Патріархату"провели https://news.obozrevatel.com/ukr/society/na-hmelnichchini-vlashtuvali-hresnu-hodu-rosijskoi-tserkvi-z-trikolorom-u-rukah-foto.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription так звану "хресну ходу".

Серед іншої символіки учасники акції несли російський триколор.

Ми можемо перемогти на полі боя, ми можемо виявити та віддати під суд агентів ФСБ, але поки на території України діятиме Московська церква, наша перемога над "рускім міром" ніколи не буде повною.

https://t.me/Sharpreview/16449
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21.08.2022 15:36 Ответить
ну й дохрена їх там, не очікувано!!!.. Церква МП - зло, підлість, брехня!
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21.08.2022 16:07 Ответить
шо кам'янчани промовчали? Чекають руССкого міра?
Треба щоб москалі їх бомбанули, бажано по храмах!..
УПЦ МП - диверсійні підрозділи рашенфашистів
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21.08.2022 16:21 Ответить
Ми самі це все дозволяємо в першу чергу люди.Нищити цих тварюк потрібно і гнати під дупу в рашку
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21.08.2022 17:17 Ответить
Ленін же придумав Україну, а йому пам'ятник? Ай-яй-яй
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21.08.2022 15:36 Ответить
якась криза у мізках... за сто років трупу жодного нового ідола?... нинішній путлерюгенд хоча б відає, що то був за лисий?...
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21.08.2022 15:36 Ответить
Недопрацювали пропагандони! Треба було встановити скульптурні зображення членів ( укр.-прутнів) всіх комуняцьких вождів. Було б куди насаджувати колаборантів після деокупації.
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21.08.2022 15:40 Ответить
На черенок лопаты тоже будет действенно. Хотя я бы просто застрелил уродов.
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21.08.2022 15:46 Ответить
Выкинте наконец-то членина из мавзолея, ипанутая рашистская орда...
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21.08.2022 15:44 Ответить
А що таке.. Українці більше двадцяти років обирали в парламент чЛеніноборців. От наврочили !
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21.08.2022 15:45 Ответить
Все ж таки, не "членіноборців", а "членінолюбів".
А взагалі цей пам'ятник ще один доказ того, що вони не "рускіий мір" із собою несуть, а "советский мір".
"ленини", червоні прапори, герои НКВД, всі інші радянські пам'ятники, що відновлюються...
"рускій мір" це вже збанкрутіла ідея, вони дістали з підвалу смердючий нафталіном і трупною отрутою мір советский.
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21.08.2022 15:54 Ответить
Червоний щит понімецьки це РОТЕСШІЛЬД
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31.08.2022 22:25 Ответить
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21.08.2022 15:48 Ответить
Таганрогське вар'єте, пилять..... 😂
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21.08.2022 16:02 Ответить
Щось дуже впевнено почувають себе окупанти, точно їм хтось гарантії надав...
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21.08.2022 15:58 Ответить
Ясный перец...чЛенин Сралин наше все советское быдло... Шариковых сдохшее в 1991 году 22 августа...
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21.08.2022 16:00 Ответить
С праздником мавзолейные Мудак И
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21.08.2022 16:01 Ответить
"На горе стоит верблюд
под горою вишня
Сралин чЛенина ибют
как же это вышло
эх раз, еще раз
Ёська Сралин бедарс
эх раз, еще раз
чЛенин тоже в анус раз"
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21.08.2022 16:12 Ответить
хороший стих , правильный...
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21.08.2022 16:25 Ответить
Ти помилився. В курені в Разліві в 1917 чЛєніна в дупу якраз пердолив його партйгеноссе Зіновєв. А потім Льова Троцький. Це сімейна традиція у чЛєніна була. Він змалку пізнав кайф пєрдольожа в дупу. Коли Брєжнєв читав листи Зіновєва до коханця Вови з чЛєнінового архіву то сміявся, А Суслов загримів із серцевим нападом в лікарню
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31.08.2022 22:31 Ответить
***** казало, що нічєго нє будєм навязивать сілой, знову збрехало.

Довелось видалити коментар, бо клята т-9 виправила слово помочитись на помолитись. Тому повторюсь:
Ми незабаром теж поставимо пам'ятник ***** на червоному цвинтарі у центрі мАскви у формі чліна, щоб кожний громадянин світу міг попісяти на останнього расєйського диктатора.
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21.08.2022 16:18 Ответить
Лишнехромосомные , кроме членина ,больше в голове нет ничего .
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21.08.2022 16:23 Ответить
І їх ще хтось називає людьми ?
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21.08.2022 16:26 Ответить
Скрізь своїх ідолів розставляють з кривавими капищами.
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21.08.2022 16:26 Ответить
Стесняюсь спросить - а какого размера бюст у Ленина?
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21.08.2022 16:52 Ответить
400 метров в высоту в вышиванке и с салом((на коне с дубиной а сзади пристоился зиновьев а -и шалаш сверху
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21.08.2022 18:32 Ответить
Не знаю . але точно відомо що він у нього був з тієї сторони звідки ноги ростуть
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31.08.2022 22:33 Ответить
"Да какая разница какую назву будет иметь улица или какой памятник там будет стоять, главное дороги заасфальтированы", так сказав недавно Найвєлічайшій лідер українських вівців 73%. Так воно і робиться, бо це вислів не українця.
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21.08.2022 17:31 Ответить
По салическим законам и кутюмам Людовика святого я как мессир граф де пумпадур повеливаю ленина потом снять хакопать и поджечь..а еще магдебурское право надо полистать...ах ватные плебеи трепещите пред вашим сюзереном...
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21.08.2022 18:31 Ответить
Нічого страшного!
Ми їм потім у мавзолеї в Чмоскві, замість леніна унітази поставим!
Хай ходять дивляться...
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21.08.2022 19:43 Ответить
не підходить близько до тієї зарази, лєнін це заразний сифіліс. лікується молотом передасту по голові. - 7 ударів.
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21.08.2022 20:28 Ответить
Ну в їхньому розумінні ленін засновник України.То що вони хотіли цим сказати?Що визнають територію України визначену за часів срср?А якщо серйозно то я впевнена що молоде покоління російських загарбників поняття не мають хто такий ленін.І взагалі коли вже ці фанати леніна перейменують санкт петербург у ленінград.
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21.08.2022 22:24 Ответить
Хто в них духовний лідер? вонюча мумія леніна? танунах...
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26.08.2022 12:21 Ответить
 
 