Оккупанты уничтожили стелу "Украина единая" и установили бюст Ленину в Горностаевке

Российские захватчики в Горностаевке разрушили стелу "Украина единая".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила Херсонская ОВА.

"В пгт Горностаевка Каховского района оккупанты разрушили стелу "Украина единая", которая стояла в центре поселка. Вместо нее установили бюст Ленину", - говорится в сообщении.

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