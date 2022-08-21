Оккупанты уничтожили стелу "Украина единая" и установили бюст Ленину в Горностаевке
Российские захватчики в Горностаевке разрушили стелу "Украина единая".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила Херсонская ОВА.
"В пгт Горностаевка Каховского района оккупанты разрушили стелу "Украина единая", которая стояла в центре поселка. Вместо нее установили бюст Ленину", - говорится в сообщении.
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+13 три - пятнадцать
показать весь комментарий21.08.2022 15:35 Ответить Ссылка
+12 olele
показать весь комментарий21.08.2022 15:36 Ответить Ссылка
+9 Ivan Ivanov #432727
показать весь комментарий21.08.2022 15:36 Ответить Ссылка
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Серед іншої символіки учасники акції несли російський триколор.
Ми можемо перемогти на полі боя, ми можемо виявити та віддати під суд агентів ФСБ, але поки на території України діятиме Московська церква, наша перемога над "рускім міром" ніколи не буде повною.
https://t.me/Sharpreview/16449
Треба щоб москалі їх бомбанули, бажано по храмах!..
УПЦ МП - диверсійні підрозділи рашенфашистів
А взагалі цей пам'ятник ще один доказ того, що вони не "рускіий мір" із собою несуть, а "советский мір".
"ленини", червоні прапори, герои НКВД, всі інші радянські пам'ятники, що відновлюються...
"рускій мір" це вже збанкрутіла ідея, вони дістали з підвалу смердючий нафталіном і трупною отрутою мір советский.
под горою вишня
Сралин чЛенина ибют
как же это вышло
эх раз, еще раз
Ёська Сралин бедарс
эх раз, еще раз
чЛенин тоже в анус раз"
Довелось видалити коментар, бо клята т-9 виправила слово помочитись на помолитись. Тому повторюсь:
Ми незабаром теж поставимо пам'ятник ***** на червоному цвинтарі у центрі мАскви у формі чліна, щоб кожний громадянин світу міг попісяти на останнього расєйського диктатора.
Ми їм потім у мавзолеї в Чмоскві, замість леніна унітази поставим!
Хай ходять дивляться...