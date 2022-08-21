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Новости Война Российская агрессия
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В Нижегородской области России с июля не могут сформировать танковый батальон, денежная помощь не мотивирует россиян идти на войну, - ГУР

рф,армія,мобілізація,примува

В России не могут сформировать батальоны нет желающих воевать.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, в Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, набор которого продолжается с начала июля. Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы в армии подписали около 30 человек.

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Руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячное финансовое пособие в размере 10 тысяч российских рублей семьям "добровольцев-контрактников", в которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, подобная мотивация не вызвала увеличения количества желающих отправиться на войну.

Также отмечается, что в РФ была создана новая мобилизационная система, предусматривающая проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета. В зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и беднейшее население.

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армия РФ (19885) разведка (4205) мобилизация (2829) потери (4464)


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Топ комментарии
+8
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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21.08.2022 15:53 Ответить
+2
Нам би цих шо є вибити
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21.08.2022 16:01 Ответить
+1
У Росії не можуть сформувати батальйони - немає охочих воювати

Ну и зря, росиянчеги!
Прикиньте: лежите вы в гробу такой весь из себя, прям как огурчик - зеленый и в прыщах!
Завлекательно же ж?
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21.08.2022 15:54 Ответить
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Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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21.08.2022 15:53 Ответить
У Росії не можуть сформувати батальйони - немає охочих воювати

Ну и зря, росиянчеги!
Прикиньте: лежите вы в гробу такой весь из себя, прям как огурчик - зеленый и в прыщах!
Завлекательно же ж?
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21.08.2022 15:54 Ответить
Нам би цих шо є вибити
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21.08.2022 16:01 Ответить
Пригадалася пісня про джавелін
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21.08.2022 16:02 Ответить
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21.08.2022 16:08 Ответить
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21.08.2022 16:09 Ответить
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21.08.2022 16:11 Ответить
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21.08.2022 16:12 Ответить
Добрать можно в Москве или Питере. Там 30млн граждан любой национальности и вероисповидания , а так же уволенних из мест
весьма отдалённых.
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21.08.2022 16:32 Ответить
Хай в танках в омивачі вітрового стікла ллють стєкломой. Дох..я буде желающих.
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21.08.2022 16:39 Ответить
 
 