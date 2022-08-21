В Нижегородской области России с июля не могут сформировать танковый батальон, денежная помощь не мотивирует россиян идти на войну, - ГУР

В России не могут сформировать батальоны нет желающих воевать.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, в Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, набор которого продолжается с начала июля. Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы в армии подписали около 30 человек.

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Руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячное финансовое пособие в размере 10 тысяч российских рублей семьям "добровольцев-контрактников", в которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, подобная мотивация не вызвала увеличения количества желающих отправиться на войну.

Также отмечается, что в РФ была создана новая мобилизационная система, предусматривающая проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета. В зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и беднейшее население.

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