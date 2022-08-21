Украина почти на 70% выполнила обязательство по Соглашению об ассоциации с ЕС и ожидает ясности относительно следующих шагов, - Стефанишина
Украина почти на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС и отдает себе отчет в необходимости выполнения всех юридических процедур для членства в Евросоюзе. В то же время, украинские власти хотят до конца года получить от лидеров ЕС политическую ясность относительно следующих шагов на этом пути.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время открытия коммуникационной кампании "Вместе мы Европа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам нужно понимать, насколько длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает, - политической ясности по поводу следующих шагов", - сказала Стефанишина.
В этом контексте она напомнила слова Президента, что процесс евроинтеграции остается основным мотиватором для нашего общества, объединяющего более 90% украинцев. Это также придает энергии и нашим Вооруженным силам, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с российской агрессией за европейское будущее Украины.
По ее словам, желание такой политической ясности со стороны Украины – "это не политическое давление, а обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".
"Я очень надеюсь, что мы не услышим ничего негативного от лидеров ЕС, а будем получать только помощь и разъяснения по поводу наших дальнейших шагов, по развитию новых возможностей и воспитанию нового поколения госслужащих, которые будут нас дальше вести по этому пути", - отметила Стефанишина.
Напомним, главы государств и правительств Европейского союза 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата по вхождению в ЕС.
Президент Владимир Зеленский заверил, что, несмотря на развязанную Россией войну, Украина продолжит воплощать законодательство, нормы и правила Европейского союза, а Кабинет Министров разработает соответствующую дорожную карту для выполнения требований вступления в ЕС.
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зелені курви закривають телеканали без будь яких підстав, бо їм так подобається.
позбавляють громадянства людей, які кажуть не те, що їм подобається
Намагаються знов пропхати закон, щоби заборонити військовим висловлювати свої думки.
цього мало???
Це лише перше, що відразу спадає на думку.
Фактично ці майже можуть бути і 40%, може бути і 50%, а може і 20. Тому це фраза ніачєм. Поки татаров, дєрьмак та інше лайно у владі - про ЄС можна не думати.
@Pani_Svitlana1
· 6 год
Стилізовний триколор позавчора на Хмельниччині. Думаєте неможливо? Подивіться на фото. Це «крьостний ход» російської церкви в центрі Кам'янця-Подільського і його учасники несуть якусь палицю зі стрічками в кольорах українського прапора і рашистського триколора поруч!
це не делегування влади..це розпорошення відповідальності, щоб цінців не знайти..капець штат утриманців роздули..а потім волають про дири у бюджеті..
ті апарати тпеба вже на 70 відсотків скоротити
Що?))
Хоча я противник вступу в ЄС.
НАТО - завжи був "ЗА"
Залишились дрібниці:
- прибрати лайно у владі;
- 73 дупоголовим подарувати хоч курячій мозок!