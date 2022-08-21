Украина почти на 70% выполнила обязательство по Соглашению об ассоциации с ЕС и ожидает ясности относительно следующих шагов, - Стефанишина

Украина почти на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС и отдает себе отчет в необходимости выполнения всех юридических процедур для членства в Евросоюзе. В то же время, украинские власти хотят до конца года получить от лидеров ЕС политическую ясность относительно следующих шагов на этом пути.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время открытия коммуникационной кампании "Вместе мы Европа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно понимать, насколько длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает, - политической ясности по поводу следующих шагов", - сказала Стефанишина.

В этом контексте она напомнила слова Президента, что процесс евроинтеграции остается основным мотиватором для нашего общества, объединяющего более 90% украинцев. Это также придает энергии и нашим Вооруженным силам, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с российской агрессией за европейское будущее Украины.

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По ее словам, желание такой политической ясности со стороны Украины – "это не политическое давление, а обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".

"Я очень надеюсь, что мы не услышим ничего негативного от лидеров ЕС, а будем получать только помощь и разъяснения по поводу наших дальнейших шагов, по развитию новых возможностей и воспитанию нового поколения госслужащих, которые будут нас дальше вести по этому пути", - отметила Стефанишина.

Напомним, главы государств и правительств Европейского союза 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата по вхождению в ЕС.

Президент Владимир Зеленский заверил, что, несмотря на развязанную Россией войну, Украина продолжит воплощать законодательство, нормы и правила Европейского союза, а Кабинет Министров разработает соответствующую дорожную карту для выполнения требований вступления в ЕС.

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