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Украина почти на 70% выполнила обязательство по Соглашению об ассоциации с ЕС и ожидает ясности относительно следующих шагов, - Стефанишина

єс,євросоюз

Украина почти на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС и отдает себе отчет в необходимости выполнения всех юридических процедур для членства в Евросоюзе. В то же время, украинские власти хотят до конца года получить от лидеров ЕС политическую ясность относительно следующих шагов на этом пути.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время открытия коммуникационной кампании "Вместе мы Европа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно понимать, насколько длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает, - политической ясности по поводу следующих шагов", - сказала Стефанишина.

В этом контексте она напомнила слова Президента, что процесс евроинтеграции остается основным мотиватором для нашего общества, объединяющего более 90% украинцев. Это также придает энергии и нашим Вооруженным силам, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с российской агрессией за европейское будущее Украины.

Также читайте: Украина сделает все, чтобы поскорее начать переговоры о членстве в ЕС, - Зеленский

По ее словам, желание такой политической ясности со стороны Украины – "это не политическое давление, а обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".

"Я очень надеюсь, что мы не услышим ничего негативного от лидеров ЕС, а будем получать только помощь и разъяснения по поводу наших дальнейших шагов, по развитию новых возможностей и воспитанию нового поколения госслужащих, которые будут нас дальше вести по этому пути", - отметила Стефанишина.

Напомним, главы государств и правительств Европейского союза 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата по вхождению в ЕС.

Президент Владимир Зеленский заверил, что, несмотря на развязанную Россией войну, Украина продолжит воплощать законодательство, нормы и правила Европейского союза, а Кабинет Министров разработает соответствующую дорожную карту для выполнения требований вступления в ЕС.

Также читайте: До конца года на голосование Рады вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов, - Стефанишина

членство в ЕС (1078) Стефанишина Ольга вице-премьер (255)


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Топ комментарии
+24
Наступний крок: заарештувати Єрмака, Татарова і решту корупціонерів і зрадників.
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21.08.2022 16:27 Ответить
+20
Ви спочатку на 100 відсотків виконайте... Чекають вони мля
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21.08.2022 16:29 Ответить
+16
"майже на 70%"

Фактично ці майже можуть бути і 40%, може бути і 50%, а може і 20. Тому це фраза ніачєм. Поки татаров, дєрьмак та інше лайно у владі - про ЄС можна не думати.
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21.08.2022 16:34 Ответить
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Наступний крок: заарештувати Єрмака, Татарова і решту корупціонерів і зрадників.
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21.08.2022 16:27 Ответить
це буде перевиконання плану
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21.08.2022 16:38 Ответить
Ви спочатку на 100 відсотків виконайте... Чекають вони мля
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21.08.2022 16:29 Ответить
ждун, бл...
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21.08.2022 16:30 Ответить
А чого не 100 % ?
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21.08.2022 16:30 Ответить
Що зі свободою слова???
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21.08.2022 16:31 Ответить
ти про шлюхстера? то те кацапське лайно і свобода слова речі несумісні.
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21.08.2022 16:39 Ответить
Він про закриття партіотичних каналі. 5, Прямого та Еспресо.
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21.08.2022 16:58 Ответить
чого???
зелені курви закривають телеканали без будь яких підстав, бо їм так подобається.
позбавляють громадянства людей, які кажуть не те, що їм подобається
Намагаються знов пропхати закон, щоби заборонити військовим висловлювати свої думки.
цього мало???
Це лише перше, що відразу спадає на думку.
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21.08.2022 20:55 Ответить
70 ? ассоцація з ЄС наче була підписана щє дохєра років назад, шо робила влада? майже *****
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21.08.2022 16:32 Ответить
"майже на 70%"

Фактично ці майже можуть бути і 40%, може бути і 50%, а може і 20. Тому це фраза ніачєм. Поки татаров, дєрьмак та інше лайно у владі - про ЄС можна не думати.
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21.08.2022 16:34 Ответить
альтернатив нема
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21.08.2022 16:36 Ответить
⚔️Пані Світлана⚔️
@Pani_Svitlana1
· 6 год
Стилізовний триколор позавчора на Хмельниччині. Думаєте неможливо? Подивіться на фото. Це «крьостний ход» російської церкви в центрі Кам'янця-Подільського і його учасники несуть якусь палицю зі стрічками в кольорах українського прапора і рашистського триколора поруч!
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21.08.2022 16:36 Ответить
Скільки народу іде за російським прапором.
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21.08.2022 16:42 Ответить
То не народ, то- отара.
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21.08.2022 16:59 Ответить
А до якої церкви ходить мер Кам'янця-Подільського? Поліції могли наказати не реагувати, навіть якщо хода несе розп'ятих мальчиків у трусіках
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21.08.2022 16:44 Ответить
вы что там ох..ли ? позорники
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21.08.2022 17:06 Ответить
непотрібно дивуватися Хмельниччина це оплот московської секти на заході країни по кількості "приходів" і навіть з початком війни мало що змінилося,нажаль..
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21.08.2022 18:26 Ответить
То армяшки нет по кликухе новинский там. Тот бы бабела подкинул жменьку, стена бы шла от забора до забора. Это и есть цена нашей сущности на сегодня. Хорошо что ,боже царя храни не завыли!
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21.08.2022 19:15 Ответить
от тому не гасять по чернівеччині -там всі касабскі попи
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21.08.2022 16:45 Ответить
от хто вона така...якась віце-прем'єр з хз яких питань..ото як радників у нащого вовочки 100500 шт..так і якихось віциків з хз яких питань..

це не делегування влади..це розпорошення відповідальності, щоб цінців не знайти..капець штат утриманців роздули..а потім волають про дири у бюджеті..

ті апарати тпеба вже на 70 відсотків скоротити
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21.08.2022 16:45 Ответить
ну в ЄС такі краївки як Ердоган душу продасть..Мадьяри шоб їм було добре..Макарон з сексом по тєлєфону ..Шольц аби шо не сталось....Гутьєреш з памперсами бігає над тою шоблою
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21.08.2022 16:46 Ответить
Фу ***
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21.08.2022 16:46 Ответить
Вони вважають що в Україні всі тільки дивляться телевізор та читають всі ці продажні змі, помиляєтесь, всіх тих хто зрадив цю країну знайдуть та покарають
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21.08.2022 16:52 Ответить
Тобто до кінця 2022 року тре виконати умови з кандидатства до ЄС, а вони ще не виконали зобов'язання з асоціації від 2014, і "чекають" на "політичну ясність" щодо членства? Вона родичка Безуглої чи що?
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21.08.2022 16:53 Ответить
Україна майже на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС . що це за "зелене бла бла бла ,котре заховане у слові "майже"?
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21.08.2022 16:54 Ответить
Єдине, чого нам не вистачає, - політичної ясності щодо наступних кроків . Та ще , щоб люди прийшовши у лікарню , не сунули лікарю 200 гривень у кишеню .
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21.08.2022 17:00 Ответить
Зелень как всегда врет,это их главное достоинство,а Стефанишина из их болота.
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21.08.2022 16:56 Ответить
ТБ КАНАЛИ з-ПІД Єрмака забрали? ТРИ канали повернули в цифровий простір? ГНИДОТИНУ ОПУ навколо Єрмака вигребли - окрім Демченко там щеїх куча. СВОБОДУ СЛОВА на ЄРМАКОМАРАФОНІ забезпечуєте присутністю Бутусова, Портнікова, Соклової й багатьох інших експертів -журналістів ...
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21.08.2022 17:06 Ответить
Люди державного рівня говорять таке марення. Хоча би в ЄС про це не пізнали.
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21.08.2022 17:14 Ответить
"це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності". Джерело:

Що?))
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21.08.2022 17:17 Ответить
Завтра вы запоете что уже 72,55% на выполнили, а послезавтра 73,2437% .... Вы *** все сделайте а потом себе звезды на жопу вешать будете, отчитались они... Ваши отчеты только для самопиара, типа посмотрите какие мы ******** от сколько сделали уже!!!
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21.08.2022 17:28 Ответить
Але ж не на 100%...чому???
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21.08.2022 17:41 Ответить
ПРИКЛАД - заява Спартц у твітері про діїі Єрмака по затриманню переправки зброї на передову... Вона нещоданво була у Києві, їй запропонували зустріч з Єрмаком ... ДЕ КОМЕНТАРІ НА МАРАФОНІ ЄРМАКІВЩИНИ ?
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21.08.2022 17:46 Ответить
Я також чекаю...дуже.
Хоча я противник вступу в ЄС.
НАТО - завжи був "ЗА"
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21.08.2022 17:56 Ответить
Ясності? Виконайте все завдання на 100% і буде вам *ясность*....
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21.08.2022 18:23 Ответить
Вмикають потвори зелені дурака,якої вам **** ясності не хватає,що розкрадати гуманітарку не можна?Так,це навіть циганському коню відомо,а вам ні?
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21.08.2022 18:43 Ответить
"Україна майже на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію"
Залишились дрібниці:
- прибрати лайно у владі;
- 73 дупоголовим подарувати хоч курячій мозок!
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21.08.2022 18:59 Ответить
У наивности не может быть предела
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21.08.2022 19:33 Ответить
Тупа влада не розуміе, що 70% це не 100%.
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21.08.2022 20:19 Ответить
"Политическую ясность" в ЕС дают Германия и Франция.Вот теперь,когда внутри этих стран к власти всё больше предъявляют претензий и рейтинги Шольца и макрона резко идут вниз,нужно всеми силами надавливать на встречные шаги ЕС к Украине.не ждать их решения ,а подталкивать их к правильному решению
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22.08.2022 00:00 Ответить
 
 