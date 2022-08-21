В Херсонской области оккупанты фактически провалили подготовку к "референдуму", дату переносят в четвертый раз, - Хлань
Псевдореферендум на Юге оккупационные власти еще раз откладывают.
Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты уже в четвертый раз перенесли дату так называемого "референдума" на захваченных территориях Херсонщины. Сначала его анонсировали на апрель. Затем перенесли на начало мая, впоследствии – на конец. В июне называли дату – 11 сентября, однако теперь и об 11 сентября оккупанты не говорят.
По его словам, оккупанты фактически провалили подготовку к "референдуму". Благодаря партизанам и уничтожению вражеских складов, опорных и командных пунктов, обстрелов мостов через Днепр украинскими защитниками у оккупантов "тотальная паника". Предварительно новой датой "референдума" должно стать так называемое голосование в один день с Донецкой областью.
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Про інші області не можу нічого сказати.
В райцентрах роботи немає, всі бідні і тільки пару багатих агрономів на один район, які все зкупили в свій час. А тут орки з ЗП 4к доларів, то звичайно вони на них кидаються