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Новости Война
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В Херсонской области оккупанты фактически провалили подготовку к "референдуму", дату переносят в четвертый раз, - Хлань

херсонщина,херсонська

Псевдореферендум на Юге оккупационные власти еще раз откладывают.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты уже в четвертый раз перенесли дату так называемого "референдума" на захваченных территориях Херсонщины. Сначала его анонсировали на апрель. Затем перенесли на начало мая, впоследствии – на конец. В июне называли дату – 11 сентября, однако теперь и об 11 сентября оккупанты не говорят.

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По его словам, оккупанты фактически провалили подготовку к "референдуму". Благодаря партизанам и уничтожению вражеских складов, опорных и командных пунктов, обстрелов мостов через Днепр украинскими защитниками у оккупантов "тотальная паника". Предварительно новой датой "референдума" должно стать так называемое голосование в один день с Донецкой областью.

оккупация (10209) референдум (1505) Херсон (2917) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+1
Так орки взяли Благодатне трьома танками та одним бмп! Який контрнаступ, коли орки трьома танками беруть стратегічний вузол, з якого відкривається пряма дорога на Миколаїв?
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21.08.2022 17:16 Ответить
+1
А в Снігурівці половина місцевих шалав вагітні від орків. Вже вся Миколаївська область про це знає.
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21.08.2022 17:19 Ответить
+1
Тобто вони не були згвалтовані, а саме добровільно?
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21.08.2022 17:33 Ответить
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Тут карта очень не точная. Ну пока что они вернули маленький кусочек из того что было давным давно. Но факт в том, что они пошли вперед
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21.08.2022 17:14 Ответить
По факту під орками значно більше наших земель, чим на цій карті. Deep state показує максимально наближене до правди
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21.08.2022 17:17 Ответить
Так і є
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21.08.2022 17:29 Ответить
Так орки взяли Благодатне трьома танками та одним бмп! Який контрнаступ, коли орки трьома танками беруть стратегічний вузол, з якого відкривається пряма дорога на Миколаїв?
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21.08.2022 17:16 Ответить
и шо ти морозіш, ти карту смотрел или повторюєш чужі слова, яка пряма дорога??? железка? так там ще засілля, квітневе.....пройти треба, трасса з снігурівки??? так там теж ще партизанське і ставкі.... відчині гугл землю, замість того шоб зраду сіяти, а мог би и зі зброєю в руках допомогти ЗСУ , а не чушь нести....
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21.08.2022 19:17 Ответить
Сіль їм на хер а не Херсон
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21.08.2022 17:07 Ответить
А в Снігурівці половина місцевих шалав вагітні від орків. Вже вся Миколаївська область про це знає.
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21.08.2022 17:19 Ответить
Тобто вони не були згвалтовані, а саме добровільно?
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21.08.2022 17:33 Ответить
Як людина, яка народилася в Миколаївській області і все життя тут проживши, знаючи місцевих шалав, то ще питання хто кого там гвалтував, чесно.
Про інші області не можу нічого сказати.
В райцентрах роботи немає, всі бідні і тільки пару багатих агрономів на один район, які все зкупили в свій час. А тут орки з ЗП 4к доларів, то звичайно вони на них кидаються
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21.08.2022 17:40 Ответить
 
 