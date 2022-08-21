Перед вторжением РФ Шольц сказал Путину, что Украина не станет членом НАТО "ближайшие 30 лет"
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье во время Дня открытых дверей в саду своей резиденции заявил, что во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным до вторжения заверил его в отдаленной перспективе членства Украины в НАТО.
Отвечая на вопрос, почему члены НАТО якобы не учли интересы России в сфере безопасности до начала полномасштабного вторжения в Украину, Шольц заявил: "НАТО никогда не представляло угрозу России", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Он добавил, что во время переговоров до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заверил Путина, что вступление Киева в Альянс "не произойдет в ближайшие 30 лет".
Именно поэтому, считает немецкий канцлер, Путин не хочет принимать либеральные и открытые общества в Европе и имел "абсолютно абсурдные" идеи – например, говорил Шольцу, что Беларусь и Украина не должны существовать как отдельные государства.
Напомним, в декабре 2021 года Россия выставила ультиматум США и НАТО об отказе от расширения Альянса и фактической отмене его расширения после 1997 года.
Позже именно отказ выполнить эти требования вместе с якобы угрозой агрессии со стороны Украины Москва выставляла как причину начала полномасштабной агрессии.
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"я німецьку забув би
тільки тому
що нею розмовляє
хєр шольц"
Самому не смішно?
Я вже про Шольца не кажу...хто взагалі з західних политиків високого рівня мог таке сказати?
Членство - это шашечки, всегда можно дорисовать.
очень ободряюще))
дураки не поняли, что не "членство в нато" дело
Фрау штазі зробила усе, щоб нас на брали у НАТО, цей хєр штазі продовжує робити теж саме. Нам дійсно треба ще років тридцять, поки не повиздихають усі путіністи.
С*ка ты шольц. Сдохнешь скоро, а Украина была, есть и будет. И в НАТО в том числе, и быстрее чем ты пообещал