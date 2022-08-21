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Новости Война
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Перед вторжением РФ Шольц сказал Путину, что Украина не станет членом НАТО "ближайшие 30 лет"

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье во время Дня открытых дверей в саду своей резиденции заявил, что во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным до вторжения заверил его в отдаленной перспективе членства Украины в НАТО.

Отвечая на вопрос, почему члены НАТО якобы не учли интересы России в сфере безопасности до начала полномасштабного вторжения в Украину, Шольц заявил: "НАТО никогда не представляло угрозу России", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он добавил, что во время переговоров до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заверил Путина, что вступление Киева в Альянс "не произойдет в ближайшие 30 лет".

Именно поэтому, считает немецкий канцлер, Путин не хочет принимать либеральные и открытые общества в Европе и имел "абсолютно абсурдные" идеи – например, говорил Шольцу, что Беларусь и Украина не должны существовать как отдельные государства.

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Напомним, в декабре 2021 года Россия выставила ультиматум США и НАТО об отказе от расширения Альянса и фактической отмене его расширения после 1997 года.

Позже именно отказ выполнить эти требования вместе с якобы угрозой агрессии со стороны Украины Москва выставляла как причину начала полномасштабной агрессии.

НАТО (10176) путин владимир (31651) членство в НАТО (1548) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+75
Угроза НАТО изначально была только предлогом, Путину нужна империя, он болен СССР.
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21.08.2022 17:27 Ответить
+54
Підар
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21.08.2022 17:26 Ответить
+47
Почему ***** решилость напасть на Украину? Потому что Европа и США целый год убеждали ***** что не возьмут Украину в НАТО и не будут помогать Украине оружием. Тут ***** уже не сдержался, такой лакомый и беззащитный кусок схватить
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21.08.2022 17:28 Ответить
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теж не розумію що не так зі словами Шольца,німці прекрасно бачили як ставляться в самій Україні до НАТО,плюс окупований Крим,тож він і прикинув,що якщо ніфіга не зміниться то Україну в НАТО приймуть ну дууууже не скоро
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21.08.2022 23:56 Ответить
Сподіваюсь, воно вдохне в один день з (уйлом. Ну добре, як бонус, можна своєю смертю.
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21.08.2022 19:39 Ответить
перефразуючи маяковського:

"я німецьку забув би
тільки тому
що нею розмовляє
хєр шольц"
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21.08.2022 20:09 Ответить
Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну запевнив Путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років" ,що і стало причиною повномасштабної рашистської бойні в Україні.Якщо би прорашистський німецький холуй в той час запевний рашистського вбивцю в тому, що у випадку вторгнення на територію України вона тут же буде прийнята в НАТО і рашисту прийдеться вести війну із НАТО,то 100% ніякої війни б не було в Україні.Фріци є рашистські васали і фінансові спонсори куйла.
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21.08.2022 20:18 Ответить
що у випадку вторгнення на територію України вона тут же буде прийнята в НАТО і рашисту прийдеться вести війну із НАТО

Самому не смішно?
Я вже про Шольца не кажу...хто взагалі з західних политиків високого рівня мог таке сказати?
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21.08.2022 21:35 Ответить
Украине нужны стандарты НАТО, алгоритмы НАТО и вооружение НАТО.
Членство - это шашечки, всегда можно дорисовать.
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21.08.2022 21:46 Ответить
думаю макрон тоже подобное говорил))
очень ободряюще))

дураки не поняли, что не "членство в нато" дело
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21.08.2022 22:20 Ответить
Ой дурак... они так и не понимаю, что происходит. Люди в полном неадеквате...
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21.08.2022 22:36 Ответить
Посмотрите на это ***** ****** с тонкими губками...
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21.08.2022 23:43 Ответить
этот туповатый немец проговорился- Германия и вправду решает за весь ЕС кому,когда и где быть...Не "треснет лицо" у Германии от такого самовольства? Не правы ли восточные члены ЕС,что Германия пытается сварганить из ЕС Четвёртый Рейх,правда федеративный,не на национальной основе,но с центром в Берлине ???...Нужно "задвигать" немцев "на их полочку",завязывая региональные союзы и бизнес с соседями (Польша,Прибалтика,Молдова..) .а потом уж сливаться с ЕС уже на правах не бедного родственника и не на оценку Германии...
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21.08.2022 23:54 Ответить
Німеччина та Хранція поводяться як олігархат у ЄС.

Фрау штазі зробила усе, щоб нас на брали у НАТО, цей хєр штазі продовжує робити теж саме. Нам дійсно треба ще років тридцять, поки не повиздихають усі путіністи.
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22.08.2022 00:25 Ответить
а почему он не сказал тоже самое про швецию с финляндией? Путин там тоже был против.
С*ка ты шольц. Сдохнешь скоро, а Украина была, есть и будет. И в НАТО в том числе, и быстрее чем ты пообещал
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22.08.2022 00:30 Ответить
После провала в Украине пуйлу нужен будет какой-то компенсатор и им станет белорашка.Вот там действительно русня сможет организовать блиц-криг в Минск за 3 дня.
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22.08.2022 03:58 Ответить
Та кацапы там и за один день управятся
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22.08.2022 04:33 Ответить
Це і так відомо. Теж мені новина. Вступ в НАТО, ніяк не залежить від якихось стандартизацій. Це можна влаштувати в 1 день. Бюрократи смердючі!
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22.08.2022 08:37 Ответить
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