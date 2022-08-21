Военные РФ с Запорожской АЭС были доставлены в реанимацию с признаками, идентичными лучевой болезни, - парамедик Бондаренко требует расследовать ситуацию на ЗАЭС

Военные РФ с ЗАЭС 31 июля были доставлены в военный госпиталь и находятся в реанимации.

Российские военные, которые находились на территории Запорожской атомной станции, госпитализированы с симптомами лучевой болезни. Чтобы выяснить, что происходит на территории ЗАЭС, нужно немедленно демилитаризировать ее и отдать под контроль международных организаций. Об этом заявил на своей странице в Facebook парамедик Богдан Бондаренко, находящийся сейчас на передовой, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные, выполнявшие задачи на Запорожской АЭС, были доставлены в реанимацию с признаками, идентичными лучевой болезни. Россияне, конечно, говорят о химическом отравлении, но привезли раненых с атомной станции. Не говоря вообще об уровне доверия к российской информации. Сейчас , пока не поздно, нужно сделать все возможное, чтобы получить правдивую картину ситуации на станции", – заявил Бондаренко.

Он отметил, что военные из ЗАЭС 31 июля были доставлены в военный госпиталь и находятся в реанимации. Министерство обороны РФ распространило информацию о том, что у пострадавших "обследование выявило наличие органического яда искусственного происхождения". Но это произошло, когда россияне обстреливали Запорожскую АЭС.

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"Примерно в это время россия и Украина обменялись взаимными обвинениями в обстреле станции. Украинский "Энергоатом" заявил о возможной утечке радиации на ЗАЭС. При этом "Росатом" вывел со станции в экстренном порядке своих сотрудников, а инспекторам МАГАТЭ оккупанты отказали в доступе ", – пишет Бондаренко.

Парамедик считает, что ситуация с сокрытием Россией информации напоминает поведение руководства СССР сразу после Чернобыльской трагедии.

"Что-то подобное последний раз наблюдалось в первый месяц после Чернобыльской катастрофы. Руководство СССР отчаянно скрывало и искажало правду, что привело к катастрофическим последствиям как для здоровья и жизни миллионов людей, так и для самой советской власти, которой не простили эту ложь. Надо немедленно. демилитаризовать станцию ​​и отдать ее под контроль ООН, МАГАТЭ или другой независимой структуры. Это вопрос выживания. Сознательный уровень возможностей международных организаций, точнее их уровня беспомощности, но другого пока нет", - подчеркнул Богдан Бондаренко.