Военные РФ с Запорожской АЭС были доставлены в реанимацию с признаками, идентичными лучевой болезни, - парамедик Бондаренко требует расследовать ситуацию на ЗАЭС
Военные РФ с ЗАЭС 31 июля были доставлены в военный госпиталь и находятся в реанимации.
Российские военные, которые находились на территории Запорожской атомной станции, госпитализированы с симптомами лучевой болезни. Чтобы выяснить, что происходит на территории ЗАЭС, нужно немедленно демилитаризировать ее и отдать под контроль международных организаций. Об этом заявил на своей странице в Facebook парамедик Богдан Бондаренко, находящийся сейчас на передовой, передает Цензор.НЕТ.
"Российские военные, выполнявшие задачи на Запорожской АЭС, были доставлены в реанимацию с признаками, идентичными лучевой болезни. Россияне, конечно, говорят о химическом отравлении, но привезли раненых с атомной станции. Не говоря вообще об уровне доверия к российской информации. Сейчас , пока не поздно, нужно сделать все возможное, чтобы получить правдивую картину ситуации на станции", – заявил Бондаренко.
Он отметил, что военные из ЗАЭС 31 июля были доставлены в военный госпиталь и находятся в реанимации. Министерство обороны РФ распространило информацию о том, что у пострадавших "обследование выявило наличие органического яда искусственного происхождения". Но это произошло, когда россияне обстреливали Запорожскую АЭС.
"Примерно в это время россия и Украина обменялись взаимными обвинениями в обстреле станции. Украинский "Энергоатом" заявил о возможной утечке радиации на ЗАЭС. При этом "Росатом" вывел со станции в экстренном порядке своих сотрудников, а инспекторам МАГАТЭ оккупанты отказали в доступе ", – пишет Бондаренко.
Парамедик считает, что ситуация с сокрытием Россией информации напоминает поведение руководства СССР сразу после Чернобыльской трагедии.
"Что-то подобное последний раз наблюдалось в первый месяц после Чернобыльской катастрофы. Руководство СССР отчаянно скрывало и искажало правду, что привело к катастрофическим последствиям как для здоровья и жизни миллионов людей, так и для самой советской власти, которой не простили эту ложь. Надо немедленно. демилитаризовать станцию и отдать ее под контроль ООН, МАГАТЭ или другой независимой структуры. Это вопрос выживания. Сознательный уровень возможностей международных организаций, точнее их уровня беспомощности, но другого пока нет", - подчеркнул Богдан Бондаренко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шансів на це все меньше та меньше…
дозиметри в руки та швиденько заміри зробити!
Що та як невідомо, але працює ППО.
Чекаємо на подробиці
Пішлють расєян на х.. , а потім хвилюються "чи дійшли?".
Питання на засипку: що відомо ваньці про радіацію та її вплив на людський організм?
Все текущие реакторы в Украине водо-водяные. 14 реакторов ВВЭР-1000 и 2 реактора ВВЭР-440.
По технологии это самые безопасные серийные реакторы в мире.
Они двухконтурные. Это значит что вода контактирующая с радиоактивными элементами остается в большом таком бункере - гермооболочке. И не выходит за его пределы. Это вода первого контура.
Воду которую пускают на турбины нагревают там же в больших бочках - парогенераторах. Это вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются.
Это кстати ключевое отличие от чернобыльской атомной - там были старые канальные реакторы одноконтурные. Без гермооболочки. Без корпуса реактора.
Что такое гермооболочка? - Это бетонный кубик 50-60 метров. С толщиной бетона около одного метра. В который плотно-плотно набиты устройства первого контура. И в самом ее центре находится сам реактор.
Реактор представляет из себя аккуратную бочку шириной 4,5 м, и высотой активной зоны 6 метров. Остальное что вы можете найти на чертежах это вспомогательные устройства.
Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали.
Важно понять - это не то канальное дерьмо что использовалось в чернобыле. Это очень компактное устройство и высоким уровнем защищенности.
Вокруг реактора много других устройств что его прикрывают.
+ ложе самого реактора
Вода первого контура всегда остается внутри гермооболочки. На крайний случай созданы системы залива всей гермооболочки холодной водой для охлаждения реактора.
Рядом есть турбинный зал - в нем низкотемпературная турбина. В ней вода второго не радиоактивного контура.
Про работу самого реактора.
Как его можно "взорвать"? - Никак.
Там низкое обогащение топлива, ******** системы защиты, двойная система управления мощностью - как через управляющие стержни, так и через раствор борной кислоты, впрыскиваемой в воду первого контура.
При любых нештатных ситуациях происходит отключение автоматикой реактора, и затем включить его можно через неделю только. Даже если попробовать - автоматика не даст этого сделать.
Да, в списки внештатных ситуаций входит так же повреждение ЛЭП от станции к потребителю. Из за этого реактор могут выключить. Это нормально и пугаться этого не стоит. Постоит и мы его снова включим.
Тепловая инерция реактора так же значительно ниже чем у чернобыльского - он остынет куда быстрее.
В качестве замедлителя в ВВЭР так же используется вода. Замедлитель нужен что бы происходила ядерная реакция. Без него - неакции не будет.
В отличии от чернобыльского реактора, в котором замедлителем были графитовые блоки, в ВВЭР реакция останавливается наглухо при любом чихе. А тем более пробитии реактора.
+ отдельно выделю что сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак - даже теоретически.
И даже если ну очень-очень постараться - отключить насосы и стараться повторить Фокусиму.. то максимум который можно получить через неделю такой возни это расплавление ядерного топлива и вытекание его в специальный поддон под реактором. Все.
Больше тут ничего не сделаешь.
Это хорошая и очень надежная технология.
Мы долго старались что бы этот реактор был максимально безопасен.
"Окей, а артиллерия или еще чего?"
Смотрите - гермооболочке похер на артиллерию. Что бы ее разбить по ней надо очень долго бить прямой наводкодкой. А потом еще пробиваться через устройства первого контура. Стальные. Никак. Просто - никак.
Случайные выстрелы и попадания гермооболочка даже не заметит.
Аналогично с бомбардировкой и другими типами урона.
Могут попасть по турбинному залу и остановить тем самым турбину. Это да. Но там нет радиоактивности.) Просто остановится блок и все.
Турбина к тому же низкотемпературна - так что разлет деталей тоже будет незначителен.
Могут попасть по градирне - это такая большая бетонная штука, высокая-высокая.
По ней сложно не попасть. Она еще из тонкого бетона, дырка будет большая... Картинка для пропаганды ********.)) Но - вот *****. Вообще *****.
Градирня сделана такой высокой только что бы увеличить тягу для охлаждения воды исходящей из конденсатора. И в основном технологическом процессе не очень задействована. Так что максимум который получится из за разрушения градини - в конденсаторе будет более теплая вода.
+ градирня то не одна))
Я честно не знаю разрабатывали ли механизмы работы АЭС с поврежденной градирней, но это возможно. Вот вообще возможно - просто брать воду из ближайшего источника и не пускать ее в замкнутый цикл, а сбрасывать обратно. Эта вода вообще никаким образом не становится радиоактивной, так что пофиг.)
Про хранилища отработанного ядерного топлива.
Да, они есть на каждой станции.
Что в самой гермооболочке, что у некоторых на территории. Не буду врать - не помню у кого кроме Хмельницкой есть отдельно стоящий ХАЯТ.
В любом случае - они очень хорошо защищены.
И для отработанного ядерного топлива так же актуальна информация что я писал в разделе про ЧАЭС - с ним очень сложно что-то сделать.
_______________________
Суммируя - даже если орки окончательно сойдут с ума и будут стараться нас запугать тем что долбанут по станции... Эти суки просто ******. Как наркоман в подъезде. Бо оно низошло до уровня животного.
А наши АЭС рассчитаны на просто чертов ад.
И мы выстоим не смотря ни на что.
Бо це наша земля. І ми нікому нічого не віддамо.
Слава Україні!
P.S.: а вообще - я психотерапевт.))
У меня на странице вы можете найти актуальную информацию по тому как управлять своим состоянием в текущих условиях и вообще. Она уже сейчас есть, а будет ее еще больше)
Да, горит. Да, стреляют. Да, хреново.
Но горит админ.корпус и корпус Г. Там есть чему гореть.
Да, могут попасть по блокам. Но как и писал ранее - максимум нам нужно будет сделать ремонт. Возможно - длительный.
Ось я як фізик коротко відповім психотерапевту-
відходи відпрацьовані там зберігаються. Якщо зерно крали, то відходи, як сировина до ядерної зброї, не менш цінна за зерно. вантажили без дотримання техніки безпеки - ну й отримали достатньо високу дозу.
І ще невідомо - чи ті відходи кацапи вивезуть, чи розкидають у нас при відступі.
- Вчера!
- Ну и как?
- Прибил таки гада!
PWR (pressurized water reactor) - водно-водяний реактор, в якому легка вода є теплоносієм і сповільнювачем (наприклад ВВЕР);
BWR (boiling water reactor) - киплячий реактор, в якому, на відміну від PWR, утворення пари, що подається на турбіни, відбувається безпосередньо в реакторі;
FBR (fast breeder reactor) - реактор-розмножувач на швидких нейтронах, що не вимагає наявності сповільнювача;
GCR (gas-cooled reactor) - газоохолоджуваний реактор. У ролі сповільнювача використовується як правило графіт;
LWGR (light water graphite reactor) - графіто-водяний реактор, наприклад РБМК;
PHWR (pressurised heavy water reactor) - важководний реактор;
HTGR (high-temperature gas-cooled) - високотемпературний газоохолоджуваний реактор;
HWGCR (heavy water-moderated, gas-cooled reactor) - газоохолоджуваний реактор з важководним сповільнювачем;
HWLWR (heavy water-moderated, boiling light-water-cooled reactor) - киплячий реактор зі сповільнювачем з важкої води;
PBMR (pebble bed modular reactor(англ.)) - модульний реактор з кульовими ТВЕЛами;
SGHWR (Steam-Generating Heavy Water Reactor) - киплячий важководний реактор.
А по факту реактори були збудовані в 1976 і далее строк експлуатації 25 років. а тепер рахуйте... термін експлуатації 1 енергоблока продовжали на 20 років (а як ????) давали заключеня українські вчені.
Там сам бетон навколо реакторів вже фоніт.....
Как бывший дежурный инженер цеха ТАИ 3го блока РАЭС (СНС Володя Чигаркин), могу сказать, что чел в основном изложил правильные факты.
А диванні іксперди з Енергоатому та МАГАТЕ навіть і близько не розуміють що там і як.
ПТРК Корнет роZZія:
Боевые части: Тандемная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 кумулятивная : Масса ВВ: 4,6 кг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробиваемость за ДЗ: - 1200 мм гомогенной брони ....
ото й усе.
а далі вмикаєте "Китайский синдром" та дивитись Фильм, который вышел в прокат в США https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 16 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1979 года , всего за несколько дней до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4 реальных событий на АЭС Три-Майл-Айленд в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пенсильвании .
бо всі ядерні реактори побудовані на охолодженні активної зони
Вот за цих ти не переживай
Я
Даже если там умрут ВСЕ в радиусе 100км - русские никого туда не пустят и взрывать ничего не будут.
Даже ослу ясно, что они хотят - отключить от станции Украину.
Хватит бредить !!!
Но задача у них - отключить Украину.
Сказка про взорвать - для украинского лохтората.
вдов...
Но свинья грязь всегда найдёт!
про дозіметри вони ж навіть і не чули
Чтобы укрфашисты дрг не пробрались.