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Новости Война
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Военные РФ с Запорожской АЭС были доставлены в реанимацию с признаками, идентичными лучевой болезни, - парамедик Бондаренко требует расследовать ситуацию на ЗАЭС

заес,аес,запорізька

Военные РФ с ЗАЭС 31 июля были доставлены в военный госпиталь и находятся в реанимации.

Российские военные, которые находились на территории Запорожской атомной станции, госпитализированы с симптомами лучевой болезни. Чтобы выяснить, что происходит на территории ЗАЭС, нужно немедленно демилитаризировать ее и отдать под контроль международных организаций. Об этом заявил на своей странице в Facebook парамедик Богдан Бондаренко, находящийся сейчас на передовой, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные, выполнявшие задачи на Запорожской АЭС, были доставлены в реанимацию с признаками, идентичными лучевой болезни. Россияне, конечно, говорят о химическом отравлении, но привезли раненых с атомной станции. Не говоря вообще об уровне доверия к российской информации. Сейчас , пока не поздно, нужно сделать все возможное, чтобы получить правдивую картину ситуации на станции", – заявил Бондаренко.

Он отметил, что военные из ЗАЭС 31 июля были доставлены в военный госпиталь и находятся в реанимации. Министерство обороны РФ распространило информацию о том, что у пострадавших "обследование выявило наличие органического яда искусственного происхождения". Но это произошло, когда россияне обстреливали Запорожскую АЭС.

Также читайте: "Алкогольное химическое оружие", - ОП относительно обвинений оккупантов об отравлении на Запорожской АЭС

"Примерно в это время россия и Украина обменялись взаимными обвинениями в обстреле станции. Украинский "Энергоатом" заявил о возможной утечке радиации на ЗАЭС. При этом "Росатом" вывел со станции в экстренном порядке своих сотрудников, а инспекторам МАГАТЭ оккупанты отказали в доступе ", – пишет Бондаренко.

Парамедик считает, что ситуация с сокрытием Россией информации напоминает поведение руководства СССР сразу после Чернобыльской трагедии.

"Что-то подобное последний раз наблюдалось в первый месяц после Чернобыльской катастрофы. Руководство СССР отчаянно скрывало и искажало правду, что привело к катастрофическим последствиям как для здоровья и жизни миллионов людей, так и для самой советской власти, которой не простили эту ложь. Надо немедленно. демилитаризовать станцию ​​и отдать ее под контроль ООН, МАГАТЭ или другой независимой структуры. Это вопрос выживания. Сознательный уровень возможностей международных организаций, точнее их уровня беспомощности, но другого пока нет", - подчеркнул Богдан Бондаренко.

армия РФ (19885) радиация (321) Запорожская АЭС (727)


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Топ комментарии
+34
Щось вкрасти хотіли і не туди залізли. Одним словом, орки.
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21.08.2022 18:43 Ответить
+25
хватит бред писать об АЕС. Надоел этот ******.

Все текущие реакторы в Украине водо-водяные. 14 реакторов ВВЭР-1000 и 2 реактора ВВЭР-440.

По технологии это самые безопасные серийные реакторы в мире.

Они двухконтурные. Это значит что вода контактирующая с радиоактивными элементами остается в большом таком бункере - гермооболочке. И не выходит за его пределы. Это вода первого контура.

Воду которую пускают на турбины нагревают там же в больших бочках - парогенераторах. Это вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются.

Это кстати ключевое отличие от чернобыльской атомной - там были старые канальные реакторы одноконтурные. Без гермооболочки. Без корпуса реактора.

Что такое гермооболочка? - Это бетонный кубик 50-60 метров. С толщиной бетона около одного метра. В который плотно-плотно набиты устройства первого контура. И в самом ее центре находится сам реактор.

Реактор представляет из себя аккуратную бочку шириной 4,5 м, и высотой активной зоны 6 метров. Остальное что вы можете найти на чертежах это вспомогательные устройства.

Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали.

Важно понять - это не то канальное дерьмо что использовалось в чернобыле. Это очень компактное устройство и высоким уровнем защищенности.

Вокруг реактора много других устройств что его прикрывают.

+ ложе самого реактора

Вода первого контура всегда остается внутри гермооболочки. На крайний случай созданы системы залива всей гермооболочки холодной водой для охлаждения реактора.

Рядом есть турбинный зал - в нем низкотемпературная турбина. В ней вода второго не радиоактивного контура.

Про работу самого реактора.

Как его можно "взорвать"? - Никак.

Там низкое обогащение топлива, ******** системы защиты, двойная система управления мощностью - как через управляющие стержни, так и через раствор борной кислоты, впрыскиваемой в воду первого контура.

При любых нештатных ситуациях происходит отключение автоматикой реактора, и затем включить его можно через неделю только. Даже если попробовать - автоматика не даст этого сделать.

Да, в списки внештатных ситуаций входит так же повреждение ЛЭП от станции к потребителю. Из за этого реактор могут выключить. Это нормально и пугаться этого не стоит. Постоит и мы его снова включим.

Тепловая инерция реактора так же значительно ниже чем у чернобыльского - он остынет куда быстрее.

В качестве замедлителя в ВВЭР так же используется вода. Замедлитель нужен что бы происходила ядерная реакция. Без него - неакции не будет.

В отличии от чернобыльского реактора, в котором замедлителем были графитовые блоки, в ВВЭР реакция останавливается наглухо при любом чихе. А тем более пробитии реактора.

+ отдельно выделю что сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак - даже теоретически.

И даже если ну очень-очень постараться - отключить насосы и стараться повторить Фокусиму.. то максимум который можно получить через неделю такой возни это расплавление ядерного топлива и вытекание его в специальный поддон под реактором. Все.

Больше тут ничего не сделаешь.

Это хорошая и очень надежная технология.

Мы долго старались что бы этот реактор был максимально безопасен.

"Окей, а артиллерия или еще чего?"

Смотрите - гермооболочке похер на артиллерию. Что бы ее разбить по ней надо очень долго бить прямой наводкодкой. А потом еще пробиваться через устройства первого контура. Стальные. Никак. Просто - никак.

Случайные выстрелы и попадания гермооболочка даже не заметит.

Аналогично с бомбардировкой и другими типами урона.

Могут попасть по турбинному залу и остановить тем самым турбину. Это да. Но там нет радиоактивности.) Просто остановится блок и все.

Турбина к тому же низкотемпературна - так что разлет деталей тоже будет незначителен.

Могут попасть по градирне - это такая большая бетонная штука, высокая-высокая.

По ней сложно не попасть. Она еще из тонкого бетона, дырка будет большая... Картинка для пропаганды ********.)) Но - вот *****. Вообще *****.

Градирня сделана такой высокой только что бы увеличить тягу для охлаждения воды исходящей из конденсатора. И в основном технологическом процессе не очень задействована. Так что максимум который получится из за разрушения градини - в конденсаторе будет более теплая вода.

+ градирня то не одна))

Я честно не знаю разрабатывали ли механизмы работы АЭС с поврежденной градирней, но это возможно. Вот вообще возможно - просто брать воду из ближайшего источника и не пускать ее в замкнутый цикл, а сбрасывать обратно. Эта вода вообще никаким образом не становится радиоактивной, так что пофиг.)

Про хранилища отработанного ядерного топлива.

Да, они есть на каждой станции.

Что в самой гермооболочке, что у некоторых на территории. Не буду врать - не помню у кого кроме Хмельницкой есть отдельно стоящий ХАЯТ.

В любом случае - они очень хорошо защищены.

И для отработанного ядерного топлива так же актуальна информация что я писал в разделе про ЧАЭС - с ним очень сложно что-то сделать.

_______________________

Суммируя - даже если орки окончательно сойдут с ума и будут стараться нас запугать тем что долбанут по станции... Эти суки просто ******. Как наркоман в подъезде. Бо оно низошло до уровня животного.

А наши АЭС рассчитаны на просто чертов ад.

И мы выстоим не смотря ни на что.

Бо це наша земля. І ми нікому нічого не віддамо.

Слава Україні!

P.S.: а вообще - я психотерапевт.))

У меня на странице вы можете найти актуальную информацию по тому как управлять своим состоянием в текущих условиях и вообще. Она уже сейчас есть, а будет ее еще больше)

Да, горит. Да, стреляют. Да, хреново.

Но горит админ.корпус и корпус Г. Там есть чему гореть.

Да, могут попасть по блокам. Но как и писал ранее - максимум нам нужно будет сделать ремонт. Возможно - длительный.
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21.08.2022 18:51 Ответить
+21
тільки забезпечте їх поліетиленовими мішками, вони більше нічого не потребують.
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21.08.2022 18:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Щось вкрасти хотіли і не туди залізли. Одним словом, орки.
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21.08.2022 18:43 Ответить
По-любому 3.14***аси.
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21.08.2022 19:01 Ответить
та що щось? - відходи відпрацьовані там зберігаються. Якщо зерно крали, то відходи, як сировина до ядерної зброї, не менш цінна за зерно. вантажили без дотримання техніки безпеки - ну й отримали достатньо високу дозу.
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21.08.2022 19:02 Ответить
Це дуже оптимістичний сценарій, окурку якому чхати на своє військо залюбки Чорнобиль-2 утне аби «вьіиграть многоходовочку» …
шансів на це все меньше та меньше…

дозиметри в руки та швиденько заміри зробити!
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21.08.2022 19:42 Ответить
Дорогенькі медики , доконайте іх там , вам не потрібно казати як ?!
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21.08.2022 21:13 Ответить
тільки забезпечте їх поліетиленовими мішками, вони більше нічого не потребують.
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21.08.2022 18:43 Ответить
А головне- вивезіть іх додому. Нетреба нам землю забруднювати своім сміттям.
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21.08.2022 18:51 Ответить
У Євпаторії надвечір бавовна.
Що та як невідомо, але працює ППО.
Чекаємо на подробиці
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21.08.2022 18:44 Ответить
наверное опять борются с продукцией с алиэкспрес.
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21.08.2022 18:46 Ответить
Теперь ясно, что произошло на складе в Новофедоровке, беспилотник сбросил что-то
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21.08.2022 18:52 Ответить
та да. Что-то такое килограммов на триста. Причем несколько раз. А потом вернулся в Винницу. Или в Ивано-Франковск.
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21.08.2022 19:29 Ответить
Сльози знов заважають навіть писати-так шкода дурних кацапів...
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21.08.2022 18:44 Ответить
Сльози знов заважають навіть писати-так шкода дурних кацапів ти забув написати радістні сльози.
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21.08.2022 19:12 Ответить
Так,українці такі,мають співчутя.
Пішлють расєян на х.. , а потім хвилюються "чи дійшли?".
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21.08.2022 19:24 Ответить
А вони хоч знають що це таке атомна станція? Зате вони ядерною зброєю погрожують. Якщо вибухне станція Росія постраждає ще більше ніж після Чорнобиля.
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21.08.2022 18:45 Ответить
Звідки молоді орки можуть знати про Чорнобиль? Їх ще і в задумі не було.
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21.08.2022 18:49 Ответить
...не было в проекте, бо тогда не на что было набухаться?
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21.08.2022 19:10 Ответить
главно дело знать что взять и где положить непонятную хреновину в зале. А у калмыков и у прочих чувашей встроенного радиометра нет, впрочем как и мозгов.
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21.08.2022 18:45 Ответить
Ну так писали ж не "просто так", що ще в квітні деяких "героев защиты "Рудого" леса" відправили на обстеження до білоруського республіканського радіологічного центру, а потім - відправили в Росію Що з ними зараз - невідомо Ну а це (надіюсь) - звичайний "повтор" і придурки просто полазили "не там" Бо якщо вони "натворили ділов" і радіація вирвалась за межі станції, то справи погані!
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21.08.2022 20:48 Ответить
Дебілоїди граються з ядеркою.
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21.08.2022 18:47 Ответить
Власне, а що Вас дивує? Уявіть собі звичайного мухосранського ваньку, який, будучи лічінусом, скурював щороку по підручнику з фізики у шкільному туалеті.
Питання на засипку: що відомо ваньці про радіацію та її вплив на людський організм?
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21.08.2022 21:34 Ответить
А Сергей Жигулетович разве не дает ладу за облучение?
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21.08.2022 18:47 Ответить
лады - это не по его ведомству. У кужугетовича выдают только нарты с остолом и пару важенок. Тем у кого осталась хотя бы одна рука еще за особые героические заслуги дают бубен.
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21.08.2022 19:11 Ответить
какие проблемы прибить на нарты шильдик жигулей?
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21.08.2022 19:34 Ответить
Світлячки, блін. Летіть тепер у свої ***** і несіть ім просвєтлєніє.
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21.08.2022 18:47 Ответить
Щоб потім вся деревня светилась. Паследний хит на деревне. Асветления не нужно.
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21.08.2022 18:51 Ответить
светлячки, **********...
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21.08.2022 19:11 Ответить
хватит бред писать об АЕС. Надоел этот ******.

Все текущие реакторы в Украине водо-водяные. 14 реакторов ВВЭР-1000 и 2 реактора ВВЭР-440.

По технологии это самые безопасные серийные реакторы в мире.

Они двухконтурные. Это значит что вода контактирующая с радиоактивными элементами остается в большом таком бункере - гермооболочке. И не выходит за его пределы. Это вода первого контура.

Воду которую пускают на турбины нагревают там же в больших бочках - парогенераторах. Это вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются.

Это кстати ключевое отличие от чернобыльской атомной - там были старые канальные реакторы одноконтурные. Без гермооболочки. Без корпуса реактора.

Что такое гермооболочка? - Это бетонный кубик 50-60 метров. С толщиной бетона около одного метра. В который плотно-плотно набиты устройства первого контура. И в самом ее центре находится сам реактор.

Реактор представляет из себя аккуратную бочку шириной 4,5 м, и высотой активной зоны 6 метров. Остальное что вы можете найти на чертежах это вспомогательные устройства.

Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали.

Важно понять - это не то канальное дерьмо что использовалось в чернобыле. Это очень компактное устройство и высоким уровнем защищенности.

Вокруг реактора много других устройств что его прикрывают.

+ ложе самого реактора

Вода первого контура всегда остается внутри гермооболочки. На крайний случай созданы системы залива всей гермооболочки холодной водой для охлаждения реактора.

Рядом есть турбинный зал - в нем низкотемпературная турбина. В ней вода второго не радиоактивного контура.

Про работу самого реактора.

Как его можно "взорвать"? - Никак.

Там низкое обогащение топлива, ******** системы защиты, двойная система управления мощностью - как через управляющие стержни, так и через раствор борной кислоты, впрыскиваемой в воду первого контура.

При любых нештатных ситуациях происходит отключение автоматикой реактора, и затем включить его можно через неделю только. Даже если попробовать - автоматика не даст этого сделать.

Да, в списки внештатных ситуаций входит так же повреждение ЛЭП от станции к потребителю. Из за этого реактор могут выключить. Это нормально и пугаться этого не стоит. Постоит и мы его снова включим.

Тепловая инерция реактора так же значительно ниже чем у чернобыльского - он остынет куда быстрее.

В качестве замедлителя в ВВЭР так же используется вода. Замедлитель нужен что бы происходила ядерная реакция. Без него - неакции не будет.

В отличии от чернобыльского реактора, в котором замедлителем были графитовые блоки, в ВВЭР реакция останавливается наглухо при любом чихе. А тем более пробитии реактора.

+ отдельно выделю что сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак - даже теоретически.

И даже если ну очень-очень постараться - отключить насосы и стараться повторить Фокусиму.. то максимум который можно получить через неделю такой возни это расплавление ядерного топлива и вытекание его в специальный поддон под реактором. Все.

Больше тут ничего не сделаешь.

Это хорошая и очень надежная технология.

Мы долго старались что бы этот реактор был максимально безопасен.

"Окей, а артиллерия или еще чего?"

Смотрите - гермооболочке похер на артиллерию. Что бы ее разбить по ней надо очень долго бить прямой наводкодкой. А потом еще пробиваться через устройства первого контура. Стальные. Никак. Просто - никак.

Случайные выстрелы и попадания гермооболочка даже не заметит.

Аналогично с бомбардировкой и другими типами урона.

Могут попасть по турбинному залу и остановить тем самым турбину. Это да. Но там нет радиоактивности.) Просто остановится блок и все.

Турбина к тому же низкотемпературна - так что разлет деталей тоже будет незначителен.

Могут попасть по градирне - это такая большая бетонная штука, высокая-высокая.

По ней сложно не попасть. Она еще из тонкого бетона, дырка будет большая... Картинка для пропаганды ********.)) Но - вот *****. Вообще *****.

Градирня сделана такой высокой только что бы увеличить тягу для охлаждения воды исходящей из конденсатора. И в основном технологическом процессе не очень задействована. Так что максимум который получится из за разрушения градини - в конденсаторе будет более теплая вода.

+ градирня то не одна))

Я честно не знаю разрабатывали ли механизмы работы АЭС с поврежденной градирней, но это возможно. Вот вообще возможно - просто брать воду из ближайшего источника и не пускать ее в замкнутый цикл, а сбрасывать обратно. Эта вода вообще никаким образом не становится радиоактивной, так что пофиг.)

Про хранилища отработанного ядерного топлива.

Да, они есть на каждой станции.

Что в самой гермооболочке, что у некоторых на территории. Не буду врать - не помню у кого кроме Хмельницкой есть отдельно стоящий ХАЯТ.

В любом случае - они очень хорошо защищены.

И для отработанного ядерного топлива так же актуальна информация что я писал в разделе про ЧАЭС - с ним очень сложно что-то сделать.

_______________________

Суммируя - даже если орки окончательно сойдут с ума и будут стараться нас запугать тем что долбанут по станции... Эти суки просто ******. Как наркоман в подъезде. Бо оно низошло до уровня животного.

А наши АЭС рассчитаны на просто чертов ад.

И мы выстоим не смотря ни на что.

Бо це наша земля. І ми нікому нічого не віддамо.

Слава Україні!

P.S.: а вообще - я психотерапевт.))

У меня на странице вы можете найти актуальную информацию по тому как управлять своим состоянием в текущих условиях и вообще. Она уже сейчас есть, а будет ее еще больше)

Да, горит. Да, стреляют. Да, хреново.

Но горит админ.корпус и корпус Г. Там есть чему гореть.

Да, могут попасть по блокам. Но как и писал ранее - максимум нам нужно будет сделать ремонт. Возможно - длительный.
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21.08.2022 18:51 Ответить
Куди тільки орки не залізуть, щоб засвітитись.
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21.08.2022 18:54 Ответить
Дык. лаптеунтам и залазить никуда не нужно, после всяких там арзамасов. В этом плане кремлядью они не обижены.
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21.08.2022 19:05 Ответить
молодець, скільки всього розповів
Ось я як фізик коротко відповім психотерапевту-
відходи відпрацьовані там зберігаються. Якщо зерно крали, то відходи, як сировина до ядерної зброї, не менш цінна за зерно. вантажили без дотримання техніки безпеки - ну й отримали достатньо високу дозу.
І ще невідомо - чи ті відходи кацапи вивезуть, чи розкидають у нас при відступі.
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21.08.2022 19:08 Ответить
- Какой-то ты нервный стал... Ты у психотерапевта давно был?

- Вчера!

- Ну и как?

- Прибил таки гада!
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21.08.2022 19:09 Ответить
Ну хоть кто то второхкал торохканым заочникам вечерникам, что ромб синий таскали от гордости при позднем бровеносце, с портфелями в магазин.
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21.08.2022 19:10 Ответить
...вода второго контура. С водой первого они обмениваются теплом, но никогда не смешиваются... -а разве в теплообменнике, сквозь металл, первый контур со вторым не обменивается радиацией?
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21.08.2022 19:15 Ответить
Орки заварили собі чаю окропом з другого контуру, настояним на швидких нейтронах першого контуру, і тепер світяться в темноті, як зірки кремля.
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21.08.2022 20:18 Ответить
духопод'емно, але у світі згідно довідника існує багато типів реакторів і ніхто не вважає наш реактор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0 ВВЭР найбільш безпечним

PWR (pressurized water reactor) - водно-водяний реактор, в якому легка вода є теплоносієм і сповільнювачем (наприклад ВВЕР);
BWR (boiling water reactor) - киплячий реактор, в якому, на відміну від PWR, утворення пари, що подається на турбіни, відбувається безпосередньо в реакторі;
FBR (fast breeder reactor) - реактор-розмножувач на швидких нейтронах, що не вимагає наявності сповільнювача;
GCR (gas-cooled reactor) - газоохолоджуваний реактор. У ролі сповільнювача використовується як правило графіт;
LWGR (light water graphite reactor) - графіто-водяний реактор, наприклад РБМК;
PHWR (pressurised heavy water reactor) - важководний реактор;
HTGR (high-temperature gas-cooled) - високотемпературний газоохолоджуваний реактор;
HWGCR (heavy water-moderated, gas-cooled reactor) - газоохолоджуваний реактор з важководним сповільнювачем;
HWLWR (heavy water-moderated, boiling light-water-cooled reactor) - киплячий реактор зі сповільнювачем з важкої води;
PBMR (pebble bed modular reactor(англ.)) - модульний реактор з кульовими ТВЕЛами;
SGHWR (Steam-Generating Heavy Water Reactor) - киплячий важководний реактор.
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21.08.2022 19:17 Ответить
Ну як відповісти... Коротко - да контуров 2 вода, натрій, сталеві теплообмінники.... але... все це для експлуатації, а не для бойових дій. Чому ***** Чернобиль - відключили один захист, а далі черга співпадінь. Тут може статися таке саме.
А по факту реактори були збудовані в 1976 і далее строк експлуатації 25 років. а тепер рахуйте... термін експлуатації 1 енергоблока продовжали на 20 років (а як ????) давали заключеня українські вчені.
Там сам бетон навколо реакторів вже фоніт.....
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21.08.2022 19:30 Ответить
СХОЯТ є на ЗАЕС і бочек там багато. Оце головна загроза.
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21.08.2022 19:31 Ответить
Могут попробовать вытащить ТВЭЛы (импортные) ,с них станеться.
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21.08.2022 19:33 Ответить
если найдут чем. Главно дело, плоскогубцев возле реактора не оставлять.
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21.08.2022 20:01 Ответить
Дякую, заспокоїв. А твоя сторінка де у ФБ чи в Твітері?
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21.08.2022 20:23 Ответить
По твоїй рекомендації заходив на твою сторінку в ФБ. Вона пуста за винятком однієї єдиної фотки. Так шо мені здається шо ти просто гоніш

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21.08.2022 20:32 Ответить
Вы бы предметной областью вместо лицезрения страницы в ФБ поинтересовались.
Как бывший дежурный инженер цеха ТАИ 3го блока РАЭС (СНС Володя Чигаркин), могу сказать, что чел в основном изложил правильные факты.
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21.08.2022 21:14 Ответить
Психотерапевт-ядерщик, редкое сочетание столь разных профессий
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21.08.2022 20:47 Ответить
Ах, ось воно як.
А диванні іксперди з Енергоатому та МАГАТЕ навіть і близько не розуміють що там і як.
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21.08.2022 20:52 Ответить
Толщина этой бочки - 200 мм самой лучшей стали ?

ПТРК Корнет роZZія:
Боевые части: Тандемная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 кумулятивная : Масса ВВ: 4,6 кг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробиваемость за ДЗ: - 1200 мм гомогенной брони ....

ото й усе.

а далі вмикаєте "Китайский синдром" та дивитись Фильм, который вышел в прокат в США https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 16 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1979 года , всего за несколько дней до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4 реальных событий на АЭС Три-Майл-Айленд в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пенсильвании .

бо всі ядерні реактори побудовані на охолодженні активної зони
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21.08.2022 20:58 Ответить
Ок. Можно в деталях куда и как будем стрелять в реактор из ПТУРа?
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21.08.2022 21:23 Ответить
РуZZкая обізьяна знайде спосіб як і куда пальнути.
Вот за цих ти не переживай
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22.08.2022 01:43 Ответить
Чуєш "психотерапевт"! Тобі прислів"я відоме - "Дай дураку хрустальный член - так он и член разобьёт и руки порежет!"? Це - саме про кацапів! Задорнов казав колись правильно: "На каждую западную хитрость мы ответим своей очередной непредсказуемой глупостью!" Я знав ідіота з Пермі, який "лікував" собі хронічне запалення зубних нервів, лежачи регулярно у промені радіовисотоміра, на аеродромі В результаті поїхав додому в оцинкованій "парадці"
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21.08.2022 21:00 Ответить
Дякую Вам , прочитала і трохи легше стало на душі ! 🙏
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21.08.2022 21:22 Ответить
Спасибо за подробний коммент. Слава Україні!
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21.08.2022 22:08 Ответить
Может нам еще их пожалеть?
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21.08.2022 18:52 Ответить
Там скоріше всі отримають променеву хворобу
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21.08.2022 18:53 Ответить
******
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21.08.2022 18:56 Ответить
orkam? Taki da.
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21.08.2022 20:45 Ответить
Да это трудно зацепить там, но учитывая как рашенкрысы куда только можно засовывают свой крысинный нос и любят все шмонать и грабить, вполне возможно.
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21.08.2022 18:59 Ответить
Блин, все тока и брешут, шо у пыни в Украине ничего не получается с демилитаризацией... Да вся запихуемая в ЗАЭС техника , как эбонитовая палочка электричества , ПРЕПОЛНИЛАСЬ радиацией(демилитаризационно. О двухсотых которые сияют и ночью, я уже промолчу.
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21.08.2022 19:03 Ответить
***** ,пусть травятся,больше-лучше
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21.08.2022 19:05 Ответить
Я тоже на этом точку не ставлю. Замародеренные вещи , из спрятанной в ЗАЭС техники уйдут к родным. Пусть "на здоровье" пользуются.
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21.08.2022 19:07 Ответить
вапще не хотели уезжать из запорожья, из аєс, привікли, как у себя дома жили, настолько все душевно біло и альфа с бетой так по домашнему светили...
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21.08.2022 19:18 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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21.08.2022 19:27 Ответить
знать бы, это ж сколько можно было на КЮЗе ювелирки и всяких кулонов заказать с кобальтом-60.
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21.08.2022 19:38 Ответить
тут нужна особая конструкция, как раз подойдут пустые турецкие цепи, туда засыпал, и вуаля...
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21.08.2022 19:48 Ответить
та какая конструкция? в оправу под стекляшку пластиночку 3х3 мм, и хватит на три поколения поносить.
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21.08.2022 20:04 Ответить
Наші їх чимось траванули чи дійсно є витік радіації ?

Я
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21.08.2022 19:29 Ответить
Я сподіваюсь, що траванули. Це треба було давно вже зробити. Ризиковано, але людство потім віддячить.
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21.08.2022 19:31 Ответить
контейнер с медицинским кобальтом из хранилища вынесли, и положили под скамейку, где кацапы на перекур собираются.
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21.08.2022 19:41 Ответить
Для тех, кто на бронепоезде
Даже если там умрут ВСЕ в радиусе 100км - русские никого туда не пустят и взрывать ничего не будут.
Даже ослу ясно, что они хотят - отключить от станции Украину.
Хватит бредить !!!
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21.08.2022 19:36 Ответить
их тупой лаптерогий "пэрсонал" не знает как работать с ячейками вестингауз. Поэтому с отключением проблемы.
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21.08.2022 19:51 Ответить
По этой причине не выгоняют (не отпускают) украинский персонал.
Но задача у них - отключить Украину.
Сказка про взорвать - для украинского лохтората.
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21.08.2022 20:37 Ответить
китайці втішать
вдов...
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21.08.2022 19:41 Ответить
Мабудь уранові таблетки з ТВЕЛів замість поговиць поришивали перед дємелем.) Бо блистять)
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21.08.2022 20:02 Ответить
Не только блестят, но еще и светятся.
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21.08.2022 20:49 Ответить
😆
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21.08.2022 20:49 Ответить
в морг передасню, яка реанімація?? все рівно подохнуть.
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21.08.2022 20:19 Ответить
Карма-она девочка правильная....
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21.08.2022 20:24 Ответить
а ті шо в рудому лісі сиділи вже здохли чи доходять?
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21.08.2022 20:47 Ответить
Накатілі прямо із реактора. Ай маладци.
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21.08.2022 20:48 Ответить
Та да. Там суперзащита от радиации.
Но свинья грязь всегда найдёт!
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21.08.2022 20:48 Ответить
Побували на ЗАЕС - і "засвітилися". Що ж.., Буває...
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21.08.2022 20:59 Ответить
на 99% муля, але яка забориста для орків на ЗАЕС !!!!

про дозіметри вони ж навіть і не чули
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21.08.2022 20:59 Ответить
...ибо нех...
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21.08.2022 21:41 Ответить
Треба кацабидловоякам вкинути "пасєкрєту" інфу: "хітриє укри спрятали в актівнай зонє ріактора супєр-сікрєтнаю ікспірімєнтальнаю установку - каторая дайот нівйібєннає увілічєніє члєна💪 і прімагнічіваєт німєряннає бабло🤑 к тому кто пастаїт пару часікав галяком возля ріактара!" ☢⚛ Головне вказати їм правильний шлях до реактора, і ше щоб не забули зняти із себе усі свої лахи - бо ж "ніпадєйствуєт"!! 🤣
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21.08.2022 23:45 Ответить
Ліпший варіант ******* по мокшанським АЕС
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21.08.2022 23:50 Ответить
"Это шта у тебя? Реактор? А я думал-сова...")
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21.08.2022 23:52 Ответить
Прекрасно. Их надеюсь уже заменили.... И обязательно надо увеличить численность раз в 3.....
Чтобы укрфашисты дрг не пробрались.
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22.08.2022 01:18 Ответить
Орки вирішили в такий чудний спосіб позбутися зайвої хромосоми? Все б нічого. Але якщо то в них вийде?..
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22.08.2022 03:24 Ответить
Не вірю. издять.
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22.08.2022 08:35 Ответить
 
 