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Новости Война
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Враг вел наступление на Славянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, но отошел, получив жесткий отпор, - Генштаб ВСУ

генштаб

Войска РФ предпринимают неудачные попытки наступления на нескольких направлениях, наносят авиаудары и бьют из артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в вечерней сводке на 18.00 21 августа на своей странице в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ.

"Слава Украине! Идут сто семьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравье и Железный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.

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По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русское Тишки, Победа, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов.

Провел разведку боем по Петрополью – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.

Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Довгенькое - Долина, Сулиговка - Дибровно и Петрополье - Карнауховка, понес потери и отступил.

На Краматорском направлении противник продолжил обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении задействовал разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию – у Зайцева, Бахмута и Соледара.

Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил.

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В Авдеевском направлении враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески.

Нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Неудачно провел разведку боем в направлении Спартак – Опытное, отошел.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил.

На направлении Лозовской – Пески подразделения противника имеют частичный успех.

На Новопавловском направлении враг обстреливал территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовал авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Победа.

В Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополья. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка.

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В Южнобужском направлении противник применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. Нанес авиаудары возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.

Наступательными действиями пытался продвинуться в направлении Александровка – Таврическое, успеха не имел, отошел. В направлении Васильки – Благодатное имеет частичный успех.

Корабельная группировка противника в готовности к применению высокоточного оружия удерживает пять носителей крылатых ракет морского базирования. Просим быть благоразумными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Верим в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сводке.

Генштаб ВС (6571)


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Топ комментарии
+10
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.08.2022 18:54 Ответить
+8
На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх... На напрямку Васильки - Благодатне має частковий успіх. Джерело:
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21.08.2022 18:56 Ответить
+5
Тіки на героїзмі і тримаємося. Сподіваюсь амери нарешті зрозуміють, що Україна має перемогти і нададуть все що нам необхідно
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21.08.2022 18:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Навіть нема у кацапів часткового успіху? Прогрес.....
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21.08.2022 18:54 Ответить
На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх... На напрямку Васильки - Благодатне має частковий успіх. Джерело:
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21.08.2022 18:56 Ответить
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.08.2022 18:54 Ответить
Тіки на героїзмі і тримаємося. Сподіваюсь амери нарешті зрозуміють, що Україна має перемогти і нададуть все що нам необхідно
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21.08.2022 18:55 Ответить
знову появився "частковий успіх". З Пісків ЗСУ відступають?
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21.08.2022 18:58 Ответить
Скорее их выдавливают .Преимущество в артиллерии и снарядах у противника к сожалению сохраняется .Но там вроде как не в самых Песках у противника частичный успех а по направлению Лозовое -Пески ибо такого нп как Лозовское нету на карте только Лозовое откуда если смотреть карту Deep State стрелкой указано направление атаки на Пески .Сами Пески полностью захватить противник видимо не может и пытается обойти и окружить
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21.08.2022 19:07 Ответить
Може до військомоту вам пройти?
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21.08.2022 19:09 Ответить
Был уже два раза
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21.08.2022 19:21 Ответить
🤣🤣🤣
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21.08.2022 19:27 Ответить
Дивитись всім:

https://www.youtube.com/watch?v=JmUpm2Ly8xY БІЙ ЗА ПІСКИ Хто контролює село під Донецьком?| "Невигадані історії" від Ольги Калиновської на 5-му
Початок о 19:00
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21.08.2022 19:00 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.08.2022 19:02 Ответить
На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх. - це вже не через день а кожен день
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21.08.2022 19:06 Ответить
Опять термин "Частичный успех"......нет такого.
успех-неудача
истина-ложь
один-ноль
а у составителя сводки полтора землекопа.
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21.08.2022 21:50 Ответить
Поки рашисти озброювалися "до зубів " політики України х#р зна чим займались а зрадники притупляли увагу розповідями про "братскій народ" й т.п.
Тепер рашисти мають ракети а Україна не має чим відповісти нормально по носіях ракет у морі.
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21.08.2022 22:56 Ответить
Чому влада не створю центри підготовки для новачків. Хіба це не було доцільно і правильно? Адже половина IT того калаша в руках не тримала. Було б набагато эфективнівше та й люди почувалися б більш впевнено підготувавшись ще до того як їм прийде повістка з воєнкомату!
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21.08.2022 23:09 Ответить
 
 