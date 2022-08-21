Опросы не фиксируют, что украинцы готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией, - Гарань

Согласно опросам, украинцы не готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо сказал научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

"Мои опасения заключаются в том, что чем дольше длится эта война на истощение, чем больше будет Путин разрушать наши города, чем дальше наши близкие и друзья будут находиться под обстрелами или будут мобилизованы, то люди будут переживать усталость и будут говорить, что готовы уступить в чем-нибудь", – считает он.

По мнению социолога, президент РФ Путин как раз на это рассчитывает.

"Запугать и Запад (там семья будет платить на 500 евро больше за газ зимой), и украинцев. Опросы пока этого не фиксируют. Человеческая природа предполагает, что в какой-то момент должна появиться эта усталость. Мы пока этого не видим – это своеобразный феномен. Возможно, это третий закон Ньютона – действие порождает противодействие. Я побаиваюсь каждый раз, когда вижу результаты опроса, что украинцы скажут: "Нам тяжело, надо соглашаться во что бы то ни стало". Нет этого, по крайней мере, пока", - подытожил Гарань.

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