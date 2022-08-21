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Новости Агрессия России против Украины Война
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Опросы не фиксируют, что украинцы готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией, - Гарань

гарань

Согласно опросам, украинцы не готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо сказал научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

"Мои опасения заключаются в том, что чем дольше длится эта война на истощение, чем больше будет Путин разрушать наши города, чем дальше наши близкие и друзья будут находиться под обстрелами или будут мобилизованы, то люди будут переживать усталость и будут говорить, что готовы уступить в чем-нибудь", – считает он.

По мнению социолога, президент РФ Путин как раз на это рассчитывает.

"Запугать и Запад (там семья будет платить на 500 евро больше за газ зимой), и украинцев. Опросы пока этого не фиксируют. Человеческая природа предполагает, что в какой-то момент должна появиться эта усталость. Мы пока этого не видим – это своеобразный феномен. Возможно, это третий закон Ньютона – действие порождает противодействие. Я побаиваюсь каждый раз, когда вижу результаты опроса, что украинцы скажут: "Нам тяжело, надо соглашаться во что бы то ни стало". Нет этого, по крайней мере, пока", - подытожил Гарань.

Также смотрите: Приоритетными целями государства на 10 лет украинцы считают территориальную целостность Украины и борьбу с коррупцией - опрос. ИНФОГРАФИКА

Гарань Алексей (253) опрос (2870)


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Топ комментарии
+36
Не було його.
Це зрадники у владі, поступово намагаються потрібну думку впихнути у голови Українцям.... обережно так намагаються.
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21.08.2022 19:05 Ответить
+32
Никаких уступок !!! Только УЛЬТИМАТУМ !!! Кровожадные свинособаки все сдохнут на нашей земле -- убьем всех до единого
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21.08.2022 19:03 Ответить
+30
які поступки? Мова може йти тільки про терміни та суми відшкодувань.
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21.08.2022 19:03 Ответить
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А наскільки зеленський українець ?
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21.08.2022 19:00 Ответить
Никаких уступок !!! Только УЛЬТИМАТУМ !!! Кровожадные свинособаки все сдохнут на нашей земле -- убьем всех до единого
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21.08.2022 19:03 Ответить
З дивану пишете?
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21.08.2022 20:48 Ответить
На пів шишечки.
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21.08.2022 19:33 Ответить
Ну призвище має українське - один з соратників Богдана Хмельницького мав таке призвище.
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21.08.2022 21:57 Ответить
наша поступка закінчиться новою Бучею !
 досить повторювати помилки нашої історії !

якщо хтось ще й вірив в "добрих руZZкіх" , то остаточно протверезів після Бучі та Маріка -

це війна на виживання української нації !

.
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21.08.2022 22:33 Ответить
які поступки? Мова може йти тільки про терміни та суми відшкодувань.
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21.08.2022 19:03 Ответить
а когда опрос был?
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21.08.2022 19:03 Ответить
Не було його.
Це зрадники у владі, поступово намагаються потрібну думку впихнути у голови Українцям.... обережно так намагаються.
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21.08.2022 19:05 Ответить
Все люди понимают, что уступки это следующая война. Так было с Крымом, так с донецкой и Луганской областями. Чем больше уступок , тем шире открывает свою пасть путлер!
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21.08.2022 19:40 Ответить
Надаль, далеко не всі. У нас ще велика кількість вати та колаборантів, а ще і ті, яким "какая разница". Так ЗЕвлада потроху і промиває мозок, готуючи підґрунтя для капітуляції
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21.08.2022 20:01 Ответить
В том то и дело что опросов никто не проводил, потому что получил бы за такой вопрос в морду. Колаборанты просто вбрасывают такую инфу про опросы и наблюдают за реакцией пипла, готовы они уже сдаться или лучше еще не дразнить народ капитулятивными заявлениями.
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21.08.2022 19:21 Ответить
Почали вже мразоти насиджування потрібної думки.... помалу.... але почали.
НІЯКИХ ПОСТУПОК рашистам Захисники не сприймуть й той хто спробує - пошкодує.
Поступків вже було достатньо з 14го року, й усі пам'ятають Золоте й розведення війск янєлохом!
Поступки = продовження війни, рашисти зараз втрачають сили й поступитися їм то надати їм шанс зібрати сили для нового наступу.
НІЯКИХ ПОСТУПОК РАШИСТАМ!
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21.08.2022 19:04 Ответить
Ага, вже декілька разів були якісь таємничі "опитування" на цю тему, цікаво, кого взагалі опитували? Жодного разу на ці опитування не попадала ні я, ніхто з моєї сім'ї чи знайомих.
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21.08.2022 19:08 Ответить
Вони втрачають, але й ми втрачаємо. Сьогодні була новина, що орки прорвались на південну околицю с. Благодатного - це на півдні, де у нас немов би контрнаступ.
Ні, не треба вішати на мене ярлик зрадника чи всепропальщика - я не сумніваюсь у нашій остаточній перемозі та у Параді Перемоги на вулицях звільненого Севастопрля (хоча, можливо, зараз доречнішим для цього став би Маріуполь). Але давайте нарешті визнаємо, що ворог сильний і безжальний, за ресурсами (людськими, технічними, енергетичними, фінансовими) десь у тричі сильніший - хай експерти мене поправлять. Але за нами спрпведливість, і цивілізований світ вже не обмежується стурбованістю.
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21.08.2022 19:17 Ответить
По офіційній інформації в районі Благодатного тривають бої. Меньше треба слухати дристовічєй та інший непотріб зелений.
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21.08.2022 19:21 Ответить
може, щось і втрачаємо, але не здаємося. час працює на нас. у рашистів все кінчається, а у нас набирається. хоча останнім часом щось хаймарси мало задіяні. може, снаряди вже на підході.
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21.08.2022 19:46 Ответить
українці воюють за право жити
орки - за 100 чи 200 тисяч дерев'яних папірців

то хто кого переможе ?
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21.08.2022 22:36 Ответить
ПНХ!
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21.08.2022 19:04 Ответить
і не буде втоми, будемо воювати якщо потрібно і 10 років, але всіх москалів виженемо з нашої землі.
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21.08.2022 19:07 Ответить
+ 100 !

будемо хоч на хлібі і воді сидіти, але переможемо !

.
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21.08.2022 22:37 Ответить
"Нам важко, треба погоджуватися на будь-що". Немає цього, принаймні поки що", - підсумував Гарань. Що значить принаймні поки що? Про що ти, Тарань?
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21.08.2022 19:08 Ответить
По собі міряє.
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21.08.2022 19:45 Ответить
Далекобійні ракети потрібні,
а не оті опитування.Кацапи скучають без українських ракет.
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21.08.2022 19:13 Ответить
все стали за военную победу. Основная работа в Украине стала Армия. И чем дальше, тем сильнее Украина хочет победить. Нужно наверное идти на Кремль ВСУ и установить флаг над Кремлем. Киеву переходят права владения над всей Россией.
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21.08.2022 19:14 Ответить
Тобі потрібно володіння над мордором і 140 млн. безмозгих орків? Та хай вони горять ясним полум'ям
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21.08.2022 20:20 Ответить
і воаштувати їм геноцид
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21.08.2022 20:58 Ответить
вони самі себе переріжуть
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21.08.2022 22:38 Ответить
я готов. когда расия готовилась к войне годами мы к дачному сезону. когда у них заводы по изготовлению оружия работают в 4 смены когда у них более 2000 тыщ истребителей. населения в х3 больше. не считая билорусь. ну и т.д
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21.08.2022 19:17 Ответить
Ти готовий? Тоді їдь в раісю
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21.08.2022 19:20 Ответить
В 4 зміни? Це 32 години на добу.
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21.08.2022 19:37 Ответить
в раZZіє все 146%

так "работалі" в 4 смєни, що Т-62 повитягали

.
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21.08.2022 22:40 Ответить
4 зміни? Багато переваг від бомбардування цих заводів.
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21.08.2022 19:49 Ответить
Кто проводит такие опросы нужно ставить к стенке и расстреливать на месте. Представьте себе чтобы мамаша водила своего ребенка по улице и спрашивала каждого прохожего хочет ли он изнасиловать ее ребенка
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21.08.2022 19:18 Ответить
Нашо взагалі подібні вкиди????
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21.08.2022 19:19 Ответить
Какой соцопрос в период войны,что за идиотизм?
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21.08.2022 19:20 Ответить
На поступки пуйлу давно готові йти неукраїнці, а якраз вони в більншості, їх вибрали українці, щоб ті їх гарно здали. Нарід і є нарід, він постійно піддається брехні московитів і постійно створює собі і дітям проблеми, думає в кабінці для голосування на виборах дупою, а як прийже то кричить на весь світ, що вбивають, що грабують, що сама найбагатша країна і саме більше пограбована. Самі дають ключі ворюзі від свого будинку, а потім шукають винних.
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21.08.2022 19:24 Ответить
Навіщо такі опитування? В нас є Презедент, якщо він втомився виконувати свій головний обов'язок бути гарантом тереторіальної цілісноті та суверенітету він може залишити свою посаду.
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21.08.2022 19:25 Ответить
Для капитуляции должно быть сформированно мнение. Ваше направление соц.опросов понятно.
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21.08.2022 19:27 Ответить
А чи не перейнятись питанням: чи не хоче пітун забратися геть, покаятися та піти в монастир, перед ти пожертвувавши усі російські грошики Україні?
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21.08.2022 19:30 Ответить
А навіщо такі опитування проводити ?
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21.08.2022 19:35 Ответить
Не були, не готові і не будемо!
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21.08.2022 19:36 Ответить
яка сумна новина для клована
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21.08.2022 19:41 Ответить
Які поступки ворогу? США до дня незалежності України знову надають військову допомогу. Тож про які поступки може бути мова ? Зброя їде а дочекаємось жовтня там по справжньому запрацює лнд-ліз і Україна буду отримувати зброюв товариних маштабах. Тож за поступки забудьте
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21.08.2022 19:42 Ответить
Да какой договор, какие уступки? Через 2-3 года русня поднаберет сил, сделает выводы о своем вторжении и опять попрет, возможно уже с новым пуйлом. Тогда уже они не остановятся во Львове, тогда они сожрут всю Европу, будет рашка от Лиссабона до Владивостока.
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21.08.2022 19:50 Ответить
Таке враження, що він прагне аби було це "погоджуємось". Йому в очі - ні нема такого, а він - ой баюсь-баюсь що от-от
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21.08.2022 19:53 Ответить
Коли на кремлі замайорить український прапор, тоді і буде закінчення війни, других варіантів неповинно бути.
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21.08.2022 20:03 Ответить
Может еще с орками договор подписать???
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21.08.2022 20:14 Ответить
ugu, - haimarsami po podpisantam.
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21.08.2022 20:47 Ответить
Я побоюся кожного разу, коли бачу результати опитування, що українці скажуть: "Нам важко, треба погоджуватися на будь-що" .. Джерело:

Будь що означає в підсумку одне - смерть . Кацапня прийшла в Україну з одною метою - знищення народу України , вони ж відкрито про це говорять ( слова їхнього посла в Австрії цитувати вже не буду ) . То хто ж з притомних українців на це погодиться .? .
Так , зараз важко , буде ще важче , але ж альтернативи цьому - 0 ..!
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21.08.2022 20:17 Ответить
Ні , будемо битися до останнього кацапа на нашій землі , так як , дійсно ,
Іншого виходу у нас немає !
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21.08.2022 20:41 Ответить
Знову прощупують?) Може таким кілка в одне місце...)))
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21.08.2022 20:18 Ответить
те кто готов уже убежали. и все больше в Европу
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21.08.2022 20:27 Ответить
За такі опитування під час війни треба розстрілювати або принаймні садити рочків на 10
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21.08.2022 20:43 Ответить
А ви Зелю опитували ?
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21.08.2022 20:55 Ответить
Не думала, что Гарань окажется несколько глуповатым.
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21.08.2022 21:25 Ответить
Гарань социолог і він знавець свого ремесла, тому й дивується, що українці ломають всю "нормальну" социологію

.
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21.08.2022 22:42 Ответить
Побоювання
Людська природа

Ньютон

Поки що


Це точно "соціолог"?
Бо за його сцикливим ниттям -- панікер чи москальський агент.

У всіх без винятку громадян України 2 варіанти вибору:
1. Буча.
2. Перемога!

Тому, бити пику таким нитикам. І спокійно, невтомно, наполегливо працювати на ЗСУ --- хто, де, чим і як може.
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21.08.2022 21:40 Ответить
З написаного лише побачив,що Гарань,дуже жалкує,що українці всупепеч,його сподіванням,небажають здатися,й подохнути!!! Й,це соціолог,соціологія?? Може Гараня розстріляти??
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21.08.2022 22:17 Ответить
На щось поступитися це просто відкласти війну на майбутнє
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21.08.2022 22:21 Ответить
Уже нашу Бидло- Массу готують . У нас її теж хватае .
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21.08.2022 22:44 Ответить
Як би не казались,але ворог починає видихуватись по троху.Менше у низ зброі ,меншає ідіотів готових померати за ідеі кремля...Нам треба самім починати робити зброю та **********.Та ж сама Ольха М може бути вироблена зараз,та ракети Нептун.Треба робити під землею або в скальній породі патронний завод.Самім треба починати виробляти **********.Війнс може затягнутися ще на пів року.Переможимо сто відсотків! Слава Украіні!Смерть ворогам!
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21.08.2022 22:56 Ответить
Українці ше на самому початку масштабного вторгнення кацападлів чітко сказали до яких пір будуть воювати : ДО ОСТАННЬОЇ ЗДОХЛОЇ СВИНОСОБАКИ НА СВОЇЙ СВЯЩЕННІЙ ЗЕМЛІ!!
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21.08.2022 23:33 Ответить
Поступок не треба. Але перестаньте позорити ЗСУ призовом жінок.
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21.08.2022 23:36 Ответить
И какой же полоумный может отдать свою землю на растерзание *****?
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21.08.2022 23:50 Ответить
Ідіть на йух зі своїми опитуваннями. Є прості питання до влади. І не треба в цих умовах влаштовувати цирк з опитуваннями.
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22.08.2022 07:48 Ответить
Лично я за то, чтобы отдать Расии Крым и ОРДЛО в обмен на вступление Украины в НАТО.
Боюсь, без НАТО покоя не будет.....
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22.08.2022 10:00 Ответить
 
 