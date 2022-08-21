Опросы не фиксируют, что украинцы готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией, - Гарань
Согласно опросам, украинцы не готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо сказал научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.
"Мои опасения заключаются в том, что чем дольше длится эта война на истощение, чем больше будет Путин разрушать наши города, чем дальше наши близкие и друзья будут находиться под обстрелами или будут мобилизованы, то люди будут переживать усталость и будут говорить, что готовы уступить в чем-нибудь", – считает он.
По мнению социолога, президент РФ Путин как раз на это рассчитывает.
"Запугать и Запад (там семья будет платить на 500 евро больше за газ зимой), и украинцев. Опросы пока этого не фиксируют. Человеческая природа предполагает, что в какой-то момент должна появиться эта усталость. Мы пока этого не видим – это своеобразный феномен. Возможно, это третий закон Ньютона – действие порождает противодействие. Я побаиваюсь каждый раз, когда вижу результаты опроса, что украинцы скажут: "Нам тяжело, надо соглашаться во что бы то ни стало". Нет этого, по крайней мере, пока", - подытожил Гарань.
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досить повторювати помилки нашої історії !
якщо хтось ще й вірив в "добрих руZZкіх" , то остаточно протверезів після Бучі та Маріка -
це війна на виживання української нації !
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Це зрадники у владі, поступово намагаються потрібну думку впихнути у голови Українцям.... обережно так намагаються.
НІЯКИХ ПОСТУПОК рашистам Захисники не сприймуть й той хто спробує - пошкодує.
Поступків вже було достатньо з 14го року, й усі пам'ятають Золоте й розведення війск янєлохом!
Поступки = продовження війни, рашисти зараз втрачають сили й поступитися їм то надати їм шанс зібрати сили для нового наступу.
НІЯКИХ ПОСТУПОК РАШИСТАМ!
Ні, не треба вішати на мене ярлик зрадника чи всепропальщика - я не сумніваюсь у нашій остаточній перемозі та у Параді Перемоги на вулицях звільненого Севастопрля (хоча, можливо, зараз доречнішим для цього став би Маріуполь). Але давайте нарешті визнаємо, що ворог сильний і безжальний, за ресурсами (людськими, технічними, енергетичними, фінансовими) десь у тричі сильніший - хай експерти мене поправлять. Але за нами спрпведливість, і цивілізований світ вже не обмежується стурбованістю.
орки - за 100 чи 200 тисяч дерев'яних папірців
то хто кого переможе ?
будемо хоч на хлібі і воді сидіти, але переможемо !
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а не оті опитування.Кацапи скучають без українських ракет.
так "работалі" в 4 смєни, що Т-62 повитягали
.
Будь що означає в підсумку одне - смерть . Кацапня прийшла в Україну з одною метою - знищення народу України , вони ж відкрито про це говорять ( слова їхнього посла в Австрії цитувати вже не буду ) . То хто ж з притомних українців на це погодиться .? .
Так , зараз важко , буде ще важче , але ж альтернативи цьому - 0 ..!
Іншого виходу у нас немає !
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Людська природа
Ньютон
Поки що
Це точно "соціолог"?
Бо за його сцикливим ниттям -- панікер чи москальський агент.
У всіх без винятку громадян України 2 варіанти вибору:
1. Буча.
2. Перемога!
Тому, бити пику таким нитикам. І спокійно, невтомно, наполегливо працювати на ЗСУ --- хто, де, чим і як може.
Боюсь, без НАТО покоя не будет.....