Мы либо помогаем Украине оружием, либо оставляем на произвол судьбы миллионы людей, - глава МИД Германии Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье во время Дня открытых дверей в саду резиденции канцлера объяснила, почему Берлин должен помогать Украине оружием в войне против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Бербок подчеркнула, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам, например соблюдению международного гуманитарного права, а на попытки посредничества в войне не реагирует.
По словам главы немецкого МИД, если переговоры на этом этапе не позволяют достичь завершения войны, "тогда мы можем выбрать или ничего не делать, или мы заявим, что будем оказывать военную помощь, чтобы можно было предупредить дальнейшее продвижение России".
По мнению Бербок, альтернативой такой помощи было бы оставить миллионы людей на произвол судьбы, и никто "просто не возьмет на себя (такую) ответственность".
На вопрос, считает ли глава МИД Германии достаточным объемы военной помощи Украине, Бербок ответила: Германия делает "то же, что и другие страны", и речь не идет о соревнованиях между ними за то, кто поможет Украине больше.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.
В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.
Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.
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тільки ліверний кровбасник шольц не всасує
це очевидно
Сегодня издание Die Welt вернулось к этой теме и кроме изложения хода этой истории, выдало некоторые новые подробности, которые наталкивают на очень неприятные выводы, относительно канцлера Германии Шольца. Мы коротко напомним суть эпопеи. Еще в апреле Украина запросила правительство Германии о продаже партии бронетехники, состоящей из 100 БМП Marder и 88 танков Leopard-1 за 268 миллионов евро. Но правительство Германии включило режим «на морозе» и тема бы тихо заглохла, но наш посол поднял шум, привлек внимание прессы и канцлеру пришлось отвечать на вопросы.
Надо заметить, что именно здесь проявился талант Шольца как рассказчика сказок. Он прошелся по репертуару всех народов мира, и рассказал истории от Красной Шапочки до белого бычка. Как он только не оправдывал невозможность поставки этих вооружений, но как только пытался перевести стрелки на кого-то еще, то тут же его уличали во лжи. Так он рассказал о том, что танки и БТР нужны Бундесверу, но оттуда культурно просемафорили, что их не нужно в это впутывать, поскольку речь идет о технике, снятой с вооружения именно самим военным ведомством. Проще говоря, военные сами отказались от этой техники, взамен новой.
Получилось некрасиво, и Шольц решил рассказать о том, что есть сложности с обучением персонала, боеприпасами и комплектующими. Но и тут все оказалось не слава богу. Представители группы Rheinmetall выступили с разъяснениями, в которых было сказано о том, что именно они стали инициаторами этой сделки и все, что указано в запросе украинской стороны, просто пересказ их предложения. А в указанную выше сумму входят и боеприпасы, и запчасти, и обучение персонала. Видимо, там решили, что этого достаточно, чтобы сдвинуть сделку с мертвой точки, и провели обслуживание всей техники для состояния, когда ее можно передавать заказчику, а тот - может сразу ее использовать по назначению.
Но за этим - ничего не последовало. Журналисты, имея свои возможности в верхних эшелонах власти, провели свое расследование чтобы выяснить, кто стал тормозом для этой сделки. Не сложно было догадаться, что сделку одобрили все профильные должностные лица, но все легло под сукно стола Шольца. То есть, он лично и остановил эту сделку. Примерно в этом состоянии все находится и сейчас, а сам Шольц, когда исчерпал запас увлекательных сказок, поведал о каком-то негласном решении, принятом неизвестно кем и никем больше не подтвержденном о том, что Украине не следует поставлять ни БТР, ни танков.
Когда он озвучивал эту версию, он особенно напирал на то, что никто из союзников не поставляет такое вооружение, что и является подтверждением его слов. Это было частично справедливо на момент произнесения этой речи, но уже тогда, ряд стран анонсировал поставки чего-то подобного. Но поскольку анонс это - одно, а реальные поставки - другое, такое в принципе еще можно было говорить публично.
Только сразу за его заявлением несколько стран стали поставлять БТР и БМП, а Польша - поставила почти три сотни танков, правда еще совкового производства, но существенно прокаченных по стандартам НАТО. Даже маленькая Македония и та поставила нам свои танки, а Германия так и остается на морозе, уже без любых комментариев. И тут нам приходится искать собственные пояснения такой странной позиции Герра Шольца.
А сейчас европейская пресса пишет о том, что параллельно развиваются как минимум три финансовых скандала, в которых замешан Шольц. Об одном из них мы писали совсем недавно - относительно экологического фонда, финансируемого Газпромом, а другой касается того времени, когда будучи мэром Гамбурга, непонятным образом Шольц освободил один из частных банков от 47 миллионов налогов. По первому скандалу Шольца вызвали в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании, а по второму - в Бундестаг, где профильные комиссии будут задавать Шольцу соответствующие вопросы.
О третьем скандале мы тоже писали и касается он исчезновения около 2 миллиардов долларов из финансовой компании Вайркард. Следствие там продолжается, но уже возникают вопросы о том, как федеральный контролер, находившийся тогда в ведении Шольца, который заведовал финансами в правительстве Меркель, не заметил такой гигантской дыры и выдавал положительные заключения аудиторских проверок. А потом оказалось, что исполнительный директор компании смылся в москву и всплыли данные о том, что он давно работал на ГРУ.
Во всех трех случаях, пусть и с разной степенью интенсивности, проступает запах мордора. Возможно, это - случайность, а возможно, и нет. Возможно, дав зеленый свет по танкам и бронетранспортерам, Шольц может получить от москвы привет в виде пакета компромата. По крайней мере, допустив такую возможность, можно получить логичное пояснение того, что делает Шольц и еще более понятно становится то, чего он не делает. По крайней мере, ни одна другая версия, не дает такой ясности во всю эту странную ситуацию.
Мы можем предположить, что упомянутые выше парламентские комиссии, расследующие финансовые аферы, вряд ли найдут вину лично Шольца, поскольку это уже уровень политических решений, а если бы в Германии принципиально решили, что канцлер это не предводитель синекуры, а человек, у которого имеются равные права и обязанности перед законом, то и Шредер, и Меркель уже давно сидели бы на нарах и «конегоны» гоняли бы их «малявы» друг другу. В таком случае можно было бы говорить, что парламентские комиссии смогут основательно покопаться в карманах Шольца.
Но во всей этой картине может возникнуть вопрос о том, что вот же гаубицы поставляются, контрбатарейки, ПВО, гранатометы и прочее. Только тут - все просто. Все, что поставляет Германия, можно отнести к оборонительному оружию. Остаться в стороне от общего процесса помощи Украины крупнейшая страна Европы не может в принципе и потому, мы таки имеем, пусть и небольшое, но все же ощутимое количество немецкого оружия и боеприпасов. А вот бронетранспортеры и особенно - танки, уже попадают под категорию наступательного оружия и можно допустить, что прутин прочертил «красную линию» именно по такого рода оружию.
В общем, сейчас эта тема снова всплыла, и можно ожидать, что Шольцу снова станут задавать неудобные вопросы. Чем все это закончится - увидим, но темп этой прессы явно ускоряется. Так что в сентябре, после окончания парламентских каникул, будет много интересного.
anti-colorados
- Это невозможно, сэр, не все в правительстве Украины могут правильно сказать "паляныця".
- И почему же?
- ********, сэр.