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У берегов Одесчины уничтожена вторая за сутки дрейфующая якорная мина

румунія,міна

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают выявлять и обезвреживать в Черном море российские дрейфующие мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

"Уже вторая за сутки дрейфующая противокорабельная мина была обнаружена в Одесской области силами обороны Украины. Специальным подразделением ВМС ВС Украины взрывной снаряд был успешно обезврежен", - отмечается в сообщении.

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ВМС (1489) Одесская область (3690) разминирование (724)


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И тут старшина Притула на спутниковом мацацикле..
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21.08.2022 20:35 Ответить
Фуххх... Спочатку прочитав ядерну...
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21.08.2022 20:56 Ответить
 
 