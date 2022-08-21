У берегов Одесчины уничтожена вторая за сутки дрейфующая якорная мина

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают выявлять и обезвреживать в Черном море российские дрейфующие мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

"Уже вторая за сутки дрейфующая противокорабельная мина была обнаружена в Одесской области силами обороны Украины. Специальным подразделением ВМС ВС Украины взрывной снаряд был успешно обезврежен", - отмечается в сообщении.

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