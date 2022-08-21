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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия частично закроет воздушное пространство в трех приграничных с Украиной областях, - Генштаб

небо

Российская Федерация закроет отдельные участки воздушного пространства в трех областях с 22 по 25 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг вел наступление на Славянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, но отошел, получив жесткий отпор, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6571) россия (96420) закрытое небо (37)


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Топ комментарии
+53
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21.08.2022 21:12 Ответить
+47
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21.08.2022 21:10 Ответить
+39
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21.08.2022 21:14 Ответить
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ракеты пускать собрались?
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21.08.2022 20:57 Ответить
Так Бавовні з Сєлітрою байдуже...
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21.08.2022 20:58 Ответить
- За что ему дали кличку Неуловимый Джо?
- Догнать никто не может.
- Такой быстрый?
- Нет, просто на}{уй никому не нужен...
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21.08.2022 20:58 Ответить
Наче анекдот про кацапа.
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21.08.2022 21:06 Ответить
Щось погане передчуття.
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21.08.2022 21:00 Ответить
чого? бо кацапи небо закривють в себе?
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21.08.2022 21:02 Ответить
путін нападе
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21.08.2022 21:03 Ответить
а ещё не напал?
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21.08.2022 21:49 Ответить
Щось тут не те. Від кацапів нічого хорошого не треба чекати.
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21.08.2022 21:04 Ответить
Ми від них вже 600 років нічого хорошого не чекаємо.
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21.08.2022 21:09 Ответить
Це я пам'ятаю.
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21.08.2022 21:14 Ответить
У неділю, 21 серпня, ввечері бійці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі Сумської області.
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21.08.2022 22:30 Ответить
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21.08.2022 21:12 Ответить
Піздьож. Визивають омєрзєніє. Ніхто не боїться.
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21.08.2022 21:42 Ответить
слово "боятся" дійсно не в тему скоріше - "шугаются", як касту недоторканих в Індії
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21.08.2022 23:03 Ответить
Або як півнів у в'язниці - щоб не зашкваритись
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22.08.2022 00:05 Ответить
Так они и так закрыты!!
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21.08.2022 21:01 Ответить
А что там за последние пол года воздушное пространство было открыто? Вокруг Украины граждаские самолеты с 24 февраля не летают
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21.08.2022 21:02 Ответить
Сцикливі мразі. Будуть бамбіть воронєж?
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21.08.2022 21:02 Ответить
Кримбас, 8 лет, грузинское вино акаквіхатели никто не отменял.
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21.08.2022 21:10 Ответить
У неділю, 21 серпня, ввечері бійці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі Сумської області.
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21.08.2022 22:33 Ответить
Хай закривають. Ми відкриємо.
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21.08.2022 21:03 Ответить
клоуни вони і так закриті ті областя на карті видно https://www.flightradar24.com/46.98,26.66/4
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21.08.2022 21:03 Ответить
Очень надеюсь на сюрприз кацапам от ВСУ на 24 августа!
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21.08.2022 21:08 Ответить
И сюрприз в виде техники от англо-саксов)))
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21.08.2022 22:36 Ответить
Та они закрыты еще с 24 февраля.
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21.08.2022 21:09 Ответить
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21.08.2022 21:10 Ответить
Зараз зелені усіх відтінків вереск піднімуть що це піар!
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21.08.2022 21:50 Ответить
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21.08.2022 21:14 Ответить
😂
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21.08.2022 21:22 Ответить
Там и так ничего не летает гражданское. Аэропорты закрыты, персонал работает 1 день в неделю.
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21.08.2022 21:28 Ответить


"Там и так ничего не летает гражданское"

Літає, сілгосп авіація, МЧС.
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21.08.2022 21:48 Ответить
Это не ГА, а спецавиация.
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22.08.2022 00:12 Ответить


Згоден, зазначене мною не "ГА",
але ж літало, а зараз не буде.
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22.08.2022 19:39 Ответить
Вони їх перекрили з лютого

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21.08.2022 21:50 Ответить
І не 3, а цілих 12.
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21.08.2022 21:53 Ответить
а вони ще раз хочуть . (пути умалишенных неведомы, даже им самим)
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21.08.2022 23:05 Ответить
Кляті кацапи зробили з України якусь чорну діру, де зупинилось життя, розвиток та взагалі для нас закінчились усі подорожі.
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22.08.2022 00:15 Ответить
і море і повітря перекривають,
москальські фашисти якусь херню хочуть зробити
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21.08.2022 21:52 Ответить
Скоріше за все, буде масований обстріл "кинджалами" з півдня (з боку Каспійського моря) та "іскандерами" з прикордонних з Україною областей
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22.08.2022 07:51 Ответить
Невже нарешті *********** Вороніж?

Ну скільки там аборигени можуть мучитися...
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21.08.2022 21:58 Ответить
Нам бы закрыть воздух над Харьковом от прилетов рашистских ракет и снарядов, а кацапы там у себя пусть хоть раком станут - пофиг.
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21.08.2022 22:03 Ответить
Мабуть сам пиня на стерхах на конє с саблєй в жопє взлєтіт і рухнєт в ад.
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21.08.2022 22:17 Ответить
Ракетами шмалять намерены - ну или пугают.

Ну-ну.

В Московской области заодно закрыть не забудьте . . .
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21.08.2022 22:18 Ответить
Чудово, безпілотна зона то надійний захист від хімтрейлів. Гарантія що не будемо хворіти хворобою 19-го року.
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21.08.2022 23:32 Ответить
що це за така новина??? там ВСЕ ПЕРЕКРИТО ВЖЕ ПІВ РОКУ!!!
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22.08.2022 07:11 Ответить
Для бавовни перешкод нема...літає де хоче...
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22.08.2022 07:42 Ответить
 
 