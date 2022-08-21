Россия частично закроет воздушное пространство в трех приграничных с Украиной областях, - Генштаб
Российская Федерация закроет отдельные участки воздушного пространства в трех областях с 22 по 25 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
"По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", - говорится в сообщении.
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"Там и так ничего не летает гражданское"
Літає, сілгосп авіація, МЧС.
Згоден, зазначене мною не "ГА",
але ж літало, а зараз не буде.
москальські фашисти якусь херню хочуть зробити
Ну скільки там аборигени можуть мучитися...
Ну-ну.
В Московской области заодно закрыть не забудьте . . .