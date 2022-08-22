Если в Мариуполе состоится судилище над нашими воинами, то больше никакого разговора с Россией не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным вечерним обращением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в фейсбуке Зеленского.

"Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов.

Как бы там ни думали оккупанты, чтобы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линии, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.

Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков", - отметил он.

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