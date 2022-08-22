Если в Мариуполе состоится судилище над нашими воинами, то больше никакого разговора с Россией не будет, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным вечерним обращением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в фейсбуке Зеленского.
"Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов.
Как бы там ни думали оккупанты, чтобы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линии, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.
Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
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Пусті слова, все що обіцяє зелене не варте й гнилого листка з дерева.
2. Раз так сказав, значить точно відбудеться, вже давно все домовлено з орками
Влади національної не буде років 30 як мінімум... А знаючи що дітвора "переобувається" в Тік-Ток... То геноцид буде до кінця...
Українці вороги негоям, тому саме Беня виставив солдатика Зе страпоном...
"попередника" виставив А+Ф.
Ті що дивляться СМИ - не можуть помнити як НКВД голодомор устроїло...
алеж...
Олігархи зло на над всією Землею.
В Україні національної волі та вільності знижуються 300 років. Зараз стадо окуповане, 73% тому доказ. Чому вбили Сашку Білого? Чому один із 3-х ораторів майдану не отримав від "революції гідності" ніяких дивідендів, а тільки олигархи та їх холуї?..
По оркам: 300 років селекції свою справу зробили. Ми їх виростили (читайте літописи а не ізторію), а вдіяти з їх окупацією нічого не змогли... Чім відрізняється Джугашвіллі від Бені?
Післямова: капс то від неприйняття чи/та нерозуміння сутності дійсності.
А по закінченню війни:
1. Ми довгі роки воюємо тільки з однією метою звільнити 100% території. Мирний договір. А потім швидкий вступ до НАТО, мало ймовірно. Але як на мене це самий реалістичніший план.
2. Ядерна зброя для стримування . І ми викидаємо мокш з усієї території. І готуємось до нової війни (хочеш миру готуйся...).
3. Кровава революція на московії. І час на підготовку до нової війни. До того моменту +- від 10 до 40 років, поки до влади на мокшандії не прийде новий диктор і не нападе на нас.
4. Нескінченна війна. З червоними лініями, та купи мертвих людей і тупого мокшанського стада.
5. Переговори для підготовки всіх до нової хвилі ескалації.
6. Прилетять НЛО в голубому гвинтокрилі і всіх помирять.
Зеленский, сейчас война и не на часи, но ты пробиваешь дно, ****щная гнида!!! Какого х*ра пленные кацапы шастают по Лавре, когда с нашим сделали такое в Оленивке и Марике??? какого онуфрий еще живой после сегодняшнего?!
P. S. Мав би гідність Зе - пішов би у відставку.
А в цей час, цю хвилину ГИНЕ чийсь син, батько, чоловік, брат, сестра, мати, дружина, дочка...
Зрозуміло, що не з зє-банатської кодли, й не "шлюхи урода", не "батальйон Монако", навіть не міністерські "мажори", що привольно живуть й кайфують навіть під час війни ...
Але ми вистоїмо.
Й до цих ... ... ... ... ... ... ... ... ... буде одне питання, на яке вони не зможуть відповісти...
"Ч О М У?"
Як з терористом можна розмовляти?
Правильні слова, якби ще і дії були такими!
А балачки про контрнаступ і розмови - фуфлова лапша для лохів з "мудрого наріду"
Артист, поменяй или тех, кто тебе пишет речи или вообще заткнись.
Они сложили оружие... Ты их вытащил ?