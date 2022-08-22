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Новости Агрессия России против Украины Война
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Если в Мариуполе состоится судилище над нашими воинами, то больше никакого разговора с Россией не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным вечерним обращением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в фейсбуке Зеленского.

"Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов.

Как бы там ни думали оккупанты, чтобы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линии, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.

Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков", - отметил он.

Читайте: На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое, - Зеленский

Зеленский Владимир (21064) Мариуполь (5735) обращение (776)


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Топ комментарии
+68
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22.08.2022 00:44 Ответить
+67
Якщо РФ візьме Маріуполь, ніякої розмови з ними вже не буде. Здається, я таке вже чув.
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22.08.2022 00:42 Ответить
+62
100-е китайське попередження
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22.08.2022 00:38 Ответить
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100-е китайське попередження
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22.08.2022 00:38 Ответить
Не просто "N-е китайське попередження", а "N-е останнє китайське попередження".
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22.08.2022 00:53 Ответить
ні бро 95 криворізьке
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22.08.2022 01:49 Ответить
Патологічне брехло !
Пусті слова, все що обіцяє зелене не варте й гнилого листка з дерева.
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22.08.2022 02:24 Ответить
1.Ти перед тим щоб хоч щось обіцяти, спитай дозволу у ярмака, чи можна таке взагалі казати.
2. Раз так сказав, значить точно відбудеться, вже давно все домовлено з орками
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22.08.2022 02:27 Ответить
А якщо ні, переговори можливі?
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22.08.2022 13:10 Ответить
А якщо не відбудеться , то буде ? Горбатого могила исправит .
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22.08.2022 00:40 Ответить
Олігархи правлять що тут що там...

Влади національної не буде років 30 як мінімум... А знаючи що дітвора "переобувається" в Тік-Ток... То геноцид буде до кінця...

Українці вороги негоям, тому саме Беня виставив солдатика Зе страпоном...
"попередника" виставив А+Ф.

Ті що дивляться СМИ - не можуть помнити як НКВД голодомор устроїло...
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22.08.2022 01:09 Ответить
"...не можуть помнити..."(с) - це якою мовою, грецькою?
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22.08.2022 12:30 Ответить
зло делается без признания о нем.
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22.08.2022 01:35 Ответить
Где это ТАМ⁉️На твоей параше, а рашист⁉️Да олигархи захватили власть ,клоун марионетка , но у Украины есть ВОЛЯ к СВОБОДЕ , а у КАЦАПЬЯ ЛЮБОВЬ к РАБСТВУ‼️
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22.08.2022 08:57 Ответить
Питання не стосується моєї відповіді.
алеж...
Олігархи зло на над всією Землею.
В Україні національної волі та вільності знижуються 300 років. Зараз стадо окуповане, 73% тому доказ. Чому вбили Сашку Білого? Чому один із 3-х ораторів майдану не отримав від "революції гідності" ніяких дивідендів, а тільки олигархи та їх холуї?..


По оркам: 300 років селекції свою справу зробили. Ми їх виростили (читайте літописи а не ізторію), а вдіяти з їх окупацією нічого не змогли... Чім відрізняється Джугашвіллі від Бені?

Післямова: капс то від неприйняття чи/та нерозуміння сутності дійсності.
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22.08.2022 12:20 Ответить
Якщо РФ візьме Маріуполь, ніякої розмови з ними вже не буде. Здається, я таке вже чув.
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22.08.2022 00:42 Ответить
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22.08.2022 00:44 Ответить
Дякую.
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22.08.2022 01:18 Ответить
Так а гарнізон і не був знищений
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22.08.2022 10:54 Ответить
Як впізнати кацапа? та дуже просто, кацап завжди бреше та перекручує. Так що кацап вали на свої болота.
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22.08.2022 00:49 Ответить
Я відверто просто фігєю від вашої нахабності, кацапня.
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22.08.2022 00:53 Ответить
У вас проблеми із зором? Людина перекрутила все, йому дали посилання на оригінал а він робить виглядь що немає ніякої різниці. Моє запитання про зір доречне.
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22.08.2022 01:48 Ответить
385-е китайское предупреждение
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22.08.2022 00:42 Ответить
Сказав як відрізав! Зєлю в прєзідєнти!
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22.08.2022 00:43 Ответить
правильно сказав. І так має бути
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22.08.2022 00:44 Ответить
🤡
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22.08.2022 00:46 Ответить
"Більше не буде"? Тобто Бучу ми вже забули??? Скільки ти, чмо зелене, ще будеш червоні лінії малювати???
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22.08.2022 00:45 Ответить
як по вашому має закінчитися війна?
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22.08.2022 10:54 Ответить
Развешиванием зеленой шоблы на столбах вдоль Хрещатика
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22.08.2022 11:54 Ответить
Тобі треба їхати на росісю, вони там таке *******. Думаю тобі треба лікуватися.
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22.08.2022 14:19 Ответить
за всі роки існування московії. вона 100500 разів підписувала мирні договори. а потім завжди зі 100% порушувала їх.
А по закінченню війни:
1. Ми довгі роки воюємо тільки з однією метою звільнити 100% території. Мирний договір. А потім швидкий вступ до НАТО, мало ймовірно. Але як на мене це самий реалістичніший план.
2. Ядерна зброя для стримування . І ми викидаємо мокш з усієї території. І готуємось до нової війни (хочеш миру готуйся...).
3. Кровава революція на московії. І час на підготовку до нової війни. До того моменту +- від 10 до 40 років, поки до влади на мокшандії не прийде новий диктор і не нападе на нас.
4. Нескінченна війна. З червоними лініями, та купи мертвих людей і тупого мокшанського стада.
5. Переговори для підготовки всіх до нової хвилі ескалації.
6. Прилетять НЛО в голубому гвинтокрилі і всіх помирять.
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22.08.2022 12:00 Ответить
.....сказал зеленский и отправил пленных кацапов погулять по Киеву, лавре и поболтать с Онуфрием, и чтоб он их благословил...

Зеленский, сейчас война и не на часи, но ты пробиваешь дно, ****щная гнида!!! Какого х*ра пленные кацапы шастают по Лавре, когда с нашим сделали такое в Оленивке и Марике??? какого онуфрий еще живой после сегодняшнего?!
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22.08.2022 00:49 Ответить
Нашим по двадцаточке и на подвал,а кацапню онуфрий покрестит и благословив отправит на родные @беня. Треш🤦
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22.08.2022 00:58 Ответить
Звісно судилище відбудеться. А клован балабол і поц.
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22.08.2022 00:56 Ответить
Він після Бучі це казав.
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22.08.2022 01:00 Ответить
Дуже велику ціну заплатили Українці щоб Блазень почав розуміти що з рашистами НІЯКИХ РОЗМОВ та домовленостей неможе бути!!! Воно аби вчило історію то знало.... Лох ти Вова Лошара!!! Якщо після усього що зробили рашисти повірив у "домовленості"!!!
P. S. Мав би гідність Зе - пішов би у відставку.
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22.08.2022 01:01 Ответить
під час війни у відставку? ти що дурачок? і це при всій моїй ненависті до зелених...
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22.08.2022 02:06 Ответить
А яка з нього користь. Лисий швидко навчиться відосики знімать.
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22.08.2022 02:15 Ответить
Не токо Лохбонэвтик в отставку должен уйти, но и все его ставленники и ,,Слуги урода" тоже. Бо мы с такой ЗЕвладой войну не выиграем
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22.08.2022 02:58 Ответить
ну со сбором лайков ты справился, а с логикой что?
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24.08.2022 03:56 Ответить
не в отставку - а в тюрьму за госизмену
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22.08.2022 11:55 Ответить
Це ти дурачок або фсбшна муйня. Він й його ОПа тільки заважають! ЗСУ спрявляться й без нього й його зермак команди.
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23.08.2022 00:05 Ответить
мистер грейт-бритн. так може ти приїдеш та справишся? ше непонятно, хто тут бот
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24.08.2022 03:57 Ответить
Зє нехай обіцяє, а ЗСУ просто перестануть брати в полон руzкіх.
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22.08.2022 01:02 Ответить
Творча натура, емоційна ...
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22.08.2022 01:03 Ответить
Зеленский, ты еще и китаец
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22.08.2022 01:05 Ответить
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22.08.2022 01:06 Ответить
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22.08.2022 01:07 Ответить
Уже давно пора понять что ***** нафиг нужны твои переговоры
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22.08.2022 01:16 Ответить
Будешь с х-ом держаться за ручки и просто смотреть в глаза.... Как ты любишь.
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22.08.2022 01:20 Ответить
а недокримським мостом слабо їм пригрозити
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22.08.2022 01:47 Ответить
Піз...дьож, піз...дьож, пізд...ож без кінця й краю.
А в цей час, цю хвилину ГИНЕ чийсь син, батько, чоловік, брат, сестра, мати, дружина, дочка...
Зрозуміло, що не з зє-банатської кодли, й не "шлюхи урода", не "батальйон Монако", навіть не міністерські "мажори", що привольно живуть й кайфують навіть під час війни ...
Але ми вистоїмо.
Й до цих ... ... ... ... ... ... ... ... ... буде одне питання, на яке вони не зможуть відповісти...
"Ч О М У?"
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22.08.2022 01:54 Ответить
десь я вже це чув... разів так три точно
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22.08.2022 02:07 Ответить
На g20 хоче зустрітися. Каже: "я поїду на G20 якщо запросять путіна".
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22.08.2022 02:17 Ответить
вова,ти з глузду з'їхав,чи що? ти ж признав з верховною радою,що росія-країна терорист!
Як з терористом можна розмовляти?
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22.08.2022 02:35 Ответить
Останнє китайське попередження. Наркотики це дуже шкідлива речовина.
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22.08.2022 02:46 Ответить
Здається , це вже не перше таке попередження , а що , терористичних актів мирного населення і зокрема Азовців в Оленівці , цього замало ?
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22.08.2022 02:56 Ответить
Лохбонэвтик уже себе все мозги прнюхал. Уже не помнит бедолага, шо уже раз 100 грозил пальцем в сторону рашки и обещал, шо ни-ни
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22.08.2022 03:02 Ответить
судилище состоится тут даже можно не сомневаться в кремлевских бандитах...в первую очередь это дедает ***** для своих изберателей где оно заявит во все горло с брызгами пеныи что это победа и все идет по плану...
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22.08.2022 03:06 Ответить
А можно по этому месту с клетками хорошо шарахнуть до 23-24 августа? До назначенного времени, чтобы это судилище не состоялось)
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22.08.2022 04:06 Ответить
******* Зє!створіння! Вже сотні років відомо що договір з москвою не вартий того туалетного паперу. Нє, воно таки заглядає в очі та до рота тому чорту *****
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22.08.2022 04:04 Ответить
беспринципность - вот главная черта зели... зеля, а кто приказал им сдаться? не ты? когда нормально - оно нормально... но когда пердизент страны начинает ерзать - возникает двусмысленность и пархатость...
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22.08.2022 05:46 Ответить
А изнасилованные дети и казни гражданских то такє... іздержкі отріцательного мира?
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22.08.2022 05:57 Ответить
А про що говорити з орками?
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22.08.2022 06:23 Ответить
Хватить гавкать на Президента, писаки, а то розгавкались, краще б підтримали.
Правильні слова, якби ще і дії були такими!
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22.08.2022 06:37 Ответить
Нравиться зеленому буратіно, особливо після Оману, вести переговори, всі бігають, метушаться а він перевіряє рахунки на офшорах ...
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22.08.2022 08:52 Ответить
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22.08.2022 06:45 Ответить
Зеля , ти вже 20 разів говорив, що розмови з Путлером не буде. Забуваєш? Ще треба Одесу здати ?
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22.08.2022 07:09 Ответить
Пусте базікання--стиль поведінки артиста,а президенту це не можна. Подібних заяв було безліч.
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22.08.2022 07:31 Ответить
А їм потрібна твоя розмова?! Вони захопили Південь і обживаються там.
А балачки про контрнаступ і розмови - фуфлова лапша для лохів з "мудрого наріду"
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22.08.2022 07:48 Ответить
Як це - не будемо розмовляти? Ми вже розмовляємо зрозумілою московитам мовою ракет, снарядів і куль. Вже й Крим - досить жваво - підключився до розмови.
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22.08.2022 08:24 Ответить
"Судилища" над азовцами в Еленовке не достаточно?
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22.08.2022 08:33 Ответить
Зеля-хрестоматийный ****@бол.
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22.08.2022 08:49 Ответить
Отже на сьогодні ще існує нестримне бажання заглянути в очі Путіну. Нікчема!
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22.08.2022 08:55 Ответить
Знов "заїло", треба постукати, Зе-патіфон, тьфу...
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22.08.2022 08:56 Ответить
Йому ще хтось вірить? Бо на його фейсбук уже меду не має,тільки від убогих
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22.08.2022 09:01 Ответить
мета брехні рашистського окупанта куйла і його "зеленого слуги" в Україні одна і таж.Різниці ніякої,
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22.08.2022 09:03 Ответить
Какой ещё суд, ты же их эвакуировал.
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22.08.2022 09:20 Ответить
це ми вже чули після Бучі,Маріуполя, Крменчука, Винниці.....це вже як тобі дерьмак скаже.....дурилка картонна
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22.08.2022 10:16 Ответить
Слова, слова... Цікаво, в наступну, 4ту книгу рєчєй ця промова увійде?
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22.08.2022 10:45 Ответить
Зайчик ты наш, какой грозный. А СЕЙЧАС значит переговоры с Россией ведутся? Просто класс.
Артист, поменяй или тех, кто тебе пишет речи или вообще заткнись.
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22.08.2022 11:40 Ответить
О, червона лінія од Щеневтіка, вона ж червона стрічка од клоуна.
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22.08.2022 11:56 Ответить
розмови про що, про капітуляцію?
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22.08.2022 12:00 Ответить
Это над какими воинами судилище, зеля ? Над теми, которым ты сказал: сложите оружие - я вас вытащу ?

Они сложили оружие... Ты их вытащил ?
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22.08.2022 12:45 Ответить
Зеленский обесценивает свои слова. Уже сколько раз он подобное говорил ранее. На мой взгляд, это говорит о том, что он очень надеется на какой-то компромисс с врагом. Дело в том, что компромисса с Русней не должно быть. Агрессор должен быть уничтожен.
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22.08.2022 12:59 Ответить
Наши герои в отличие от рашитских мразей защищают свою землю, родину и свой народ. Они не наподали на это зловонное, мерзкое ,террористическое образование под названием россия с ее главарем, выжившим из ума вместе со своими лакеями
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22.08.2022 13:26 Ответить
Во время войны такие комментарии , как выше, говорят о том, что среди украинцев есть оппозиционная партия. И вместо того, чтобы поддерживать наших воинов, они вносят разброд. После войны будете изгаляться, вы же радость вызываете у врага и вредите Украине. Нельзя быть такими злыми.
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22.08.2022 13:33 Ответить
Люди на фронте отдают свои жизни не за эти склоки
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22.08.2022 13:34 Ответить
Здача півдня і Маріуполь,це втрачена довіра до цієї влади назавжди!
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22.08.2022 13:37 Ответить
 
 