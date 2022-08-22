Украина не причастна к гибели Дугиной. Мы, в отличие от РФ, не террористическое государство, – ОП

Украина не имеет отношения к подрыву автомобиля российского праворадикального общественного деятеля Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире национального телемарафона 21 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому (подрыву авто Дугина) не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", – сказал он.

Подоляк предположил, что подрыв является проявлением внутриполитической борьбы в России.

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"Мы сейчас видим, что разные политические группировки, в том числе ультрарадикальные, к которым имел отношение господин Дугин – это же ультрапатриот российский, который говорил, что должна выжить только Россия, а все остальные нации, включая Украину, нужно максимально проредить, так классически нацистская идеология. Так вот, эти группировки сегодня начинают битву… Россия начинает внутренне разваливаться, и эти группировки хотят получить определенные места, чтобы после того претендовать на какую-то другую власть в РФ", – сказал советник главы ОП.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 августа в российском Подмосковье взорвался автомобиль дочери Дугина – Дарьи Дугиной. Как сообщают российские медиа, Дугина с отцом была на западе, после которого они планировали поехать вместе, однако в конце концов оказались в разных автомобилях.

Александр Дугин – один из идеологов русского мира, он выступал за введение российских войск в Украину и оккупации практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина оказывают влияние на политику Кремля. Дарья Дугина разделяла идеи отца и занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.

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