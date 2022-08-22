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Украина не причастна к гибели Дугиной. Мы, в отличие от РФ, не террористическое государство, – ОП

президента,банкова,оп,офіс

Украина не имеет отношения к подрыву автомобиля российского праворадикального общественного деятеля Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире национального телемарафона 21 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому (подрыву авто Дугина) не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", – сказал он.

Подоляк предположил, что подрыв является проявлением внутриполитической борьбы в России.

Смотрите: Дугина на пропагандистских ток-шоу называла украинцев "нелюдями" и призвала к судилищу над нашими воинами. ВИДЕО

"Мы сейчас видим, что разные политические группировки, в том числе ультрарадикальные, к которым имел отношение господин Дугин – это же ультрапатриот российский, который говорил, что должна выжить только Россия, а все остальные нации, включая Украину, нужно максимально проредить, так классически нацистская идеология. Так вот, эти группировки сегодня начинают битву… Россия начинает внутренне разваливаться, и эти группировки хотят получить определенные места, чтобы после того претендовать на какую-то другую власть в РФ", – сказал советник главы ОП.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 августа в российском Подмосковье взорвался автомобиль дочери Дугина – Дарьи Дугиной. Как сообщают российские медиа, Дугина с отцом была на западе, после которого они планировали поехать вместе, однако в конце концов оказались в разных автомобилях.

Александр Дугин – один из идеологов русского мира, он выступал за введение российских войск в Украину и оккупации практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина оказывают влияние на политику Кремля. Дарья Дугина разделяла идеи отца и занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.

Также читайте: Сумасшедший Дугин – слишком мелкая цель для Украины. Убийство его дочери – дело рук самих россиян, - журналист Романенко

Дугин Александр (46) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+26
Причём тут террористическая страна? Эта дохлая проститутка с порваной жопой вместе с папашей призывали убивать украинцев, и логично что б Украина действовала как израильский Моссад, находила такую ******** и устраняла, уверен что в будущем так и будет
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22.08.2022 02:09 Ответить
+18
Поперед батька в пекло...
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22.08.2022 02:27 Ответить
+16
Подоляка, а тебя кто-то спрашивал? Сиди на жопе ровно и молчи себе в тряпочку, комментатор хренов.
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22.08.2022 04:16 Ответить
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Причём тут террористическая страна? Эта дохлая проститутка с порваной жопой вместе с папашей призывали убивать украинцев, и логично что б Украина действовала как израильский Моссад, находила такую ******** и устраняла, уверен что в будущем так и будет
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22.08.2022 02:09 Ответить
І на що там впливав дугін? Ні на що. В Україні практично не світився і він і його секта. Скоріше хотіли грохнути/"попередити" що дугін недостатньо підтримував путіна і війну "м'ясом" своїх послідовників або щось інше.
Як ціль для атаки України абсолютно безглуздо. Цією вибухівкою можна було б знести склад зброї чи нафтобазу.
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22.08.2022 05:23 Ответить
Все набагато простіше - ФСБ почало "зачистку" найбільш "одіозних" шовіністів перед тим як "перевзуться" приидушить "сонцесяйного призначить його "винним" у "автократії" "диктатурі" "волюнтарізмі" та інших "ізмах" Робиься це для того щоб залякать всіляких "гіркіних" та інших "ідеологічно божевільних" і вони не почали в Росії нове ГКЧП Потім оголосять когось "незасвіченого" "світочем демократії" і запропонують НАТО "перемир"я" - щоб не втратить владу взагалі
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22.08.2022 07:47 Ответить
Ага )) і потім, як Хрущов у 1956 році, штовхнути https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85 приблизно такого воза - "не виноватые мы, путин попутал!"
(тільки тоді беріям, рюміним, абакумовим та іншим єнукідзе лапті зплели вже після смерті Самого - а тут зачищають заздалегідь)
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22.08.2022 08:45 Ответить

Все, як у В. Войновича ("Москва 2042").
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22.08.2022 12:24 Ответить
Самі перегризуть друг друга, як павуки в банці
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22.08.2022 02:12 Ответить
пігулки не забудь прийняти і шапочку з фольги не знімай,а то ще 5G опромінить)))
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22.08.2022 03:53 Ответить
апиридил ))
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22.08.2022 03:57 Ответить
З мови зняли 👽👽👽
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22.08.2022 04:41 Ответить
фольга для шапочки не нужна? Дёшево продам.
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22.08.2022 03:55 Ответить
Час приймати Галоперидол.
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22.08.2022 07:34 Ответить
Схоже, пацієнт тікає від прописаних йому заштриків, немов від рептилоїдів з Нібіру...

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22.08.2022 08:32 Ответить
Беги за "паребрик", а то дрессированные гуси уже выпущены по твоему местоположению.
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22.08.2022 11:10 Ответить
Поперед батька в пекло...
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22.08.2022 02:27 Ответить
(у дуже буквальному значенні цих слів)
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22.08.2022 08:34 Ответить
Кому оно в Украине надо было и вообще кто её знал
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22.08.2022 02:55 Ответить
Люся Адрестович ії знав
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22.08.2022 06:35 Ответить
не виноватые мы!!!!!!!!!!!!!!!!!прокукарекали. Ну, а смысл?!
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22.08.2022 02:40 Ответить
от навіщо взагалі про це говорити панові подляку? ОПа черговий раз показує московитський контекст своєї політики. Ніякої гідності. Грязь москви
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22.08.2022 03:58 Ответить
Подоляка, а тебя кто-то спрашивал? Сиди на жопе ровно и молчи себе в тряпочку, комментатор хренов.
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22.08.2022 04:16 Ответить
не здивуюсь якщо сам Дугін і причетний до створення Національної Республіканської Армії яка взяла на себе відповідальність і так би мовити щоб зняти всі підозри і запам'ятати доньку молодою все одно нічого путнього з неї вже не вийшло б, а може навіть донька вирішила підсидіти батька, захотіла зайняти місце чорного мага при кремлі і він не витримав такого нахабства і спалив її нахєр
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22.08.2022 04:42 Ответить
...і взагалі це вона сама себе могла
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22.08.2022 06:08 Ответить
Це вже занадто 😠
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22.08.2022 06:38 Ответить
Дугін казав що Буча то американська постановка, не занадто
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22.08.2022 11:18 Ответить
А коли це *********, стала республікою? Тупі кацапській нарротиви.
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22.08.2022 10:01 Ответить
Це треба було знати маршрути, час, графік, тільки наближені могли бути в курсі. Не помітив щоб той старий полоумний там на щось впливав щодо України років так з 2014
Прикро коли в це лайно українці мішають Україну з свого дивану. Мало нам тут їх нациків, які побіжать "мститись". Також такі звинувачення підривають підтримку на заході. Лайно в росії, то проблеми росіян.
А нарахунок помсти, то як путін відкинеться усіх цих його лизоблюдів зіллють рано чи пізно.
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22.08.2022 05:11 Ответить
зеля, а почему об этом говорит не МИД Украины, а какая-то занюханая канцелярия по поставке скрепок и кнопок?
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22.08.2022 05:43 Ответить
Подоляк так каже, ніби антикацапський тероризм - це щось погане...
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22.08.2022 06:26 Ответить
Це взагалі не теракт, хто б його не виконав, а Подоляк - дебіл. Все одно ще доведеться ліквідовувати деяких рашистів позасудовими методами.
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22.08.2022 07:02 Ответить
++++++++++++++

Нещодавно якраз прочитав книгу в тему, рекомендую усім, хто цікавиться тематикою роботи спецслужб:
http://loveread.ec/read_book.php?id=86234&p=1 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций

Ось так треба діяти і Україні - професійно, рішуче і з хуцпою ліквідувати кого треба без жодного суду та слідства.
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22.08.2022 08:15 Ответить
Дякую.Цікава книга.
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22.08.2022 08:21 Ответить
Чого без суду? Таємно винести вердікт, і віддати наказ.
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22.08.2022 10:03 Ответить
Саме так. Маю на увазі - без суду/слідства в загальноприйнятому розумінні, коли роками тягнуть гуму і затівають безглузду юридичну мотанину. Діяти треба за прикладом Моссаду: визначили пріоритетні цілі для ліквідації, затвердили на рівні вищого керівництва - а далі вже розробка власне операції...
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23.08.2022 03:57 Ответить
...значит - мы ?
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22.08.2022 06:42 Ответить
Нi не ми . на себе відповідальність взяла якась російська група партизанів, яка пригрозила i Путіна вбити і всіх хто його підтримує.
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22.08.2022 07:41 Ответить
Чесно кажучи, Дугін в Україні справді дуже маловідома для загалу фігура.... Сенсу світити там свої спец служби заради нього немає. А от за критику ***** його могло прилетіли....
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22.08.2022 06:58 Ответить
Данилович з Медведчуком разбудували держава олiгархiчна .
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22.08.2022 08:05 Ответить
Чомусь прочитав цей комент механічним голосом старого робота.

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22.08.2022 08:24 Ответить
Чи молодого гугл перекладача?
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22.08.2022 09:59 Ответить
Будьте поблажливим (чи поблажливою, даруйте, я не в курсі). Сарако, певно, десь пальці постирав до м'яса, гортаючи сторінки грубелезних словників у пошуках перекладу кількох малозрозумілих слів. Про відмінки той сарако ще нічого не чув (от же халепа!). А Ви так зразу ба-бах! - гуглоперекадач...
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22.08.2022 12:33 Ответить
Навіщо взагалі це коментувати?
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22.08.2022 08:35 Ответить
Виправдовуються.
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22.08.2022 08:38 Ответить
більша частина моїх знайомих ніколи не чула про дугіна, а про його дочку так зовсім..., дугін і його хворі висловлювання майже нікому не відомі в Україні..., є той дугін, або його нема, ніхто навіть не помітить в нашій країні...., виходячи з цього, це 100 відсоткова операція руських спецслужб..., так що іншим таким "ідеологам руського міра" треба тримати себе в тонусі...
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22.08.2022 09:10 Ответить
Дарья Платонова под фамилией Дугина типа была Ольгой ********** и Маргаритой Симоньян в одном флаконе...
Себя сам Дугин считал хвилософом с дыркой от бублика....
Подобных хвилософов на рабZee пруд пруди...один Лимонов с Жиринжопским чего стоят...
На концерт к Кабздону путлер отправлял на рабZeee дома взрывал пачками...а школа в Беслане...то особый подвиг хмыря мавзолейного...
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22.08.2022 09:13 Ответить
К взрывам авто Павла Шеремета и полковника украинской разведки Шаповала причастен спецназ Путлера "Вымпел".похоже что тоже их работа...все три взрыва похожи один в один...
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22.08.2022 09:24 Ответить
В 2004 году в Катаре был взорван автомобиль Залимхана Яндарбиева...тогда поймали по горячим следам кажись четверых крыс путлера...и посадили на довічне...
Правда потом из путлер выкупил...
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22.08.2022 09:38 Ответить
А зачем оправдываться и перед кем?
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22.08.2022 11:06 Ответить
А зря! Диверсионно-подрывная деятельность в тылу врага - это хрестоматия ведения войны!!!
Что касается пропагандонов и других причастных преступников к развязыванию войны, то их отстрелизать нужно не только в паРашке, а везде, хоть на Марсе, в этом отношении политика Израиля к своим врагам является единственно верной и безупречно правильной!
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22.08.2022 13:37 Ответить
 
 