Украина не причастна к гибели Дугиной. Мы, в отличие от РФ, не террористическое государство, – ОП
Украина не имеет отношения к подрыву автомобиля российского праворадикального общественного деятеля Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире национального телемарафона 21 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому (подрыву авто Дугина) не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", – сказал он.
Подоляк предположил, что подрыв является проявлением внутриполитической борьбы в России.
"Мы сейчас видим, что разные политические группировки, в том числе ультрарадикальные, к которым имел отношение господин Дугин – это же ультрапатриот российский, который говорил, что должна выжить только Россия, а все остальные нации, включая Украину, нужно максимально проредить, так классически нацистская идеология. Так вот, эти группировки сегодня начинают битву… Россия начинает внутренне разваливаться, и эти группировки хотят получить определенные места, чтобы после того претендовать на какую-то другую власть в РФ", – сказал советник главы ОП.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 августа в российском Подмосковье взорвался автомобиль дочери Дугина – Дарьи Дугиной. Как сообщают российские медиа, Дугина с отцом была на западе, после которого они планировали поехать вместе, однако в конце концов оказались в разных автомобилях.
Александр Дугин – один из идеологов русского мира, он выступал за введение российских войск в Украину и оккупации практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина оказывают влияние на политику Кремля. Дарья Дугина разделяла идеи отца и занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.
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Як ціль для атаки України абсолютно безглуздо. Цією вибухівкою можна було б знести склад зброї чи нафтобазу.
(тільки тоді беріям, рюміним, абакумовим та іншим єнукідзе лапті зплели вже після смерті Самого - а тут зачищають заздалегідь)
Все, як у В. Войновича ("Москва 2042").
Прикро коли в це лайно українці мішають Україну з свого дивану. Мало нам тут їх нациків, які побіжать "мститись". Також такі звинувачення підривають підтримку на заході. Лайно в росії, то проблеми росіян.
А нарахунок помсти, то як путін відкинеться усіх цих його лизоблюдів зіллють рано чи пізно.
Нещодавно якраз прочитав книгу в тему, рекомендую усім, хто цікавиться тематикою роботи спецслужб:
http://loveread.ec/read_book.php?id=86234&p=1 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций
Ось так треба діяти і Україні - професійно, рішуче і з хуцпою ліквідувати кого треба без жодного суду та слідства.
Себя сам Дугин считал хвилософом с дыркой от бублика....
Подобных хвилософов на рабZee пруд пруди...один Лимонов с Жиринжопским чего стоят...
На концерт к Кабздону путлер отправлял на рабZeee дома взрывал пачками...а школа в Беслане...то особый подвиг хмыря мавзолейного...
Правда потом из путлер выкупил...
Что касается пропагандонов и других причастных преступников к развязыванию войны, то их отстрелизать нужно не только в паРашке, а везде, хоть на Марсе, в этом отношении политика Израиля к своим врагам является единственно верной и безупречно правильной!