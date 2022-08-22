Россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову со стороны Белгорода, - Терехов
Российские со стороны Белгорода обстреляли ракетами Харьков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.
"Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание. Был небольшой пожар, информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Ну не дістанеться вам , кляті орки , Украіна , тільки здохнете тут ви всі