Россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову со стороны Белгорода, - Терехов

Российские со стороны Белгорода обстреляли ракетами Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

"Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание. Был небольшой пожар, информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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