РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7511 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 484 9

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову со стороны Белгорода, - Терехов

ракета

Российские со стороны Белгорода обстреляли ракетами Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

"Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание. Был небольшой пожар, информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, - Терехов

обстрел (28205) Харьков (7620) Терехов Игорь (258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапські виродки не від хорошого життя так звіріють.😠
Ну не дістанеться вам , кляті орки , Украіна , тільки здохнете тут ви всі
показать весь комментарий
22.08.2022 06:53 Ответить
ответочку треба надіслати
показать весь комментарий
22.08.2022 07:05 Ответить
Та роздовбайте вже цей московський завод "Авангард", на якому роблять ті кляті ракети с300 і с400!
показать весь комментарий
22.08.2022 07:34 Ответить
Виродки москальські!
показать весь комментарий
22.08.2022 07:47 Ответить
Не удивляет нисколько, удивляет только почему нет ответки? До каких пор все это терпеть Харькову? За такие вопросы забанить могут! Ну а что, молчать?
показать весь комментарий
22.08.2022 08:09 Ответить
Новина - вогонь! А хіба не звідти вже півроку рашисти пуляють по Харкову? Ще й відповіді на обстріли нема
показать весь комментарий
22.08.2022 08:24 Ответить
Когда уже наконец мы прочитаем обратную новость, что ВСУ нанесли удар по Бл@дьгороду?!
показать весь комментарий
22.08.2022 11:37 Ответить
А коли вже буде "атвєточка"?!! Чи д'єрмак не дозволяє? То може пора його за крейсером відправити!!!
показать весь комментарий
10.09.2022 18:42 Ответить
 
 