Военные РФ вели штурм в районе Благодатного на Николаевском направлении, имеют частичный успех, - Генштаб ВСУ
На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке на 6:00 22 августа на своей странице в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ.
Так, начались сто восьмидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.
На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.
На Славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины.
Пытался вести наступление в направлениях Довгенькое - Дибровно, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.
На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.
На Запорожском направлении оккупанты производили огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.
На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потёмкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское.
Нанес авиационные удары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.
На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.
Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация продолжают успешное выполнение огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, систематически терпящих потери.
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Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.
За словами місцевих мешканців, палає склад ***********.
Станом на 6 годину ранку снаряди ще детонували.👍🏼😕
https://www.youtube.com/watch?v=y8pFJjXf0nI&t=805s
- Наші зрадофіли : все, вони захоплять весь південь.
- Оркам виносять склади та командні пункти і все, що їм вдалось за місяць це вийти на південні околиці села Благодатне.
- Наші зрадофіли : все, тепер вони точно все захоплять.
Тьфу, б*я.
Суспільство перестає зважати на біду. Не бахкає у своїх містах, то все добре.
Всі мої знайомі у тилу дуже нервують. Я вже сивий став за півроку.
Спитайте солдат на передовій, вони не скажуть такого, щоб у тилу ніхто не відпочивав. Навпаки вони скажуть- ми за це воюємо.
Це, мені здається, істеричні деякі тиловики виправдовують відсутність своєї допомоги фронту, посиланням на інших і гаслами "всі на фронт", сидячи на дивані.
По друге, кафе і розважальні заклади, це економіка, сотні тисяч робочих місць. Де будуть брати гроші волонтери, і на зарплату військовим?
Треба і пити каву і стригтися у перукарні, економіка повинна працювати.
Хай організовують виробництво, робочі місця.
А ось з "контрнаступом" дійсно дуже погані новини.(
1. ISW пишет, что русские в ближайшее время не способны организовать сколько-нибудь значимого наступления.
2. Но при этом в новостях часто мелькает частичный успех русских в небольших населенных пунктах.
Я карты не изучаю, но как бы не оказалось, что все эти пункты, где у русских был частичный успех, по-факту приведут к "неожиданному" окружению крупного города.
відступ означає наступ,
непідготовка це і є підготовка,
І т.д. і т.п.
Людям заспокійливе подобається.
Арестович з Ждановим на вершині популярності, а громадяни наслухавшись отої бредятіни замість допомоги ЗСУ, йдуть куралесити по барам та пляжам,
поки гинуть кращі українці на передовій проти вікового ворога.
У нас же все добре начебто. Їм популярні блогери про це розповіли. Один з них навіть "совєтнік" самого офісу президента. Настільки популярний, що розраховує на політику у майбутньому.
Ну що з ціею країною не так?
Але коли пишуть про "частковий успіх", це щось на зразок йожика в туманє. Бо не зрозуміло, скільки км, або населених пунктів. Бо, мало не щодня нам повідомляють про частковий успіх окупантів.
Коротше,інфантили та поцреоти-мрійники,пора прокидатися.
P.S. Подоляцкіє шмати та ті хто напише про "зрадофільство" автоматично йдуть на йух.
Это тоже самое что и с Зеленским до начала войны. Он не то, что не предупредил людей (фиг с ним), он сознательно врал, что войны не будет (!).
Навіть оборону тримати без волнєній не можемо.
То нащо нам сцяли у вуха контрнаступом і невиносимими успіхами у серпні?
Це що?
Той самий фокус від телевізійників яким вони в 2019 привели до влади цих поганців які навіть не попередили що буде війна хоч знали і свій виводок вивезли?
Кожен незначний тактичний хід наших військ , як от - відхід лише з околиць якогось Богом забутого села , трактується зрадой.бами як наступ на Миколаїв . . Це пц. !!
Більшого маразму годі й уявити .
Крім 5 , можливо пройде ще й 10 місяців , поки почнуться потрібні тобі - успіхи . Невже ж не зрозуміло що наразі в нас немає чим вести наступ , немає необхідної кількості зброї .? Як ти хочеш наступати без зброї ? Пропонуєш закидати кацапів шапками .?
Наразі в нас немає іншого виходу крім як втримувати оборону , виснажуючи кацапню , знищуючи їхні тили , чекати на лендліз і накопичувати зброю для наступу . І слава Богу , і нашим ЗСУ , що кацапня наразі має лише - частковий успіх . Тобто - просувається зі швидкістю дохлої черепахи .
Який нах наступ на Миколаїв , коли їм треба місяць щоб захопити лише околицю Благодатного . !!?
Такий пріорітет? Так от - навіть так захоплено більше ніж звільнено, тобто все одно така собі втіха.
На жаль південь відкритий, як стіл. Це дало можливість рашці розгорнути армію.
Главное, чтобы в итоге места хватило