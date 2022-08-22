Военные РФ вели штурм в районе Благодатного на Николаевском направлении, имеют частичный успех, - Генштаб ВСУ

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке на 6:00 22 августа на своей странице в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ.

Так, начались сто восьмидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.

На Славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины.

Пытался вести наступление в направлениях Довгенькое - Дибровно, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.

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На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты производили огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потёмкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское.

Нанес авиационные удары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

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Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация продолжают успешное выполнение огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, систематически терпящих потери.