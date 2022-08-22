РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7511 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
22 861 97

Военные РФ вели штурм в районе Благодатного на Николаевском направлении, имеют частичный успех, - Генштаб ВСУ

рф

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке на 6:00 22 августа на своей странице в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ.

Так, начались сто восьмидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.

На Славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины.

Пытался вести наступление в направлениях Довгенькое - Дибровно, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.

Читайте: Россия частично закроет воздушное пространство в трех приграничных с Украиной областях, - Генштаб

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты производили огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потёмкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское.

Нанес авиационные удары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

Читайте: Враг вел наступление на Славянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, но отошел, получив жесткий отпор, - Генштаб ВСУ

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация продолжают успешное выполнение огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, систематически терпящих потери.

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+58
от і звільнення півдня ... кацапи йдуть в наступ на Миколаїв . це проїбати можно швидко , а звільнити дуже важко .
показать весь комментарий
22.08.2022 07:46 Ответить
+44
У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.

За словами місцевих мешканців, палає склад ***********.

Станом на 6 годину ранку снаряди ще детонували.👍🏼😕
показать весь комментарий
22.08.2022 07:38 Ответить
+39
Що не день-;частковий успіх;....
показать весь комментарий
22.08.2022 07:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.

За словами місцевих мешканців, палає склад ***********.

Станом на 6 годину ранку снаряди ще детонували.👍🏼😕
показать весь комментарий
22.08.2022 07:38 Ответить
Этанимы.
показать весь комментарий
22.08.2022 07:55 Ответить
Докажем 😠
показать весь комментарий
22.08.2022 08:13 Ответить
8 с 1\2 лет !!!
показать весь комментарий
22.08.2022 07:59 Ответить
сами допросились "8 лет бамбили бамбас" наконец то и в Донецке
показать весь комментарий
22.08.2022 08:10 Ответить
+повна депортація руснявьіх. Могили прадіда немає в Україні - домой, в *****!
показать весь комментарий
22.08.2022 08:18 Ответить
Срок годності мабуть вже давно пройшов. От і бахкають пердаки в кацапів. Нічого дивного.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:29 Ответить
частковий успіх вже сводки 2 раза на день вранці і ввечері щодня
показать весь комментарий
22.08.2022 07:43 Ответить
от і звільнення півдня ... кацапи йдуть в наступ на Миколаїв . це проїбати можно швидко , а звільнити дуже важко .
показать весь комментарий
22.08.2022 07:46 Ответить
Що не день-;частковий успіх;....
показать весь комментарий
22.08.2022 07:47 Ответить
"Нынешний период войны в Украине - ключевой. Все зависит от успеха украинской армии в битве за юг. Взятие Херсона вызовет обвальную реакцию внутри россии и повлечет за собой отстранение от власти президента рф владимира путина.В уголовных структурах - а именно таким и является военно-политическое руководство россии - существует правило: опущенный пахан уже не пахан И вряд ли он останется в живых. Освобождение Херсона станет шоковым событием для всего российского общества - того глубинного народа, который продолжает слушать скабееву и соловьева. Оно приведет к очень серьезным политическим изменениям в россии. Но я не строю иллюзий, что к власти придут замечательные либеральные люди. Придут такие же мерзавцы, но они вынуждены будут избавится от путина, как от полностью дискредитирующего лидера."
показать весь комментарий
22.08.2022 07:51 Ответить
тільки хто його зробить той успіх ...
показать весь комментарий
22.08.2022 07:57 Ответить
Явно не ви,а ЗСУ. Якщо маєте сумніви,то Стугна,Миколаїв і вперед.Хто вам режисер
показать весь комментарий
22.08.2022 08:41 Ответить
Дурня цілковита. Успіх залежить не від одинокого бійця, а від вміння комундування. Краще борщ йдить варити, якщо вмієте.
показать весь комментарий
22.08.2022 10:08 Ответить
стратег ..... давно з України удрапала ???
показать весь комментарий
22.08.2022 11:29 Ответить
Старое дерьмо сменят на новое и дадут время новому дерьму войти во вкус диктатуры.
показать весь комментарий
22.08.2022 07:58 Ответить
"Контрнаступ", який ми заслужили
показать весь комментарий
22.08.2022 08:01 Ответить
частковий успіх ..метр за метром ...може зброї не вистачає у нас ? з окопа висунутись арта не дає ...З Пісками і Авдіївкою скоро буде логічной кінець якщо там не то що оборонятись а відступати буде важко
показать весь комментарий
22.08.2022 08:02 Ответить
Піски вже під кацапами.
показать весь комментарий
22.08.2022 09:47 Ответить
пруф?
показать весь комментарий
22.08.2022 09:53 Ответить
Бутусов сказал
https://www.youtube.com/watch?v=y8pFJjXf0nI&t=805s
показать весь комментарий
22.08.2022 13:42 Ответить
Я что-то не понял, кто наступает, они или мы?
показать весь комментарий
22.08.2022 08:08 Ответить
Ти тупий, чи на ставці подоляка? Де хоч раз заява Залужного про контрнаступ була, навідмінну від ОПшної клоунади і мамкиних експертів яких крутять на сраних "марафонах"?
показать весь комментарий
22.08.2022 08:39 Ответить
Взагалі то чекають тебе. Ось ти прийдеш в армію, і допоможеш не здати південь. Хоча стоп….ти ж злякався піти в армію.
показать весь комментарий
22.08.2022 09:00 Ответить
Oleksii Lopasov 15******, твоi брати з секти "ниченепоняв" вже кобилу доiдають в овразi пiд Тамбовом...
показать весь комментарий
22.08.2022 09:27 Ответить
В спам, Лариса, и не возвращайся)
показать весь комментарий
22.08.2022 09:56 Ответить
- Орки збирають 25 тис війська на правому березі для наступу на Кривий Ріг/Миколаїв.
- Наші зрадофіли : все, вони захоплять весь південь.
- Оркам виносять склади та командні пункти і все, що їм вдалось за місяць це вийти на південні околиці села Благодатне.
- Наші зрадофіли : все, тепер вони точно все захоплять.
Тьфу, б*я.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:11 Ответить
Що тьфу? Яка різниця- через місяць чи через рік візьмуть Миколаїв/Харків, якщо такими темпами все-рівно візьмуть?
показать весь комментарий
22.08.2022 08:21 Ответить
Не візьмуть. Є секртна зброя, витягнуть Вас із села на Закарпатті та відправлять зарядом до Хімарсу, щоб зраду на орків розпилити.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:29 Ответить
Вже побіг) - неймовірне бажання здохнути за системно корумповане суспільство з довоєнними зп в районі 400 дол.)
показать весь комментарий
22.08.2022 08:54 Ответить
Від влади має бути чітка комунікація - на яких умовах можливий мир - а там суспільство має вирішувати, чи приймати подібні умови. Якщо в суспільства є бажання воювати за "кордони 91 року" - будь-ласка..
показать весь комментарий
22.08.2022 10:08 Ответить
Если ты не заметил, склады и командные пункты им выносят уже больше месяца и шо? Они адаптировались и постоянно подвозят снаряды издалека. Преимущество в артиллерии сохраняется и они все равно продвигаются. Неважно, за сколько они захватят очередной посёлок: за день или за месяц. Не важно, насколько они интенсивно продвигаются: на километры или на сантиметры. Они продвигаются, даже перекинув часть сил с Донбасса на юг. Вариантов положительного исхода я пока не вижу.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:22 Ответить
На сході виносять склади давно і що? В мене там приятель. На "Градах", воює. Щас знову перевага у кацапів у вогні значна. Тому що орки адаптуватись, та постійно потоками підвозять собі ********** вантажівками. А нові їх склади за межею ураження. Тому кацапи і просуваються знову. Ти яркий приклад зомбованного Арестовичем.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:31 Ответить
У цей час українська подібна пропоганда шкідлива. Люди у тилу настільки розслабились, наче у нас війни не має. Все ж йде добре.
Суспільство перестає зважати на біду. Не бахкає у своїх містах, то все добре.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:38 Ответить
А як ви визначаєте, що розслабилися?
Всі мої знайомі у тилу дуже нервують. Я вже сивий став за півроку.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:43 Ответить
Да я бачив на прикладі той же Одеси. Людям пох. Бухі по ресторанам увечорі. Розважальна музика грає. Пляжі забиті. Ще й з поліцейськами сваряться, коли ті не дають їм у морі купатися. Не зважають навіть на те, що у новинах раз у раз комусь міна видриває голову на узбережжі. Повний хаос.
показать весь комментарий
22.08.2022 09:02 Ответить
До чого тут хаос, люди звикають до обставин… якщо ви не там то тяжко зрозуміти. Чим в кафе небезпечніше чим офісі
показать весь комментарий
22.08.2022 09:29 Ответить
І під час другої світової у тилу працювали музеї, театри і зоопарки
показать весь комментарий
22.08.2022 09:52 Ответить
А що вони повинні журитися 24 на добу? Ніякі нерви не витримають.
Спитайте солдат на передовій, вони не скажуть такого, щоб у тилу ніхто не відпочивав. Навпаки вони скажуть- ми за це воюємо.
Це, мені здається, істеричні деякі тиловики виправдовують відсутність своєї допомоги фронту, посиланням на інших і гаслами "всі на фронт", сидячи на дивані.
По друге, кафе і розважальні заклади, це економіка, сотні тисяч робочих місць. Де будуть брати гроші волонтери, і на зарплату військовим?
Треба і пити каву і стригтися у перукарні, економіка повинна працювати.
показать весь комментарий
22.08.2022 10:03 Ответить
перш за все потрібно виробляти зброю 24/7 що не відбувається,економіка не перейшла на військові рейки.
показать весь комментарий
22.08.2022 10:22 Ответить
Виробляти де? У підприємтвах, які уже давно були або закриті або роз'їбашені кацапами? Військова промисловість може нормально працювати лише у найзахідніших областях, і то
показать весь комментарий
22.08.2022 10:38 Ответить
Є печери великі і глибокі. Було б бажання.
показать весь комментарий
22.08.2022 17:19 Ответить
А це вже питання до зеленої влади.
Хай організовують виробництво, робочі місця.
показать весь комментарий
22.08.2022 17:17 Ответить
По закордонах на курорти вже трохи менше їздять, бо літаки не літають і візи не всім дають. І з роботою важче в рашці стало. Але до краху ще далеко.
А ось з "контрнаступом" дійсно дуже погані новини.(
показать весь комментарий
22.08.2022 08:39 Ответить
Настораживают два момента.
1. ISW пишет, что русские в ближайшее время не способны организовать сколько-нибудь значимого наступления.
2. Но при этом в новостях часто мелькает частичный успех русских в небольших населенных пунктах.

Я карты не изучаю, но как бы не оказалось, что все эти пункты, где у русских был частичный успех, по-факту приведут к "неожиданному" окружению крупного города.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:13 Ответить
Все по аферистеовичу:
відступ означає наступ,
непідготовка це і є підготовка,
І т.д. і т.п.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:13 Ответить
А Арестович з Ждановим у стрімах скажуть у нас все добре. Це такий новий вид контрнаступу, коли ми залишаємо потрохи свої території.
Людям заспокійливе подобається.
Арестович з Ждановим на вершині популярності, а громадяни наслухавшись отої бредятіни замість допомоги ЗСУ, йдуть куралесити по барам та пляжам,
поки гинуть кращі українці на передовій проти вікового ворога.
У нас же все добре начебто. Їм популярні блогери про це розповіли. Один з них навіть "совєтнік" самого офісу президента. Настільки популярний, що розраховує на політику у майбутньому.
Ну що з ціею країною не так?
показать весь комментарий
22.08.2022 08:24 Ответить
Коли написано "успіху не мав", або "відійшли, це зрозуміло.
Але коли пишуть про "частковий успіх", це щось на зразок йожика в туманє. Бо не зрозуміло, скільки км, або населених пунктів. Бо, мало не щодня нам повідомляють про частковий успіх окупантів.
показать весь комментарий
22.08.2022 08:34 Ответить
Ось і контрнаступ на Херсон, вже обратно в сторону Ніколаєва рашисти села відвойовують
показать весь комментарий
22.08.2022 08:34 Ответить
Чесно кажучи дивують тут в коментах всі великі розчарування від великих очікуваннь.Таке враження,що всі хто це пише ,наче в Україні ніколи і не жили всі ці роки.Панове Інфантили,який контрнаступ?!Яке звільнення Херсона,чи інших міст?!Ви з якоїсь альтернативної реальності,чи з іншого виміру?То Велика дяка ЗСУ та Залужному,що орда наступає такими темпами як зараз-повзе ,а не несеться Україною, наче саранча випалюючи все навколо.І у найближчому майбутньому,нічого не змінеться-ми будемо відступати.
Коротше,інфантили та поцреоти-мрійники,пора прокидатися.
P.S. Подоляцкіє шмати та ті хто напише про "зрадофільство" автоматично йдуть на йух.
показать весь комментарий
22.08.2022 09:17 Ответить
Ну тогда нашей власти не стоило и поднимать тему контрнаступления.

Это тоже самое что и с Зеленским до начала войны. Он не то, что не предупредил людей (фиг с ним), он сознательно врал, что войны не будет (!).
показать весь комментарий
22.08.2022 10:02 Ответить
Надмірна переможна бравура - основа інформаційної активності нинішньої зе-влади.
показать весь комментарий
22.08.2022 12:45 Ответить
Відставити зрадо**бство! Благодатне Миколаївської області (там ще є зовсім поряд Благодатне Херсонської області) наші відбили два тижні тому. Село до цих пір під нами. Кацапи відвоювали там околицю. Іноді, краще залишити позиції, ніж покласти купу народу за ділянку степу. Хто не згоден - пишіть, організуємо поїздку в окопи, покажете як тримати позиції, щоб не було у кацапів часткового успіху. Ніяких загроз для Миколаєва чи подібної маячні, яку тут пишуть, немає. Сумарно за останні два місяці на цьому напрямку наш успіх більший, ніж у кацапів.
показать весь комментарий
22.08.2022 09:21 Ответить
Мова про те що нам невистачає сил для контрнаступу.
Навіть оборону тримати без волнєній не можемо.
То нащо нам сцяли у вуха контрнаступом і невиносимими успіхами у серпні?
Це що?
Той самий фокус від телевізійників яким вони в 2019 привели до влади цих поганців які навіть не попередили що буде війна хоч знали і свій виводок вивезли?
показать весь комментарий
22.08.2022 10:35 Ответить
Зрадой.б - нічим не відрізняється від кацапа .. Різниця лише в тому що кацап вбиває фізично , а зрадой.б пробує знищити - морально . Але ціль в них одна - змусити українців капітулювати . .
Кожен незначний тактичний хід наших військ , як от - відхід лише з околиць якогось Богом забутого села , трактується зрадой.бами як наступ на Миколаїв . . Це пц. !!
Більшого маразму годі й уявити .
показать весь комментарий
22.08.2022 10:45 Ответить
питання у тому, що безперервне "заливання меду у вуха" тиловому населенню України про наші масштабні контрнаступальні плани, так наче ледь не на Крим вже наступаємо - це теж досить шкідлива діяльність
показать весь комментарий
22.08.2022 12:48 Ответить
А шо вы хотела, Ермак и Подаляк , уже устали от войны . Ну на самом деле , ВП надо было объявлять ещё в 14 -м. и склады ещё были целы . И зелень бы не пришла .
показать весь комментарий
22.08.2022 09:28 Ответить
Та ні,шановний.ВП треба було вводити у 91-му,проводити тотальну декомунізацію,знищувати в зародку майбутніх коломойських,ахметових,пінчуков,оберігати як зеницю ока весь промисловий,військовий та майновий фонд,що країна отримала в спадок від СРСР...
показать весь комментарий
22.08.2022 09:35 Ответить
Мы судим о современной войне со старых представлений о ней, а она сейчас совершенно другая. Я так понимаю смысл современной войны состоит в том, чтобы уйти из онлайна (из под радаров и наблюдений с беспилотников) в офлайн и оттуда атаковать врага,что очень трудно сделать. Все знают формулу победы: удивить - победить. Так вот "удивить" врага, оснащенного всеми современными средствами слежения очень трудно. Понятно наши бойцы учатся побеждать даже в таких условиях и я думаю скоро они нас удивят.
показать весь комментарий
22.08.2022 09:42 Ответить
Пипец вы кацапы тупые, раз в такую хрень верите))
показать весь комментарий
22.08.2022 12:10 Ответить
знаменитый контрнаступ от зеленых...
показать весь комментарий
22.08.2022 09:58 Ответить
Gojib удивят , удивят , как в Дебальцево
показать весь комментарий
22.08.2022 10:22 Ответить
Ну і де ті хто так любить росказувати, що ЗСУ успішно звільняли Київську та Сумську області, тому будуть успішно звільняти Херсонську та Донецьку? Все 5 місяців минуло, а ніяких успіхів хоча б в 10 разів меньше немає. Тільки "часткові успіхи" рососіянської армії майже кожну неділю.
показать весь комментарий
22.08.2022 10:42 Ответить
Треба ворушити мізками , а не слухати обдристовіча , тоді подібні питання не будуть лізти в голову . .
Крім 5 , можливо пройде ще й 10 місяців , поки почнуться потрібні тобі - успіхи . Невже ж не зрозуміло що наразі в нас немає чим вести наступ , немає необхідної кількості зброї .? Як ти хочеш наступати без зброї ? Пропонуєш закидати кацапів шапками .?
Наразі в нас немає іншого виходу крім як втримувати оборону , виснажуючи кацапню , знищуючи їхні тили , чекати на лендліз і накопичувати зброю для наступу . І слава Богу , і нашим ЗСУ , що кацапня наразі має лише - частковий успіх . Тобто - просувається зі швидкістю дохлої черепахи .
Який нах наступ на Миколаїв , коли їм треба місяць щоб захопити лише околицю Благодатного . !!?
показать весь комментарий
22.08.2022 11:05 Ответить
У меня встречный вопрос. Где то наступление в Донецкой области, которое анонсировал кококошников и шмойгу несколько месяцев назад? Где продвижения в Харьковской, Запорожской области, про которые хло хрюкало? Где обещанные результаты второй фазы "спецоперации"?!
показать весь комментарий
22.08.2022 11:29 Ответить
То вас більше хвилює скільки кацапи захопилитеріторій, а не скільки ЗСУ звільнили?
Такий пріорітет? Так от - навіть так захоплено більше ніж звільнено, тобто все одно така собі втіха.
показать весь комментарий
22.08.2022 12:48 Ответить
В Київській, Сумській і Чернігівській області -ліс.' і мало доріг. Там їхні довгі колони відрізали і спалювали у лісових засідках.
На жаль південь відкритий, як стіл. Це дало можливість рашці розгорнути армію.
показать весь комментарий
22.08.2022 17:37 Ответить
Так само як українські єкспєрди на телебаченні розповідали про міфічний "котел" і майбутній "жест доброй волі" у Херсоні, внаслідок руйнувань мостів, багато хто їм вірив і повторював ту ж саму мантру. Що то за "котел" такий, якщо ворог ще й успіхи в ньому має? Ото гівном покормили. Зовсім населення за ідіотів тримають.
показать весь комментарий
22.08.2022 10:49 Ответить
за серпень, схоже, рашисти на херсонському напрямку просунулися значно більше, ніж ЗСУ за весь цей час
показать весь комментарий
22.08.2022 11:09 Ответить
Де вони там просунулися, назви хоча б один населений пункт, дурню?
показать весь комментарий
22.08.2022 11:45 Ответить
Благодатне)
показать весь комментарий
22.08.2022 17:41 Ответить
Вопрос , если сейчас не має зброї, то откуда она появится через 5-10 месяцев
показать весь комментарий
22.08.2022 11:23 Ответить
з тих самим складів звідки вона появляється в Ізраїля
показать весь комментарий
22.08.2022 11:59 Ответить
на цей факт Марк Солонін звертав увагу ще десь у квітні....до слова,
показать весь комментарий
22.08.2022 11:58 Ответить
Який успіх мають орки ? Частково на сто метрів просунулися- для війни це не успіх. Треба розуміти що фронт розтягнутий більш ніж тисячу км є і в нас слабкі місця і у ворога є слабкі місця . А котрнаступу ще не було він звісно буде тоді коли буде працювати ленд-ліз. І те що тут хтось каже що хаймарси не допомагають і орки там просуваються. Хаймарси допомагають тільки їх ще мало а орки просуваються кількістю вони не бережуть життя . Треба виматувати ворога накопичувати зброю а потім вже наступ і головне берегти свою армію і не робити того чого роблять орки (НИ ШАГУ НАЗАД ) це слова маршала Георгия Жукова . Україні таке не потрібно чим більше збереже захисників свої сили тоді значно підвищить свої шанси на успіхи.
показать весь комментарий
22.08.2022 16:39 Ответить
Да это и ежу понятно, что нужно сберечь армию и накопить оружие.
Главное, чтобы в итоге места хватило
показать весь комментарий
23.08.2022 10:18 Ответить
 
 