373 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 723 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 1096 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось 373. Возросло количество раненых более 723.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 387, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 65, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41", - говорится в сообщении.

Так, 21 августа оккупанты произвели обстрел кассетными боеприпасами территории г. Зеленодольск Днепропетровской области. Ранения получил 9-летний мальчик.

21 августа в результате обстрела врагом г. Баштанка Николаевской области ранен полуторагодовалый малыш.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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